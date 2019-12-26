Американка Лекси Элфорд (Lexie Alford) установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, побывавшей во всех странах. В свои 21 год 177 дней она посетила 195 государств и суверенных территорий. На это у нее ушло два года, и в категории «самого быстрого путешествия» этот рекорд не побит. Он принадлежит другой американской туристке, 22-летней Тейлор Демонбрюн (Taylor Demonbreun), объехавшей планету за 1 год и 189 дней.

Тем не менее, Лекси пока остается самой юной путешественницей, повидавшей все страны мира. Ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии, и благодаря этому Лекси с детства «живет на чемоданах». Желание поставить рекорд появилось у нее в 18 лет — и к этому моменту она уже бывала в 72 странах.