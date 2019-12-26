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Путешествия

Посетить все страны мира к 21 году: рекорд Гиннесса

Анастасия Баринова
26 декабря 2019
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Фото: Lexielimitless.com
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Фото: Lexielimitless.com
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Фото: Lexielimitless.com
Американка поставила рекорд за два года.

Американка Лекси Элфорд (Lexie Alford) установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, побывавшей во всех странах. В свои 21 год 177 дней она посетила 195 государств и суверенных территорий. На это у нее ушло два года, и в категории «самого быстрого путешествия» этот рекорд не побит. Он принадлежит другой американской туристке, 22-летней Тейлор Демонбрюн (Taylor Demonbreun), объехавшей планету за 1 год и 189 дней.

Тем не менее, Лекси пока остается самой юной путешественницей, повидавшей все страны мира. Ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии, и благодаря этому Лекси с детства «живет на чемоданах». Желание поставить рекорд появилось у нее в 18 лет — и к этому моменту она уже бывала в 72 странах.

Она закончила школу и поступила в колледж на два года раньше ровесников, и параллельно начала работать консультантом по путешествиям. Это помогло ей накопить первоначальную сумму на реализацию идеи, а помимо этого, она продолжала консультировать онлайн и во время поездки.

Путешествие Лекси началось в октябре 2017 года — девушка направилась в Центральную Америку, затем в Южную — это ближайшее направление из Калифорнии, и там она уже бывала. А затем ей предстояло новое приключение: первое знакомство с Европой и далее — в Азию, Австралию и Африку. Страной, завершившей цикл, стал Мозамбик — его Лекси посетила в октябре 2019 года.

Путь был непрост — на островных государствах Южной части Тихого океана Лекси настигло чувство одиночества. В Западной Африке оказались самые сложные визовые требования, самая неразвитая инфраструктура, и к тому же девушка подхватила малярию.

Иногда Лекси прерывала путешествие и возвращалась домой — отдохнуть. Впрочем, она и не ставила перед собой цель поставить скоростной рекорд: своей миссией она называет желание показать людям красоту планеты, разные культуры и традиции. Путешествие по всем странам мира дало ей неоценимый опыт, и теперь Лекси к своим обычным туристическим предложениям добавляет курсы о бюджетных поездках и другие полезные советы.