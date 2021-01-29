8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в Греции и Сингапуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Также с 8 февраля возобновятся перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.