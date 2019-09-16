Яс – остров развлечений!

Яс – это рукотворный остров в получасе езды от столицы ОАЭ и в 10 минутах – от аэропорта Абу-Даби. Здесь есть аттракционы для всех от мала до велика (то есть от водных горок до трассы «Формулы-1»). Что здесь посмотреть и чем заняться? Даём несколько подсказок.
В гавани Yas marina – красивейшие виды на море и яхты. Смотреть на них можно бесконечно: хотите – с террас ресторанов (совет: закажите морепродукты), хотите – из кабины прогулочного самолёта или с палубы парусника. И обратите внимание на автотрассу, которая идёт вдоль пристани. О ней – в следующем пункте.
Yas marina Circuit – это 5 554 метра идеального асфальта, ристалище для главных гонок планеты – «Формулы-1». Если соберётесь на остров в ноябре-декабре, не пропустите заезды Гран-при! Как раз будет юбилейный сезон (финалы здесь проводят с осени 2009).
При желании с трибун можно пересесть в кресло настоящего болида и погонять по этой самой трассе (инструкторы всему научат). Ту же дистанцию можно покорить на гоночных велосипедах или на своих двоих, обутых в беговые кроссовки.
Парк развлечений Ferrari World – место для тех, кто (пока ещё) не сдал на права, но любит скорость. Здесь самые быстрые американские горки на планете: вагонетка Formula Rossa разгоняется до 240 км/ч за 4,9 секунд! Будь рельсы достаточно длинными – она бы влёт покрыла 4 000 км между островом Яс и Апеннинским сапожком-полуостровом!
Кстати, об Италии: когда проголодаетесь, загляните в местные рестораны – там всё на удивление аутентично, от пиццайоло до ингредиентов и меню. А интеллектуальный голод можно утолить прогулкой по музею: здесь собрали всю историю легендарных автомобилей.
Warner Bros. World – экскурсия по мирам, созданным в знаменитой студии. А ещё это 29 американских горок под одной крышей! Да, парк крытый, как и абсолютное большинство развлекательных парков в стране, где к небу тянутся пальмы и столбики термометров (сейчас в Абу-Даби +40, осенью будет прохладнее на 5-10 градусов).
От жары можно спрятаться в городах Бэтмена и Супермена – Готэме или Метрополисе – или в деревушке семейки Флинстоун. Всего в парке шесть миров – тематических зон, в каждой свои аттракционы, рестораны и сувенирные лавки, так что каждый найдёт что-нибудь по вкусу. Например, бургер из бронтозавра или игру в кошки-мышки с Томом и Джерри.
Искупаться всегда можно на пляже (по пятницам там – вечеринки у бассейна, Dj и коктейли), но главные водоёмы Яса – это горки аквапарка Waterworld. В списке абсолютных и непременных must: гидромагнитная горка-торнадо протяженностью 238 метров, перестрелка «водяными бомбами» на 550-метровых американских горках и волновая установка для сёрфа. Вообще веселья хватит не на один день: здесь 43 горки, а площадь парка – как 15 футбольных полей!
Добраться до острова из Абу-Даби и Дубая легко на автобусе (190 маршрут) или такси. Перемещаться по острову от парка к парку удобно на шаттлах Yas Express, что курсируют между главными достопримечательности острова с девяти до часу ночи.
На острове – 7 отелей разной «звёздности», но самый шикарный – Yas Viceroy: та самая трасса «Формулы» проходит прямо сквозь здание! Но помните: какой бы отель вы ни выбрали, ключ от номера послужит заодно и билетом на пляж.
А ещё хорошей идеей будет купить 3 parks pass – билет на три дня в три разных парка. Поверьте, он вам пригодится здесь чаще, чем паспорт. Впрочем, есть и абонементы на год – в самый раз для тех, кто раздумает уезжать.