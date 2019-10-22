Где остановиться в Абу-Даби: семейные отели

Остров Саадият расположился в Персидском заливе, неподалеку от Абу-Даби, – там-то и возвышается роскошный дворец отеля Rixos Saadiyat Island. Интерьеры номеров созданы с истинно восточной роскошью, а 13 вилл кажутся перенесенными из мультфильма про Алладина. А ведь до центра Абу-Даби – всего 20 минут! Для детей в отеле есть свой клуб (аниматоры на выдумки горазды и скучать ребятам всех возрастов не придется) и аквапарк, а помимо специальных развлечений вы сможете просто погулять по острову, изучая местную флору и фауну среди мангровых зарослей.

У бассейнов всегда дежурят спасатели, а детям могут предоставить специального тренера по плаванию.

Не забудьте насладиться изысканной кухней в нескольких ресторанах отеля. Кстати, даже среди восточной экзотики привычное детям питание здесь тоже предоставят без труда: в меню несколько видов каш, котлеты на пару, диетический стол.