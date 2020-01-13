8,7 млн за отдых в Турции и другие самые дорогие туры 2019 года

Куда: США

Цена: 6 560 382 р.

Столько стоил тур на двоих человек на 10 дней в январе 2019 года. В цену вошли авиаперелет туда и обратно первым классом и обслуживание в стране пребывания.

В программу тура входило проживание в отеле Mandarin Oriental 5* (номер suite) в Нью-Йорке, личный водитель на все время поездки на Mercedes S-класса, каждый день – бронирование лучших ресторанов Нью-Йорка, бронирование билетов в оперу, на мюзиклы, вертолетная экскурсия, экскурсии по городу и посещение музея с индивидуальным гидом, поездка на частном самолете на автомобильную выставку в Детройт и шопинг со звездным стилистом.

Цена тура на человека: 3 280 191 р.

Организатор тура: туроператор Space Travel.



Нью-Йорк, США. Фотограф – Владислав Бельченко