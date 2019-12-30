3 места, куда стоит отправиться этой зимой

В «Город контрастов» можно приезжать бесчисленное количество раз и каждый раз удивляться тому, как он меняется. Еще совсем недавно Стамбул казался хаотичным восточным городом, порядок в котором задавали лишь башенки минаретов и песня муэдзина, доносящаяся с них пять раз в день. Сегодня все иначе. Стамбул оброс небоскребами, арт-галереями, стадионами и медицинскими клиниками (медицинский туризм здесь в последние годы достиг небывалых масштабов). В списке интересных новых достопримечательностей – музей Arter, построенный в индустриальном районе по проекту лондонского архитектурного бюро Grimshaw Architects. Здесь можно увидеть как мультимедийные инсталляции современных художников, так и коллекцию более традиционного искусства. Осмотр экспозиции можно совместить с посещением знаменитого музея Пера, где собрана коллекция живописи и керамики мастеров Востока – между двумя музеями ходит бесплатный автобус. Недалеко от музея находится отель Radisson Blu Hotel, Istanbul Pera, откуда открывается, возможно, лучший вид на залив Золотой Рог. Кроме того, отель станет идеальной отправной точкой для исследований ночной жизни города.

Из Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli одинаково удобно как до всех достопримечательностей города, так и до деловых кварталов, к тому же это идеальный выбор для тех, кого интересует шопинг. Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare предлагает идеальный сервис в более спокойной локации, на берегу Мраморного моря (хотя до центра недалеко – до Султанахмета около 9 км).

Среди бесчисленных музеев, старинных мечетей и дворцов, особенно ярко сверкает главная знаменитость Стамбула – пролив Босфор. Лучший способ перемещаться по городу и пропитываться духом Босфора – это путешествие на пароме. Корабли ходят по расписанию между Азиатской и Европейской частями Стамбула и Принцевыми островами, для оплаты нужно лишь приобрести карту и регулярно ее пополнять (единственная проблема: аппараты для пополнения карт не дают сдачи). В зимние месяцы может быть прохладно, так что берите пример с местных – покупайте у разносчиков душистый чай в стеклянном стаканчике и путешествие превратится в настоящий праздник.



Панорама Стамбула с Галатской башни. Фото: Валерий Романов

Понаблюдать за жизнью пролива – встретить рассвет с видом на Босфорский мост и проводить день вместе с огоньками проплывающих барж – стоит в отеле Radisson Blu Bosphorus Hotel. Отель расположен в квартале Ортакёй с его знаменитыми бутиками и ресторанами.

Стоит переплыть на азиатскую сторону города мимо Девичьей башни, которая служила не только маяком, но и тюрьмой, а сегодня является музеем и настоящим символом Стамбула. «По ту сторону» вас ждут самые колоритные рынки – например, Кадыкей с его внушительным рыбным базаром, лавками специй и рядами сладостей.

Там же, на азиатской стороне находится новый аэропорт имени Сабихи Гёкчен, а рядом с ним большой аутлет Viaport Asia Outlet Shopping. Всего в нескольких минутах расположен отель Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla. Еще один вариант элегантного размещения вблизи аэропорта и деловых кварталов города – Radisson Blu Hotel, Vadistanbul с потрясающим видом на город.

На европейской стороне Босфора вас ждет район Султанахмет с Собором Святой Софии и Голубой Мечетью. Совсем рядом находится чуть менее очевидная, но ничуть не менее интересная достопримечательность – Цистерна Базилика, подземное водохранилище, построенное при императоре Константине Великом.

А вечером отправляйтесь в более молодежный, хипстерский район Бейоглу, где всегда можно отведать свежей рыбы и стамбульский специалитет «мидье долма» (мидии, фаршированные рисом и специями). Уличная еда в Стамбуле – это повод для отдельного путешествия. «Кокореч» (потроха барашка, приготовленные на углях), фаршированная картошка кумпир, булка с рыбой «балык экмек», и, конечно, неизбежный бублик с кунжутом симит – это далеко не полный список того, что можно и нужно пробовать в Стамбуле прямо на улице. Не бойтесь оказаться обсыпанными с ног до головы крошками – без этого впечатление от города не может быть полным.