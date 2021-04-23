5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа

Отпуск — важное событие, и не зря многие к нему начинают готовиться заранее: досуг всегда хочется провести комфортно, чтобы по полной зарядиться положительными эмоциями и успеть отдохнуть. Очень часто обычных экскурсий и походов по достопримечательностям бывает недостаточно – вас просто водят от места к месту, монотонно говорят заготовленный текст и настойчиво предлагают купить сувениры. Вряд ли такой формат порадует, поэтому к выбору путешествия нужно подходить грамотно – чтобы поднять настроение, узнать много нового и получить незабываемые впечатления.

Именно поэтому мы вместе с сервисом подборов туров и приключений ActiVilla подобрали для вас пять разнообразных туров по России, которые удивят даже самых опытных туристов. Это не мегаполисы с их высокими зданиями, памятниками и музеями, а суровые регионы с завораживающими пейзажами и оригинальными активностями.