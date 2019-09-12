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Путешествия

72 000 метров под водой: бизнесмен-экстремал побывал в самых глубоких точках всех океанов

Анастасия Баринова
12 сентября 2019
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Фото: fivedeeps/Instagram
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Фото: fivedeeps/Instagram
Виктор Весково стал первым человеком, поставившим подобный рекорд.

53-летний американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково (Victor Vescovo) завершил миссию Five Deeps Expedition («Пять глубин»), в задачу которой входило посещение самых глубоких точек всех пяти океанов.

В декабре 2018 года Весково погрузился на дно жёлоба Пуэрто-Рико (8 375 метров, Атлантика). 3 февраля 2019 года он первым в мире достиг дна Южно-Сандвичева жёлоба (8266 метров, Южный океан), в Индийском океане он покорил Зондский жёлоб (7 450 метров), а в апреле Весково спустился на 10 928 метров к Бездне Челленджера Марианской впадины. Повторив это погружение в мае, он стал первым человеком, побывавшим в самой глубокой точке планеты дважды.

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Five Deeps Expedition

В общей сложности за 11 месяцев Весково и его помощники прошли 74 000 км по Мировому океану. Пятой покоренной глубиной стала впадина Моллой (Molloy Deep): впадина в Северном Ледовитом океане, лежащая примерно в 275 километрах западнее Шпицбергена на глубине 5,5 километра. И в этом случае Весково стал первым в мире человеком, посетившим данную область.

Все погружения проводились на 12-тонной глубоководной субмарине, и все они далеко выходили за рамки экстремального хобби. Благодаря установленной аппаратуре команда Five Deeps Expedition смогла составить подробную карту морского дна, а также было обнаружено как минимум 40 новых видов животных. Последние погружение состоялось 24 августа, а теперь ученые анализируют все находки и открытия, сделанные в ходе экспедиции.

Узнайте о том, как на дно Марианской впадины погружался Джеймс Кэмерон.

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