2020 год оказался худшим в истории мирового туризма. Зато командировки стали гораздо длиннее!

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в минувшем году число международных путешествий сократилось на 74% и на миллиард в абсолютных значениях. Экспортные доходы от туризма в свою очередь снизились на 1,3 трлн долларов США, что в 11 раз превышает потери от мирового экономического кризиса в 2009 году. Все это делает 2020 год худшим в истории международного туризма.

В абсолютных значениях больше всего потеряла Европа, где зафиксировано сокращение на 500 млн прибытий по сравнению с 2019 годом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе данный показатель составил 300 млн, при этом регион лидирует по потерям в процентном отношении — 84% (у Европы — 70%).

На Ближнем Востоке и Африке падение оценивается в 74%, в Северной и Южной Америке — в 69%.

Любопытный тренд 2020 года отмечен в сфере делового туризма. Резкое сокращение числа командировок привело к значительному увеличению их длительности. По данным «Аэроклуба», средняя продолжительность деловых поездок в 2020 году достигла девяти дней, что на три дня больше показателей, зафиксированных годом ранее. Аналитики связывают это с сокращением числа командировок, которые можно перевести в онлайн-формат, и увеличением доли поездок, которые требуют большего времени присутствия на месте, например, работа вахтовиков, установка или ремонт оборудования и т.п.

Также в «Аэроклубе» отмечают падение среднего чека на командировку. Если в 2019 году средняя стоимость путешествия, включающего авиабилет и отель, составляла 36400 руб., то в 2020 она упала до 32400 руб. Стоимость поездки на поезде с отелем сократилась с 19200 руб. до 18000 руб. Самое большое падение среднего чека было зафиксировано на авиабилеты, оно составило 14% по сравнению с годом ранее.