8,7 млн за отдых в Турции и другие самые дорогие туры 2019 года

Даже в не самый позитивный для экономики 2019 год в России традиционно нашлись люди, потратившие немало денег на отдых за рубежом. Представляем топ-10 самых дорогих туров минувшего года по версии АТОР.
10-е место
Куда: Турция
Цена: 4 521 714 р.
Столько стоил летний отпуск для семьи из шести человек (5 взрослых и 1 ребенок) на 28 ночей. В тур входил авиаперелет туда-обратно и проживание в deluxe-отеле Maxx Royal Belek Golf & Resort 5*.
Цена тура на человека: 753 619 р.
Организатор тура: туроператор ANEX Tour
9-е место
Куда: Мальдивы
Цена: 5 370 100 р.
Такова была цена новогоднего тура для семьи из трех человек. В тур входил перелет бизнес-классом, проживание на вилле в отеле 5* с личным батлером, питание – завтраки.
Цена тура на человека: 1 790 033 р.
Организатор тура: туроператор ICS Travel Group
8-е место
Куда: Турция
Цена: 5 867 506 р.
Столько стоил летний тур на 14 ночей для семьи из семи человек (5 взрослых, 2 детей). В тур входил перелет + проживание в отеле Deluxe-класса – Regnum Carya 5*.
Цена тура на человека: 838 215 р.
Организатор тура: туроператор ANEX Tour.
7-е место
Куда: США
Цена: 6 560 382 р.
Столько стоил тур на двоих человек на 10 дней в январе 2019 года. В цену вошли авиаперелет туда и обратно первым классом и обслуживание в стране пребывания.
В программу тура входило проживание в отеле Mandarin Oriental 5* (номер suite) в Нью-Йорке, личный водитель на все время поездки на Mercedes S-класса, каждый день – бронирование лучших ресторанов Нью-Йорка, бронирование билетов в оперу, на мюзиклы, вертолетная экскурсия, экскурсии по городу и посещение музея с индивидуальным гидом, поездка на частном самолете на автомобильную выставку в Детройт и шопинг со звездным стилистом.
Цена тура на человека: 3 280 191 р.
Организатор тура: туроператор Space Travel.
Нью-Йорк, США. Фотограф – Владислав Бельченко
6-е место
Куда: Мальдивы
Цена: 7 215 540 р.
Столько стоил недельный отдых (7 ночей) двух туристов из России на Новый год-2020 на Мальдивах в одном из Deluxe-отелей 5* цепочки One&Only. В цену входило только наземное обслуживание (отель и трансфер). Авиабилеты туристы приобретали самостоятельно.
Цена на человека: 3 607 770 р.
Организатор тура: туроператор «Русский Экспресс»
5-е место
Куда: Швейцария
Цена: 7 500 000 р.
За эти деньги семья из четырех человек смогла отдохнуть зимой 2019 года на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В указанную цену входило только проживание в отеле 5* в течение 10 дней, билеты туристы приобретали самостоятельно.
Цена на человека: 1 875 000 р.
Организатор тура: туроператор PAC Group
4-е место
Куда: Мальдивы
Цена: 8 051 400 р.
За такую сумму семья из восьми человек (5 взрослых, 3 ребенка) приобрела новогодний тур на чартере AZUR air на 9 ночей в отель Soneva Fushi 5*.
Цена тура на человека: 1 006 425 р.
Организатор тура: туроператор ANEX Tour.
3-е место
Куда: Турция
Цена: 8 690 000 р.
Это самый дорогой тур в Турцию в рейтинге 2019 года. За такую сумму семья из семи человек получила отдых (только наземное обслуживание, билеты туристы приобретали сами) в Deluxe-отеле MAXX Royal Kemer Resort 5*. Категория номера – Royal Beach Villa с тремя спальнями.
Цена тура на человека: 1 241 428 р.
Организатор тура: туроператор Coral Travel
2-е место
Куда: Италия
Цена: 10 700 000 р.
В указанную сумму семейной группе из шести туристов обошелся отдых в отеле 5* на острове Сардиния летом 2019 года. В цену входили только проживание (19 дней) и трансферы «аэропорт — отель». Учитывая, что перелет туристов (билеты они покупали самостоятельно) был наверняка организован бизнес-классом, сумма тура явно превысила 11 млн рублей.
Цена тура на человека: 1 783 333 р.
Организатор тура: туроператор PAC Group
1-е место
Куда: Сейшелы + ОАЭ
Цена: 11 728 600 р.
Лидер рейтинга. За такую сумму семья из четырех человек приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ продолжительностью 18 дней зимой 2019 года.
На Сейшельских островах туристы проживали последовательно в двух отелях класса Deluxe: North Island 5* с питанием All Inclusive (номер Presidential Villa) и в отеле Four Seasons Seyshelles 5* с завтраками (два номера Hilltop Ocean Villa). Туристам были предоставлены процедура Fast Track в аэропорту и трансфер на вертолете до отелей.
В ОАЭ туристы проживали в deluxe-отеле Burj Al Arab 5* в двух номерах BDR Deluxe Suite с питанием «завтраки». Для клиентов были организованы индивидуальный трансфер на Rolls Royce и Mercedes C-Class, а также индивидуальная экскурсия «Cафари в пустыне».
Цена тура на человека: 2 923 150 р.
Организатор тура: туроператор Space Travel.
На сайте АТОР также можно посмотреть самые дорогие туры 2019 года по цене пакета на одного человека.