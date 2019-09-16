Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жемчужина Залива

Яс – остров развлечений!

16 сентября 2019
45214718_2061436983913853_9034815950288846848_o.jpg
61959438_10157358906712088_6464212924813541376_o.jpg
Сможете вообразить парк аттракционов площадью 25 км²? А ведь он существует в реальности! Точнее, в Эмиратах.

Яс – это рукотворный остров в получасе езды от столицы ОАЭ и в 10 минутах – от аэропорта Абу-Даби. Здесь есть аттракционы для всех от мала до велика (то есть от водных горок до трассы «Формулы-1»). Что здесь посмотреть и чем заняться? Даём несколько подсказок.

В гавани Yas marina – красивейшие виды на море и яхты. Смотреть на них можно бесконечно: хотите – с террас ресторанов (совет: закажите морепродукты), хотите – из кабины прогулочного самолёта или с палубы парусника. И обратите внимание на автотрассу, которая идёт вдоль пристани. О ней – в следующем пункте. 

Yas marina Circuit – это 5 554 метра идеального асфальта, ристалище для главных гонок планеты – «Формулы-1». Если соберётесь на остров в ноябре-декабре, не пропустите заезды Гран-при! Как раз будет юбилейный сезон (финалы здесь проводят с осени 2009).

23593464_1305862556185650_8431372040404525117_o.jpg
Почувствовать себя пилотом «Формулы» – мечта взрослых детей!

При желании с трибун можно пересесть в кресло настоящего болида и погонять по этой самой трассе (инструкторы всему научат). Ту же дистанцию можно покорить на гоночных велосипедах или на своих двоих, обутых в беговые кроссовки.

Парк развлечений Ferrari Worldместо для тех, кто (пока ещё) не сдал на права, но любит скорость. Здесь самые быстрые американские горки на планете: вагонетка Formula Rossa разгоняется до 240 км/ч за 4,9 секунд! Будь рельсы достаточно длинными – она бы влёт покрыла 4 000 км между островом Яс и Апеннинским сапожком-полуостровом! 

Кстати, об Италии: когда проголодаетесь, загляните в местные рестораны – там всё на удивление аутентично, от пиццайоло до ингредиентов и меню. А интеллектуальный голод можно утолить прогулкой по музею: здесь собрали всю историю легендарных автомобилей.

67664493_10157565041847088_4418843348341620736_o.jpg
Стремительно – прямо как на настоящей «Феррари»!

Warner Bros. Worldэкскурсия по мирам, созданным в знаменитой студии. А ещё это 29 американских горок под одной крышей! Да, парк крытый, как и абсолютное большинство развлекательных парков в стране, где к небу тянутся пальмы и столбики термометров (сейчас в Абу-Даби +40, осенью будет прохладнее на 5-10 градусов).

От жары можно спрятаться в городах Бэтмена и Супермена – Готэме или Метрополисе – или в деревушке семейки Флинстоун. Всего в парке шесть миров – тематических зон, в каждой свои аттракционы, рестораны и сувенирные лавки, так что каждый найдёт что-нибудь по вкусу. Например, бургер из бронтозавра или игру в кошки-мышки с Томом и Джерри. 

 

29313126_2045552345709007_4664919668455112704_o.jpg
Мрачный Готэм – родной город Бэтмена.

Искупаться всегда можно на пляже (по пятницам там – вечеринки у бассейна, Dj и коктейли), но главные водоёмы Яса – это горки аквапарка Waterworld. В списке абсолютных и непременных must: гидромагнитная горка-торнадо протяженностью 238 метров, перестрелка «водяными бомбами» на 550-метровых американских горках и волновая установка для сёрфа. Вообще веселья хватит не на один день: здесь 43 горки, а площадь парка – как 15 футбольных полей!

 

65271552_2284336098345470_5260428141154795520_o.jpg
На визит в парк стоит закладывать целый день (а лучше – пару).

Добраться до острова из Абу-Даби и Дубая легко на автобусе (190 маршрут) или такси. Перемещаться по острову от парка к парку удобно на шаттлах Yas Express, что курсируют между главными достопримечательности острова с девяти до часу ночи.

На острове – 7 отелей разной «звёздности», но самый шикарный – Yas Viceroy: та самая трасса «Формулы» проходит прямо сквозь здание! Но помните: какой бы отель вы ни выбрали, ключ от номера послужит заодно и билетом на пляж. 

А ещё хорошей идеей будет купить 3 parks pass – билет на три дня в три разных парка. Поверьте, он вам пригодится здесь чаще, чем паспорт. Впрочем, есть и абонементы на год – в самый раз для тех, кто раздумает уезжать.

cwywy007.jpg
Происшествия
Посетитель парижского Центра Помпиду порезал ножом картину Даниэля Бюрена
F2.large.jpg
Человек
Пластик стал ископаемым (и его концентрация удваивается каждые 15 лет)
3cb4f1c1b89049b8af774ba7f2722707.max-2000x1000.jpg
Человек
«Влюбленные из Модены» оказались мужчинами
53109697_1025579154292633_1432649017088741000_n.jpg
Наука
Роботы захватывают рестораны и отнимают работу у персонала: видео
11497216-3x2-940x627.jpg
Наука
Трупы могут шевелиться: неожиданное открытие сделано в Австралии
fd271054b85948bea21c10ef179581dc.max-2500x1500.jpg
Звери
Медведи все чаще нападают на людей. С чем это связано?
2.jpg
Наука
Чернее некуда: ученые представили материал рекордно черного цвета
birds-4261965_1280.jpg
Природа
Стая птиц – как одно целое: что такое мурмурация
/upload/iblock/d1c/d1c53e3fb2a573034673d0e66334f8cd.jpg
Архивное фото
Припарковаться на дереве: фото из архива