Где остановиться в Абу-Даби: отели в пустыне

Абу-Даби – не только столица, но и самый крупный эмират в стране. Львиная доля территории приходится на песчаную пустыню Руб-эль-Хали, и та вполне под стать эмирату – она самая большая в мире. (Да, Сахара больше раз в 15, но отнюдь не вся состоит из песчаных дюн).

Несмотря на сушь и жару, среди песков есть жизнь – и роскошная! Представляем подборку отелей-oaзисов, затерянных среди песчаного моря.

По-русски – «Дворец-мираж», oдин из самых шикарных в подборке и всей стране, расположившийся на заповедном участке полуострова. 5 звёзд, 154 номера, 52 виллы, 60 с лишним бассейнов прямо посреди дюн – настоящее чудо.

Чудо и то, каких сил стоит отбивать отель от осады песков. Бури порой посягают на это, но бульдозеры на страже. Кстати, чтобы не истощать и без того скудный запас грунтовых вод, вода из бассейнов и ванных очищается, выпаривается и используется заново.

Где слово «Эмираты», там и эпитет «роскошный», и Telal – очередное тому доказательство. Интерьеры, кушанья в местных ресторанах регулярно удостаиваются комплиментов – как и вид из окон: кругом, насколько хватает глаз, живописная пустыня и ясное небо, а про кромкам барханов прогуливаются антилопы.

Для постояльцев устраивают сафари и прогулки по пустыне, выезды на соколиную охоту, мастер-классы по приготовлению национальных напитков – особенно кофе!

Это один из самых новых курортов на земле (то есть, пардон, песке) бедуинов: его открыли в 2019 году. Общее число номеров и вилл – больше сотни, плюс плавательный бассейн 1000 м², тренажёрный зал, в общем, всё необходимое для отеля в пятью звёздами на фасаде. Но самое главное здесь – спа-центр Talise.

Трудно поверить, но в пустыне построили хамам (раздельные комнаты для мужчин и женщин), сауны, залы с джакузи, соляную пещеру и даже комнату для криотерапии. В остальном Джумейра Аль Ватба не уступает другим курортам в ОАЭ – традиционные арабские интерьеры и волшебная кухня, представленная восточным и европейским меню.

Нечто среднее между коттеджным посёлком и глэмпингом, только в аравийском духе. Домики построены на манер традиционных лёгких хижин барасти, а рядом раскинуты шатры «а-ля бедуин». Есть и пара люксов в крепости.

Вполне доступный и симпатичный отель в аутентичном стиле: кушанья (от кофе с финиками до фаршированного верблюда) подают на коврах в Аль Макам («сборной площади» в сердце деревни), а убранство номеров – почти опочивальня Шамаханской царицы. Дизайнеры постарались на славу: всё – только из натуральных материалов вроде текстиля, кожи, дерева и камня.

В прошлом трёх-, а ныне чeтырёхзвёздочный отель в эмирате Абу-Даби может похвастаться бассейном «инфинити» с видом на дюны, полной комплектацией номеров вроде кондиционера, минибара и Wi-Fi. Словом, всё тот же джентльменский набор отеля в Эмиратах – но чуть поменьше апломба и роскоши. Многим туристам это даже по вкусу: атмосфера и ценник здесь демократичнее.

С расположением отеля определённо угадали. Это и правда оазис в пустыне: потрясающие виды из окон, удивительное звёздное небо и никакой засветки от городских огней. Зато в паре километров отсюда есть город, а значит, до заправок и ресторанов рукой подать.

Чем заняться?

Хотя бы раз встретить в пустыне рассвет и закат (отличный повод для утренней йоги или вечернего пикника). Если умеете водить, попробуйте джип-туры по пустыне: днём можно лихо погонять по барханам, а ночью отправиться на сафари (в темноте пески оживают: вся фауна просыпается и с любопытством изучает туристов). Непременно покатайтесь: с дюн – на лыжах, на верблюдах – по окрестностям. И, конечно, попробуйте спорт шейхов – соколиную охоту и стрельбу из лука.

Как добраться?

На трансфере отеля: машину пришлют прямо в аэропорт. Речь, кстати, не только об авто – некоторые пятизвёздочные курорты могут забрать и на вертолёте. А можно просто взять городское такси или Uber.