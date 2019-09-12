72 000 метров под водой: бизнесмен-экстремал побывал в самых глубоких точках всех океанов
53-летний американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково (Victor Vescovo) завершил миссию Five Deeps Expedition («Пять глубин»), в задачу которой входило посещение самых глубоких точек всех пяти океанов.
В декабре 2018 года Весково погрузился на дно жёлоба Пуэрто-Рико (8 375 метров, Атлантика). 3 февраля 2019 года он первым в мире достиг дна Южно-Сандвичева жёлоба (8266 метров, Южный океан), в Индийском океане он покорил Зондский жёлоб (7 450 метров), а в апреле Весково спустился на 10 928 метров к Бездне Челленджера Марианской впадины. Повторив это погружение в мае, он стал первым человеком, побывавшим в самой глубокой точке планеты дважды.
В общей сложности за 11 месяцев Весково и его помощники прошли 74 000 км по Мировому океану. Пятой покоренной глубиной стала впадина Моллой (Molloy Deep): впадина в Северном Ледовитом океане, лежащая примерно в 275 километрах западнее Шпицбергена на глубине 5,5 километра. И в этом случае Весково стал первым в мире человеком, посетившим данную область.
Все погружения проводились на 12-тонной глубоководной субмарине, и все они далеко выходили за рамки экстремального хобби. Благодаря установленной аппаратуре команда Five Deeps Expedition смогла составить подробную карту морского дна, а также было обнаружено как минимум 40 новых видов животных. Последние погружение состоялось 24 августа, а теперь ученые анализируют все находки и открытия, сделанные в ходе экспедиции.
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