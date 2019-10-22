Где остановиться в Абу-Даби: семейные отели
Rixos Saadiyat Island
Остров Саадият расположился в Персидском заливе, неподалеку от Абу-Даби, – там-то и возвышается роскошный дворец отеля Rixos Saadiyat Island. Интерьеры номеров созданы с истинно восточной роскошью, а 13 вилл кажутся перенесенными из мультфильма про Алладина. А ведь до центра Абу-Даби – всего 20 минут! Для детей в отеле есть свой клуб (аниматоры на выдумки горазды и скучать ребятам всех возрастов не придется) и аквапарк, а помимо специальных развлечений вы сможете просто погулять по острову, изучая местную флору и фауну среди мангровых зарослей.
У бассейнов всегда дежурят спасатели, а детям могут предоставить специального тренера по плаванию.
Не забудьте насладиться изысканной кухней в нескольких ресторанах отеля. Кстати, даже среди восточной экзотики привычное детям питание здесь тоже предоставят без труда: в меню несколько видов каш, котлеты на пару, диетический стол.
Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island
Crowne Plaza находится на искуственно созданном в Абу-Даби острове Яс. Утром вас ждет шведский стол на завтрак в лучших арабских традициях (знающие люди советуют попробовать молочный шейк с авокадо, фисташками и медом), днем гости могут по заслугам оценить просторное поле для гольфа и пляж, а к вечеру в широкой листве пальм сказочными светлячками начинают мерцать огоньки и оживают бары и рестораны по всему острову. До люксовой трассы Формулы-1 – рукой подать (ее, как и парк, посвященный Феррари, должны оценить все мальчики в возрасте от 5 до 50).
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana
Пожалуй, это один из немногих отелей, где отдых для ваших детей будет более продуманным, чем ваш собственный. Территория отеля – безалкогольная зона, а еще здесь есть открытый детский бассейн, детский клуб Flippers, игровая зона с несколькими площадками под началом сертифицированной дружелюбной команды аниматоров.
Пока дети развлекаются, вы сможете уделить время себе в фитнес-центре (оборудованном несколькими тренажерными залами, площадками для тенниса и сквоша), на расслабляющем массаже с аромамаслами, в баре у бассейна или в комфортном лаунже.
Al Raha Beach Hotel
В этом отеле одни из самых просторных стандартных номеров во всем Абу-Даби – их площадь начинается от 65 м². Каждый из номеров оформлен в теплых тонах на основе традиционных арабских узоров и орнаментов, а ванная комната напоминает мраморную пещеру. Здесь есть открытый и крытый бассейны, а также безопасный детский бассейн и клуб для юных гостей отеля. Не стоит забывать и об огромном (протяженностью 900 метров!) пляже, который находится полностью на территории Al Raha Beach Hotel – там вы сможете попробовать множество водных видов спорта.
От отеля регулярно ходит автобус-шаттл до ближайших торговых центров, мечети, зоопарка и других достопримечательностей.
Jumeirah Al WathbaDesert Resort & Spa
Культурное наследие, неподвластное времени, и безмятежные виды на пески Аравийской пустыни – вот что ждет вас при выборе отеля Jumeirah Al WathbaDesert Resort & Spa. Номера и виллы, созданные в духе традиционного жилья бедуинов, отражают местный колорит, богатство художественных промыслов и разнообразие арабских аксессуаров. Добро пожаловать в мир вдали от суеты среди уникальных панорам на дюны, где вы наконец позволите себе отдохнуть от цивилизации и потерять счет времени.
Также вы сможете заняться истинно аристократичными развлечениями, достойными шейхов: научиться верховой езде на ретивом жеребце среди песчаных дюн, посетить соколиную охоту и верблюжьи бега, посетить заповедник и познакомиться с ночной пустынной фауной.