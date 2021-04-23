5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа

Отпуск — важное событие, и не зря многие к нему начинают готовиться заранее: досуг всегда хочется провести комфортно, чтобы по полной зарядиться положительными эмоциями и успеть отдохнуть. Очень часто обычных экскурсий и походов по достопримечательностям бывает недостаточно – вас просто водят от места к месту, монотонно говорят заготовленный текст и настойчиво предлагают купить сувениры. Вряд ли такой формат порадует, поэтому к выбору путешествия нужно подходить грамотно – чтобы поднять настроение, узнать много нового и получить незабываемые впечатления.
Именно поэтому мы вместе с сервисом подборов туров и приключений ActiVilla подобрали для вас пять разнообразных туров по России, которые удивят даже самых опытных туристов. Это не мегаполисы с их высокими зданиями, памятниками и музеями, а суровые регионы с завораживающими пейзажами и оригинальными активностями.
Джип-тур по Камчатке «Активный»
Это масштабный и насыщенный тур, в рамках которого вы посетите самые красивые места полуострова, среди которых вулканы, пляжи, радоновые источники, горные массивы и другие локации. Компанию вам составят опытные гиды – их рассказы не ограничиваются заученным текстом, а приправлены туристическими байками и кучей интересных фактов. Главное преимущество тура — это легальные визиты на особо охраняемые территории, как, например, Ключевская группа вулканов.
Такое приключение — это находка для любителей природы и необычных мест. Вам предстоит пройти километры дорог и увидеть десятки красочных пейзажей, которые останутся в памяти на всю жизнь. Подробнее о туре можно узнать на ActiVilla.com
Тур «Сахалинский драйв по 4 островам: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп»
А вот и Сахалин – вместе с другими островами. Впереди 16-дневное путешествие по одному из самых красивых регионов страны. Особенно будут рады любители природы, редких животных и красивых пейзажей. Покоряйте горные вершины, поднимайтесь на вулканы, слушайте бурление источников, пробуйте вкусную еду, посещайте бухты и другие интересные места, чтобы получить незабываемые впечатления.
Добраться до Сахалина — это уже подвиг, а изучить его — настоящее геройство. С помощью ActiVilla.com вы станете одним из тех, кто сможет это сделать. Тур поможет вам расслабиться вдали от цивилизации – порой это необходимо, особенно если вы работаете в интенсивном режиме.
Пеший поход к подножию Белухи и озеру Аккем «По местам силы Горного Алтая»
Алтай славится своими достопримечательностями и живописными локациями, а ознакомиться с ними можно в процессе разнопланового 13-дневного тура, который представлен на ActiVilla.com. Вы прокатитесь по знаменитому Чуйскому тракту, посетите водопад Текелю, долину семи озер, Аккемский ледник и другие места. Оптимальный вариант для тех, кто сильно устал, хочет сменить обстановку и открыть для себя что-то новое.
Тур для тех, кто хочет изучить основные достопримечательности региона и погрузиться в его тайны, ведь здесь находится большое количество так называемых «мест силы». Одними известными локациями дело не ограничится – вы узнаете, как и чем живет Южный Урал. Вас ждут высокогорные заповедные районы, святые источники, Национальный парк «Башкирия» и многое другое.
Это 10-дневное путешествие — настоящий подарок для любителей природы, оригинальных маршрутов и ярких впечатлений. Бронируйте предложение на ActiVilla.com и отправляйтесь покорять Южный Урал прямо сейчас!
В этом 8-дневном путешествии вы сможете подробно изучить интересные места республики Адыгея, причем сделаете это разными способами. Все начнется с пешего маршрута на плато Лаго-Наки, затем будет каньонинг по ущелью и конные прогулки, посещение диких пещер, скалолазание и множество других активностей – адреналин и отличное настроение обеспечены. Отличное решение для поклонников нестандартного отдыха.
Заказать все эти туры и другие активности можно через сервис онлайн-бронирования ActiVilla.com. Там вы найдете немало самых разных предложений, среди которых есть даже выездные тимбилдинги, корпоративы, активный отдых и другие категории.
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