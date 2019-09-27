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Путешествия

28 сентября Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

Интерфакс
27 сентября 2019
Саудовская Аравия
Фото: Pixabay
Саудовская Аравия, долина Аль-Ула. Иван Васин
Долина Аль-Ула
Фото: Иван Васин
Саудовская Аравия, Дедан. Иван Васин
Дедан
Фото: Иван Васин
Визы будут доступны гражданам 49 стран, в том числе России.

Власти Саудовской Аравии объявили о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран. Заявки начнут принимать уже в субботу, 28 сентября. Визу в королевство можно будет приобрести онлайн за 80 долларов США.

Оформить онлайн-визы могут граждане 49 стран: России, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Монако, Андорры, Черногории, Сан-Марино, Украины, Великобритании, Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра.

Граждане Брунея, Японии, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Казахстана и Китая, а также США, Канады, Австралии и Новой Зеландии смогут посещать Саудовскую Аравию без виз.

При этом граждане других стран смогут обратиться в зарубежные посольства и консульства для оформления обычной визы.

Предполагается, что туристическая виза будет выдаваться на год с возможностью пребывания в стране 90 дней, но не более 180 дней в году.

Reuters отмечает, что прибывшие в страну иностранцы не смогут посетить священные для мусульман Мекку и Медину. Запрет на употребление алкоголя в стране будет распространяться и на туристов.

По данным генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии, открытие страны для туризма является ключевым событием в рамках программы реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти.

Власти страны рассчитывают, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест. Доходы от туризма, как надеется королевство, составят до 10% ВВП.

В этом году у нас выходил большой фоторепортаж главреда National Geographic Traveler Ивана Васина, попавшего в число первых туристов, на которых обкатывали систему выдачи виз. Если еще не видели, полистайте – там есть на что посмотреть.

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