72 000 метров под водой: бизнесмен-экстремал побывал в самых глубоких точках всех океанов

53-летний американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково (Victor Vescovo) завершил миссию Five Deeps Expedition («Пять глубин»), в задачу которой входило посещение самых глубоких точек всех пяти океанов.

В декабре 2018 года Весково погрузился на дно жёлоба Пуэрто-Рико (8 375 метров, Атлантика). 3 февраля 2019 года он первым в мире достиг дна Южно-Сандвичева жёлоба (8266 метров, Южный океан), в Индийском океане он покорил Зондский жёлоб (7 450 метров), а в апреле Весково спустился на 10 928 метров к Бездне Челленджера Марианской впадины. Повторив это погружение в мае, он стал первым человеком, побывавшим в самой глубокой точке планеты дважды.