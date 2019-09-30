Что увидеть в Абу-Даби: три архитектурных чуда

Каср Аль Ватан (Qasr Al Watan), или Дворец Нации.

Снаружи он напоминает Тадж-Махал или дворец султана из диснеевского «Аладдина». Это не случайно: его построили для встреч министров, президентов и королей. Пока внутри вершили внутреннюю и внешнюю политику, простая публика любовалась красотой издалека. Но в марте 2019 дворец открыли для экскурсий, и теперь каждый может пройтись по залам, где бывали главные лица мира – от китайского президента до римского папы.

Интерьеры сказочно хороши: их украсили сусальным золотом, мрамором, мозаиками и канделябрами. По стенам арабской вязью вьются мозаики, а в отполированных до блеска полах и стенах отражаются купола, самый большой из которых тянет на 37 метров в диаметре. Главные цвета – белый, синий и жёлтый (всё в той же гамме, что и пейзажи страны).

Доминанта и сердце задания – Большой зал 100 на 100 метров. К нему примыкают восемь соседних. В одном хранятся подарки президенту ОАЭ от заморских дипломатов, в другом – 50 000 с лишним книг на английском и арабском в стеллажах до потолка, в третьем – люстра из 350 000 бриллиантов (не заметить её сложно, она весит больше 12 тонн). Забавный факт: собирать её пришлось прямо здесь, поскольку ни в дверь, ни в окна такое великолепие не пролезало.

Визит лучше планировать во второй половине дня, заодно сможете можно застать вечернее шоу. Когда темнеет, на подсвеченный прожекторами фасад проецируют красивые фото и видео.

Мечеть шейха Зайда

Самый популярный туристический объект в столице и один из самых узнаваемых в мире. Уже 11 лет её двери открыты представителям всех конфессий без исключения. Ни за вход, ни за экскурсии денег не берут. Внутри могут одновременно поместиться 40 000 человек, но всё же наплывы визитёров таковы, что властям пришлось соорудить подземный туннель рядом с мечетью.

Что же так привлекает туристов?

Во-первых, удивительно выверенные, чистые пропорции и силуэт здания, которое проектировали архитекторы Великобритании, Италии и Эмиратов и которое органично вобрало в себя черты турецких, марокканских, пакистанских и египетских мечетей.

Во-вторых, потрясающее внутреннее убранство. Чего только стоит самый большой ковёр на планете – 5630 квадратных метров! Планировали вообще 6000, но целиком он не поместился.

Названа мечеть в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна — основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, похороненного рядом.

Emirates Palace

Кроме Каср Аль Ватан, в Абу-Даби есть и другие дворцы. В одном из них даже можно поселиться. Если описывать отель «Дворец Эмиратов» в двух словах, то ими станут «апофеоз роскоши».

114 куполов, главный из которых (72,6 метра!) украшен золотом, перламутром и бриллиантами. На украшения тут не скупились: 2000 м² потолков, покрытых золотом и серебром 22 пробы, сияют в свете тысячи люстр, усыпанных кристаллами Сваровски. Ещё одно украшение отеля – два вручную вытканных ковра: на каждом изображён отель, и каждый – весом в тонну.

394 разных номеров, в том числе 92 сьюта; пляж в 1,3 км – который немногим больше самого отеля: размах его крыльев с юго-запада на северо-восток – километр! Кроме моря, поплавать можно в двух открытых бассейнах с режимом температурного контроля; расслабиться же можно в спа-салоне. К услугам постояльцев-спортсменов – теннисные корты, площадка для крикета, футбольное поле стандарта FIFA, пристань для яхт и пара фитнес-центров.

Отель открыли в 2005, а расходы на строительство составили $3 000 000 000. Он до сих пор числится в мировом топ-3 самых дорогих в постройке отелей. К посещению обязательно – именно так выглядит та самая восточная сказка.