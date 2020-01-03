«Аэрофлот» и Шереметьево победили в мировом рейтинге пунктуальности в 2019 году

Лидером 2019 года стало и Шереметьево. Домашний аэропорт «Аэрофлота» занял первое место по пунктуальности осуществленных вылетов. 95,01% рейсов были отправлены вовремя, а для оставшихся 4,99% среднее время задержки составило 15 минут.

Топ-3 самых пунктуальных аэропорта мира1

1. Шереметьево, Москва, Россия (95,01%, 15 минут)

2. Байюнь, Гуанчжоу, Китай (92,5%, 58 минут)

3. Пудун, Шанхай, Китай (91%, 55 минут).

Рейтинг пунктуальности авиакомпаний и аэропортов мира составляется Cirium в 11-й раз. Компания анализирует более 100 000 полетов в сутки, опираясь на данные из 4000+ источников.

Посмотреть полный отчет за 2019 год можно здесь (с регистрацией).

1по версии Cirium