5 направлений для бюджетных новогодних путешествий

Вместе с экспертами онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip мы выбрали пять городов, где в новогодние каникулы будет весело, а поездка обойдётся не слишком дорого.

Россия, Сочи

Как добраться дешевле всего: машине или поезде

Стоимость поездки: если ехать на поезде, заплатите порядка 4000 рублей за билет в одну сторону. Если же путешествуете на машине, готовьтесь потратить на бензин порядка 5000 рублей в одну сторону — выгоднее ехать в компании.

Номер в отеле: от 1300 рублей за ночь на двоих. Гостевой дом или апартаменты можно снять за 800 рублей в сутки.

Сочи — один из немногих российских городов, где в Новый год нет суровой русской зимы. Море для купания, конечно, не подойдёт — слишком холодно. Но при многих отелях есть подогреваемые бассейны, так что купальник всё же стоит захватить. В Сочи каждый найдёт комфортные для себя условия: за теплом и летними красками можно отправиться в оранжерею дендрария, а за снегом и катанием на горных лыжах — в Красную поляну (всего 50 минут от Сочи).

Главную ёлку города торжественно открывают 25 декабря, тогда же можно посмотреть парад Дедов Морозов (на фоне пальм и без снега всё это смотрится удивительно). Сам праздник стоит встретить в одном из многочисленных кафе и ресторанов, которые предлагают специальные программы. А после полуночи обязательно выходите на центральные улицы — поучаствовать в народных гуляниях и посмотреть фейерверк.