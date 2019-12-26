Американка Лекси Элфорд (Lexie Alford) установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, побывавшей во всех странах. В свои 21 год 177 дней она посетила 195 государств и суверенных территорий. На это у нее ушло два года, и в категории «самого быстрого путешествия» этот рекорд не побит. Он принадлежит другой американской туристке, 22-летней Тейлор Демонбрюн (Taylor Demonbreun), объехавшей планету за 1 год и 189 дней.
Тем не менее, Лекси пока остается самой юной путешественницей, повидавшей все страны мира. Ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии, и благодаря этому Лекси с детства «живет на чемоданах». Желание поставить рекорд появилось у нее в 18 лет — и к этому моменту она уже бывала в 72 странах.
Она закончила школу и поступила в колледж на два года раньше ровесников, и параллельно начала работать консультантом по путешествиям. Это помогло ей накопить первоначальную сумму на реализацию идеи, а помимо этого, она продолжала консультировать онлайн и во время поездки.
Путешествие Лекси началось в октябре 2017 года — девушка направилась в Центральную Америку, затем в Южную — это ближайшее направление из Калифорнии, и там она уже бывала. А затем ей предстояло новое приключение: первое знакомство с Европой и далее — в Азию, Австралию и Африку. Страной, завершившей цикл, стал Мозамбик — его Лекси посетила в октябре 2019 года.
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I’ve spent a laughable amount of time sitting in my room, staring at a huge map on my wall. It took years of scheming to get all the pieces of the puzzle to fit together right. I’m still working on these maps because they aren’t perfect representations of the journey yet; there’s a few trips from when I was growing up that are missing but this is basically all the movements I’ve made to break the record. It makes a lot more sense now why I’m so deeply exhausted and have anxiety now😂 Looking at these really puts it into perspective... What a world.
Путь был непрост — на островных государствах Южной части Тихого океана Лекси настигло чувство одиночества. В Западной Африке оказались самые сложные визовые требования, самая неразвитая инфраструктура, и к тому же девушка подхватила малярию.
Иногда Лекси прерывала путешествие и возвращалась домой — отдохнуть. Впрочем, она и не ставила перед собой цель поставить скоростной рекорд: своей миссией она называет желание показать людям красоту планеты, разные культуры и традиции. Путешествие по всем странам мира дало ей неоценимый опыт, и теперь Лекси к своим обычным туристическим предложениям добавляет курсы о бюджетных поездках и другие полезные советы.