3 места, куда стоит отправиться этой зимой

Холодное время года, как известно, пробуждает аппетит — в том числе, аппетит к странствиям. Тем более, что сейчас для этого есть особенно вкусный повод. Остается два дня до завершения акции Dream Deals, дающей возможность сэкономить до 20% на проживание в отелях Европы, Ближнего Востока, Африки и Америки. А со 2 января по 31 января до 30% на все выходные 2020 в рамках предложения January Sale. Вместе с Radisson Hotels мы выбрали для вас три места, где зима заиграет новыми красками.
Санкт-Петербург
Питер зимой снова становится эстетом и интеллектуалом. Суровые ветра, пробирающие сквозь любую шубу, отпугивают толпы китайских туристов, и город снова возвращает себе «строгий, стройный вид». Маршруты прогулок сейчас приходится немного подкорректировать – так, чтобы регулярно на пути попадалось кафе или бар. К счастью, с этим проблем не возникнет. В городе постоянно открываются новые гастро-точки – например, фуд-холл на обновленном рынке на Большом проспекте Васильевского острова.
Смотрящий за стрелкой Васильевского острова, Санкт-Петербург. Автор фото — Андрей Базанов.
Недалеко отсюда, на Васильевском острове, рядом с Финским заливом, находится отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center – самый большой конгресс-отель Санкт-Петербурга. Здесь 1184 номера, уникальные по масштабу и функциональности возможности для проведения бизнес-встреч и мероприятий, а баварский ресторан с собственной пивоварней и шикарный спа-комплекс – предметы особой гордости. От Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center очень удобно добираться как до исторического центра города, так и до аэропорта – отель расположен на Площади Победы, рядом с ближайшей к Пулково станцией метро Московская.
Санкт-Петербург уже не первый год гордо носит звание ресторанной столицы России, законодателя гастротрендов и первопроходца крафтового пивоварения. При этом кажется, что многие из самых изысканных мест существуют исключительно «ради искусства» – средний чек здесь по-прежнему ниже, чем в Москве. В городе полно уютных стильных ресторанчиков и классических рюмочных и пышечных, а по соседству с ними – такие звездные заведения, как Bourgeois Bohemians и Birch. Недалеко от этих ресторанов, на Литейном проспекте, находится отель Radisson Sonya Hotel с эксклюзивным дизайном и уникальной концепцией (достаточно сказать, что назван он в честь Сонечки Мармеладовой). Совсем рядом с отелем – Летний сад, Эрмитаж и Русский музей.
Без театральной программы, конечно, тоже не обойтись. Тем более, что петербургский театр давно вышел за пределы своих знаменитых подмостков и сегодня спектакли исполняются даже в тех же барах на улице Рубинштейна (как например, «Чарльз Буковски за барной стойкой» и «Задержанный» Pop-Up театра). Новые форматы спектаклей доступны и для детей – в Александринке актеры проводят юных зрителей по ложам и закулисьям в спектакле «Призраки театра». В вопросах драмы Северная столица тоже была и остается первой – история российского театра начинается именно здесь, с указа 1756 года императрицы Елизаветы Петровны.
Для тех, кто хочет быть в центре культурной жизни – отель Radisson Royal Hotel, в сердце Невского проспекта, рядом с рекой Фонтанкой, музеем Фаберже, улицей Рубинштейна и главными историческими достопримечательностями города. Находится отель в здании с 300-летней историей. Номера реконструированы в стиле современная классика и сочетают роскошь, изысканный стиль и комфорт.
Фасад Radisson Royal Hotel был полностью обновлен с сохранением оригинальных элементов
Еще один вариант удобного размещения для ценителей культурной жизни – Park Inn Nevsky St. Petersburg. Находится он в 50 м от Московского вокзала, рядом с торговым центром «Галерея», главным местом для шопинга в центре города. Обязательно загляните в легендарный ресторан баварской кухни Paulaner на первом этаже отеля.
Также в Петербурге вас ждут более 200 музеев. Удачное время, чтобы посетить Эрмитаж и Главный штаб – вечер среды и пятницы, в эти дни они открыт до 9 вечера. Русский музей работает в таком же режиме в четверг. Впрочем, и в обычные дни в музеях куда меньше народу, чем летом. И если уж ехать в Петербург за культурной программой, то сейчас.
Если же вы в городе проездом или просто приехали ночью, вам идеально подойдет Park Inn by Radisson Pulkovo Airport, соединенный с аэропортом крытым переходом. При этом, в случае необходимости, до центра города можно спокойно добраться на общественном транспорте. Еще один вариант размещения в относительной близости от аэропорта – Park Inn by Radisson Pulkovskaya на Московском проспекте, всего в 9 километрах от Пулково. Это крупнейший конференц-отель города, окруженный элегантными историческими зданиями, парками, торговыми центрами и ресторанами.
Сочи
Любители горных активностей знают: лучше места для катания, чем Красная поляна, в России нет. Снег здесь легчайший, супербыстрый, а трассы столь разнообразны и продуманы, что на одном курорте (а вернее, в трех катальных зонах – Роза Хутор, Горная карусель и ГТЦ Газпром) смогут полноценно отжечь лыжники и сноубордисты абсолютно любого уровня.
Фото: Евгений Андреев
В Красной Поляне остановиться стоит в Radisson Hotel, Rosa Khutor и Park Inn by Radisson Rosa Khutor – оба они находятся в считанных метрах от подъемников Олимпия и Стрела, в самом эпицентре апре-ски жизни курорта.
Radisson Hotel Rosa Khutor – элегантный отель, где после бурного дня на склоне можно расслабиться в оздоровительном клубе и спа-салоне Pyramid Health Club & Spa и насладиться гастрономическими специалитетам. Park Inn by Radisson Rosa Khutor – это семейный отель в изысканном стиле.
Если хочется довести экстрим до максимального уровня, добро пожаловать в SkyPark AJ Hackett Sochi – высотный парк в Ахштырском ущелье, созданный новозеландцем Эй Джеем Хаккеттом, идеологом банджи-джампинга. Здесь можно прыгнуть стремглав с высоты 69 и 207 м, а заодно пройтись по самому длинному пешеходному мосту в мире (его длина 439 м, высота – 207 м). Но дело не столько в внушительный цифрах и чудесах инженерной мысли российских и новозеландских конструкторов, сколько в оглушительной мощи красот вокруг: одной стороны – снежники Кавказских гор, с другой — Черное море. SkyPark AJ Hackett Sochi работает всю зиму, но в декабре на некоторых аттракционах проводятся короткие профилактические работы. Сверьтесь с расписанием на официальном сайте.
Парк расположен примерно посередине между Красной Поляной и Адлером. Этот путь так или иначе преодолевают все, кто добирается сюда через аэропорт Адлера (самый быстрый и удобный способ путешествия в Красную Поляну). Но стоит отступить на пару шагов от исхоженного спортивного маршрута и провести несколько дней в зимнем, немного меланхоличном Сочи. Прогуляйтесь по набережной, восхищаясь отвагой пожилых купальщиков-моржей, дойдите до Морского вокзала, возле которого снималась знаменитая сцена из «Бриллиантовой руки». Тем, кто приехал с детьми, можно провести полдня в парке аттракционов Сочи-парк (часть зон закрыта в холодное время года), отправиться в крытый аквапарк «Галактика» или же посмотреть на гоночные суперкары в Сочи Авто-Спорт Музее. Попробуйте экспериментальную кухню на основе главных местных продуктов в ресторане с исчерпывающим названием «Баран Рапан». А если есть время, обязательно съездите на экскурсию в Воронцовские пещеры: посмотрите на пятиметровые сталактиты и послушайте настоящую первозданную тишину. Народу там сейчас немного, а в остальном все так же, как и всегда (температура круглый год держится около 12 градусов).
На первой береговой линии находится отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi, из номеров которого открывается панорамный вид на бескрайнюю морскую гладь, с одной стороны, и величественные заснеженные горы, с другой. Всего в 15 минутах на автомобиле – международный аэропорт Сочи, а в пешей доступности – Олимпийский парк и трассы Формулы-1. Отдельно следует отметить SPA "SIBO", изюминку курорта, где представлены различные процедуры для восстановления после активного дня в горах.
Всего в 7,5 км от международного аэропорта Сочи находится Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi, который выгодно расположен в Имеретинской низменности: до Олимпийского парка, стадиона Фишт и трассы Формулы-1 можно дойти пешком всего за 15 минут. Из номеров отеля открывается прекрасный вид на море и яхтенную марину, а спа-центр отеля с подогреваемым бассейном и джакузи не оставит равнодушным никого. Park Inn by Radisson Sochi City Centre удобно расположен рядом с железнодорожной станцией Сочи, в самом центре города.
Такое расположение даёт массу преимуществ: позволяет чувствовать пульс города и любоваться чудесным видом, а до аэропорта, Олимпийского парка и Красной Поляны очень быстро можно добраться на электропоезде «Ласточка». Прогулка по живописной улице Навагинская, которая берёт своё начало как раз от отеля и ведёт к морской набережной города, позволит погрузится в романтичную атмосферу курорта.
Также к услугам гостей на первом этаже отеля ресторан международного бренда Paulaner, где мастерски соединены истинно баварская, европейская и локальная кухни.
Стамбул
В «Город контрастов» можно приезжать бесчисленное количество раз и каждый раз удивляться тому, как он меняется. Еще совсем недавно Стамбул казался хаотичным восточным городом, порядок в котором задавали лишь башенки минаретов и песня муэдзина, доносящаяся с них пять раз в день. Сегодня все иначе. Стамбул оброс небоскребами, арт-галереями, стадионами и медицинскими клиниками (медицинский туризм здесь в последние годы достиг небывалых масштабов). В списке интересных новых достопримечательностей – музей Arter, построенный в индустриальном районе по проекту лондонского архитектурного бюро Grimshaw Architects. Здесь можно увидеть как мультимедийные инсталляции современных художников, так и коллекцию более традиционного искусства. Осмотр экспозиции можно совместить с посещением знаменитого музея Пера, где собрана коллекция живописи и керамики мастеров Востока – между двумя музеями ходит бесплатный автобус. Недалеко от музея находится отель Radisson Blu Hotel, Istanbul Pera, откуда открывается, возможно, лучший вид на залив Золотой Рог. Кроме того, отель станет идеальной отправной точкой для исследований ночной жизни города.
Из Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli одинаково удобно как до всех достопримечательностей города, так и до деловых кварталов, к тому же это идеальный выбор для тех, кого интересует шопинг. Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare предлагает идеальный сервис в более спокойной локации, на берегу Мраморного моря (хотя до центра недалеко – до Султанахмета около 9 км).
Среди бесчисленных музеев, старинных мечетей и дворцов, особенно ярко сверкает главная знаменитость Стамбула – пролив Босфор. Лучший способ перемещаться по городу и пропитываться духом Босфора – это путешествие на пароме. Корабли ходят по расписанию между Азиатской и Европейской частями Стамбула и Принцевыми островами, для оплаты нужно лишь приобрести карту и регулярно ее пополнять (единственная проблема: аппараты для пополнения карт не дают сдачи). В зимние месяцы может быть прохладно, так что берите пример с местных – покупайте у разносчиков душистый чай в стеклянном стаканчике и путешествие превратится в настоящий праздник.
Панорама Стамбула с Галатской башни. Фото: Валерий Романов
Понаблюдать за жизнью пролива – встретить рассвет с видом на Босфорский мост и проводить день вместе с огоньками проплывающих барж – стоит в отеле Radisson Blu Bosphorus Hotel. Отель расположен в квартале Ортакёй с его знаменитыми бутиками и ресторанами.
Стоит переплыть на азиатскую сторону города мимо Девичьей башни, которая служила не только маяком, но и тюрьмой, а сегодня является музеем и настоящим символом Стамбула. «По ту сторону» вас ждут самые колоритные рынки – например, Кадыкей с его внушительным рыбным базаром, лавками специй и рядами сладостей.
Там же, на азиатской стороне находится новый аэропорт имени Сабихи Гёкчен, а рядом с ним большой аутлет Viaport Asia Outlet Shopping. Всего в нескольких минутах расположен отель Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla. Еще один вариант элегантного размещения вблизи аэропорта и деловых кварталов города – Radisson Blu Hotel, Vadistanbul с потрясающим видом на город.
На европейской стороне Босфора вас ждет район Султанахмет с Собором Святой Софии и Голубой Мечетью. Совсем рядом находится чуть менее очевидная, но ничуть не менее интересная достопримечательность – Цистерна Базилика, подземное водохранилище, построенное при императоре Константине Великом.
А вечером отправляйтесь в более молодежный, хипстерский район Бейоглу, где всегда можно отведать свежей рыбы и стамбульский специалитет «мидье долма» (мидии, фаршированные рисом и специями). Уличная еда в Стамбуле – это повод для отдельного путешествия. «Кокореч» (потроха барашка, приготовленные на углях), фаршированная картошка кумпир, булка с рыбой «балык экмек», и, конечно, неизбежный бублик с кунжутом симит – это далеко не полный список того, что можно и нужно пробовать в Стамбуле прямо на улице. Не бойтесь оказаться обсыпанными с ног до головы крошками – без этого впечатление от города не может быть полным.
Где остановиться
Из 15 отелей сети Radisson, находящихся в черте города, выбирайте тот, который больше всего отвечает вашим вкусам и планам.
Как получить скидку?
Забронируйте отель до 31 декабря 2019 года на официальном сайте.
Даты проживания: по 29 февраля 2020 года.
Сэкономьте до 15% (если вы не являетесь участником программы Radisson Rewards).
Дополнительная скидка до 5% предоставляется участникам программы Radisson Rewards. Регистрация в программе займет не более 5 минут и открывает доступ к дополнительным скидкам на бронирование и питание, а также бонусам, которые можно обменивать на бесплатные ночи, повышения категории номера и другие привилегии.