Путешествия
8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Рейсы по маршруту Москва – Афины будут осуществляться дважды в неделю, вылеты в Сингапур – трижды.
Решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в Греции и Сингапуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Также с 8 февраля возобновятся перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
В какие страны сейчас можно улететь из России
1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Египет
4. Индия
5. Казахстан
6. Катар
7. Киргизия
8. Куба
9. Мальдивы
10. ОАЭ
11. Сейшельские острова
12. Сербия
13. Танзания
14. Турция
15. Финляндия
16. Швейцария
17. Эфиопия
18. Южная Корея
19. Япония