Яс – остров развлечений!

Яс – это рукотворный остров в получасе езды от столицы ОАЭ и в 10 минутах – от аэропорта Абу-Даби. Здесь есть аттракционы для всех от мала до велика (то есть от водных горок до трассы «Формулы-1»). Что здесь посмотреть и чем заняться? Даём несколько подсказок.

В гавани Yas marina – красивейшие виды на море и яхты. Смотреть на них можно бесконечно: хотите – с террас ресторанов (совет: закажите морепродукты), хотите – из кабины прогулочного самолёта или с палубы парусника. И обратите внимание на автотрассу, которая идёт вдоль пристани. О ней – в следующем пункте.

Yas marina Circuit – это 5 554 метра идеального асфальта, ристалище для главных гонок планеты – «Формулы-1». Если соберётесь на остров в ноябре-декабре, не пропустите заезды Гран-при! Как раз будет юбилейный сезон (финалы здесь проводят с осени 2009).