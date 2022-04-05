7 идей для поездки в Рязань: вам близко

Выходные – отличный повод сменить обстановку и перезарядить внутренние батарейки. Рязань идеально для этого подходит – особенно если вы засиделись в Москве. Не удивляйтесь: поездка в местные края – это легко, просто и без суеты. Всего пара с небольшим часов от столицы – и вы в маленьком путешествии. Мы подготовили топ-7 идей – выбирайте, что близко именно вам.

1 Прогуляться по улицам Рязани

Рязанские улицы

Что делать? Посмотреть парадный центр, уютные деревянные домики, отыскать знаменитые глазастые грибы и проводить закат в Рязанском кремле.

Чтобы не пропустить оригинальные детали и колоритные местечки помогут «сценарии поездки». На портале вы найдете несколько готовых маршрутов, которые помогут увидеть ту Рязань, которая нужна именно вам.

Рязанский Кремль

2 Почувствовать себя парфюмером

«Аромат времени»

В конце XIX века в Рязани открылся первый магазин Максимилиана Факторовича, который позже приобрел мировую известность под именем Макс Фактор (Max Factor). Именно здесь он делал первые шаги по созданию своей эксклюзивной косметики и парфюмерии.

Каким был Мир красоты и здоровья Рязани на заре ХХ века? Об этом вы сможете узнать в историческом салоне «Аромат времени».

А заодно прикоснуться к таинству подбора нот парфюма на мастер-классах, которые проходят здесь же. Вы узнаете, какие ароматы относятся к базовым, сердечным и верхним нотам, в какой пропорции их нужно смешивать и как составить гармоничную композицию.

«Аромат времени»

3 Понаблюдать за природой в Солотче

В северной части города находится курортный поселок Солотча, слава о котором уже выплеснулась далеко за пределы Рязанской области.

Здесь расположена главная духовная обитель великого князя Олега Рязанского — Рождества Богородицы монастырь. Солотча — ворота в Мещеру. Именно здесь жил и работал величайший гравер и академик Иван Пожалостин, эти места описывал в своих произведениях Константин Паустовский. «Тропа Паустовского», серия экомаршрутов протяженностью от 7 до 50 километров, пролегает как раз через Солотчу.

Что тут делать? Гулять по тропам Паустовского, любоваться окрестностями со смотровой площадки древнего монастыря или Лысой горы, вдыхать свежий аромат леса.

4 Заглянуть в Музей истории леденца

Музей истории рязанского леденца — определенно самый вкусный. Здесь вы узнаете историю сахарного производства и узнаете почему Рязань — родина сахарного леденца. А ещё вам расскажут о сладких традициях, научат расписывать леденцы шоколадом, и, конечно, угостят традиционными рязанскими блинчиками – каравайцами.

5 Вдохновиться родиной Есенина

Константиново Фото: Олег Мар

Одно из самых посещаемых мест Рязанской области — село Константиново, родина Сергея Есенина и дом для государственного музея-заповедника имени великого поэта. Музейный комплекс довольно обширный, а местные пейзажи хороши в любой сезон, поэтому на визит лучше закладывать как минимум несколько часов.

Луга и бесконечные синие дали с первых минут настраивают на лирический лад, а музейный комплекс переносит во времена детства и юности поэта. Обязательно нужно увидеть тот самый «низкий дом с голубыми ставнями», помещичью усадьбу и литературный музей. Не забудьте оставить время на прогулку по берегу Оки.

Музей-заповедник входит в пятерку самых популярных в литературных музеев, так что с мая по сентябрь экскурсии лучше заказывать заранее.

6 Отыскать маленькую Норвегию под Рязанью

Рыбацкая деревня в Рязани

Всего в нескольких км от города расположилась «Рыбацкая деревня» – современный комплекс в норвежском стиле. Яркие домики очень фотогеничны. Еще одна изюминка – маяк со смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на окские просторы.

Рыбацкая деревня в Рязани

7 Отдохнуть душой и телом в эко-парке «Поляны»

В комплексе 10 парных, термальный бассейн под открытым небом и два детских бассейна. Остановиться на ночь можно в комфортабельных гостиничных номерах, гостевых домиках посреди соснового леса.

Термы в экопарке «Поляны»