Пляжи Абу-Даби: путеводитель

Купаться в Эмиратах можно круглый год. Вода здесь не бывает холоднее 20°C (это в феврале), а теплее всего она в августе: 34°C. Если предпочитаете золотую середину и бархатный сезон – выбирайте середину осени или весны (например, ноябрь с его 25°C или мартовские 29°C).

Погода обычно благоволит купальщикам: даже по весне дожди не помешают поплавать и загореть. Это же касается и высоких (больше метра) волн – сюда они приходят редко (спасибо прихотливой береговой линии и обступившим её островам).

Пройдёмся по пляжам

Главный и самый популярный пляж столицы – Корниш (кстати, он первый в стране удостоился почётного Голубого флага). Широкая полоса золотого песка, мягкий прибой, шикарный вид на небоскрёбы в любое время дня и ночи. В платном секторе есть приятные бонусы вроде душевых кабинок и бусинок красных буйков по периметру купальной зоны (плата за вход – 10 дирхамов со взрослого, 5 – с ребёнка; часы работы – с восьми утра до восьми вечера).

До или после купания можно прогуляться по набережной (посмотрите на гранитные стелы Мамша-аль-Хайр: на них высечены 76 изречений основателя ОАЭ, шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна).

Пляж на соседнем острове Саадият любим и туристами, и местными. На фоне вместо небоскрёбов – лазурные небеса, бирюзовое море и белый песок. Это рай для отдыхающих и ясли для черепах. За покоем рептилий следят учёные, а за вашей безопасностью – бравые спасатели (тут, кстати, волны чуть повыше, чем на Корнише). Голубой флаг, камеры хранения, шезлонги и душ – Саадияту присущи все качества идеального пляжа. Вход – 25 дирхамов, детям с 6 до 12 лет – 15 дирхамов; открыто с 9 утра и до заката.

Если неге в шезлонге вы предпочитаете шумный отдых с семьёй и/или кутежи и коктейли – съездите на пляж острова Яс. Здесь всегда атмосфера праздника (в конце концов, весь остров – это гигантский парк развлечений!) Главные посетители – постояльцы семи соседних отелей: для них сюда бесплатный вход. Если вы из их числа, то не забудьте попросить ваучер на стойке – его потребуется предъявить на входе. Купаться можно с 10 до 17 часов; обычные билеты стоят 50 и 25 дирхамов по будням, 100 и 50 – по выходным. По субботам делают скидку для женщин 50%.

Пляжи на островах-курортах вроде Зая Нурай Айленд или Сир Бани Яс сулят абсолютный покой и уединение. На частных пляжах чисто и малолюдно, а единственные, кто составят вам компанию – это ваши соседи по частной вилле. Тактичные и предупредительные официанты, пляж в вашем распоряжении 24 часа в сутки – мечта! Доступ открыт гостям отелей на островах, а стоимость номера разнится в течение года.

О чём следует помнить?

Во-первых, о солнцезащитных кремах. Этот совет не случайно стоит в начале списка: в ОАЭ 360 солнечных дней в году, так что беспечные туристы рискуют быстро и незаметно обгореть.

Во-вторых, о гардеробе. Кроме головного убора от солнца (см. пункт 1), вам понадобится лёгкая одежда, чтобы, например, зайти в ресторан у пляжа. Многие путешественницы носят шорты, но ещё корректнее будут смотреться платья или парео, прикрывающие колени и локти. Впрочем, это правило не обязательно соблюдать на частных пляжах отелей.

В-третьих, o течениях. Первые порой подхватывают и уносят от суши; выплыть из такого потока несложно, главное – грести не к берегу, а параллельно ему, чтобы выплыть на спокойную воду. Без паники! И потом: на обустроенных пляжах, о которых речь шла выше, такие течения известны и предсказуемы, а на вышках всегда бдят спасатели.

В-четвертых, о морских обитателях. Акул здесь мало, встречи с ними не опасны. Подпортить отдых могут разве что медузы, скаты или морские змеи (последних изредка замечают на пляжах после мощного прилива или ветра – да и то ближе к зиме). Избегайте встречи со всей вышеупомянутой фауной – благо это не сложно, – и не заходите в воду, если на берегу поднят красный предупреждающий флажок или стоит знак Swimming Prohibited.