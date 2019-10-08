5 направлений для бюджетных новогодних путешествий
Вместе с экспертами онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip мы выбрали пять городов, где в новогодние каникулы будет весело, а поездка обойдётся не слишком дорого.
Россия, Сочи
Как добраться дешевле всего: машине или поезде
Стоимость поездки: если ехать на поезде, заплатите порядка 4000 рублей за билет в одну сторону. Если же путешествуете на машине, готовьтесь потратить на бензин порядка 5000 рублей в одну сторону — выгоднее ехать в компании.
Номер в отеле: от 1300 рублей за ночь на двоих. Гостевой дом или апартаменты можно снять за 800 рублей в сутки.
Сочи — один из немногих российских городов, где в Новый год нет суровой русской зимы. Море для купания, конечно, не подойдёт — слишком холодно. Но при многих отелях есть подогреваемые бассейны, так что купальник всё же стоит захватить. В Сочи каждый найдёт комфортные для себя условия: за теплом и летними красками можно отправиться в оранжерею дендрария, а за снегом и катанием на горных лыжах — в Красную поляну (всего 50 минут от Сочи).
Главную ёлку города торжественно открывают 25 декабря, тогда же можно посмотреть парад Дедов Морозов (на фоне пальм и без снега всё это смотрится удивительно). Сам праздник стоит встретить в одном из многочисленных кафе и ресторанов, которые предлагают специальные программы. А после полуночи обязательно выходите на центральные улицы — поучаствовать в народных гуляниях и посмотреть фейерверк.
Как добраться дешевле всего: на автобусе
Стоимость поездки: от 1565 рублей в одну сторону
Номер в отеле: от 3000 рублей за ночь на двоих
Минск не первый год входит в топ самых бюджетных новогодних поездок за границу. Отдельный плюс — отсутствие языкового барьера и визового режима для россиян. Минчане любят этот праздник, так что город в Новый год очень красив: на улицах много украшений, на Октябрьской площади устанавливают огромную ёлку, у Дворца Победителей открывается рождественская ярмарка. При этом людей здесь меньше, чем в праздничной Москве. Новогоднюю ночь можно провести в кафе или ресторане, главное заранее забронировать столик. Если же не успеете, не беда — на улицах города традиционно оборудуют несколько десятков площадок, где до утра первого января проводят развлекательные мероприятия. Обещают фейерверк и лазерное шоу. Если вы едете с детьми, а время позволяет, выделите день для поездки в Беловежскую пущу, чтобы посетить резиденцию белорусского Деда Мороза. Там все новогодние каникулы гостей ждут мастер-классы в мастерской Матушки Зимы, конкурсы, поздравления и подарки.
Как добраться дешевле всего: на самолете
Стоимость поездки: от 6000 рублей в одну сторону
Номер в отеле: от 3000 рублей за ночь на двоих
Новогодняя Рига — как игрушечный городок из сказки: украшенные витрины, ёлки, огоньки и рождественские базары. По погоде и настроению праздник в столице Латвии мало отличается от московского, так что путешествие сюда — хороший вариант для тех, кто хочет фейерверка и ёлок в европейских декорациях. Эксперты советуют встречать праздник на улицах города: в новогоднюю ночь в Риге устраивают грандиозный салют, а толпы туристов и местных жителей веселятся до утра. Можно выпить глинтвейна на ярмарке, а потом отправиться веселиться в один из ночных клубов.
Как добраться дешевле всего: на автобусе
Стоимость поездки: от 7000 рублей в одну сторону
Номер в отеле: от 3100 рублей за ночь на двоих
Вильнюс прекрасен в любое время года, но к новогодним праздникам становится совершенно сказочным. Сюда нужно ехать за тем самым духом рождества: яркие украшения, пряничные домики, ярмарки и аромат глинтвейна приносят городу и его гостям особое настроение. Начать празднование можно в одном из ресторанов, а продолжить на ярмарке на Кафедральной площади и окрестных улочках. Первые дни нового года посвятите прогулкам, посмотрите собор, церкви и костёлы, полюбуйтесь интересной архитектурой, погуляйте по проспекту Гедимина и необычному району Ужупис.
Как добраться дешевле всего: купить готовый пакетный тур
Стоимость поездки: от 53 000 рублей за тур на 5 ночей на двоих
Хотя зима — не курортный сезон в Турции, вам всё равно будет здесь очень комфортно. В Анталии в январе примерно такая же температура, как в начале мая в средней полосе России. Купаться при желании можно в подогреваемом бассейне, они есть почти во всех отелях. Это отличный вариант, чтобы встретить новый 2020 в лёгкой куртке под под шум прибоя. Турки, как и русские, отмечают Новый год с размахом: в конце декабря все отели украшают к празднику, а в ту самую ночь для гостей организуют специальный ужин и праздничную программу. Некоторые отели дарят спа-программы или курс массажа. Кстати, в Турции есть свой Дед Мороз, только называется он Ноэль Баба. Считается, что он родился именно в Анталии.