«Аэрофлот» и Шереметьево победили в мировом рейтинге пунктуальности в 2019 году

«Аэрофлот» признан самой пунктуальной авиакомпанией планеты в 2019 году по версии аналитической компании Cirium, сообщает Flight Global.
Эксперты Cirium проанализировали 290 тысяч рейсов, совершенных российским перевозчиком. 86,68% из них были выполнены вовремя. В 2018 году первое место заняла американская авиакомпания Delta Air Lines.
Топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира1
1. Аэрофлот, Россия (пунктуальность на 86,68% рейсов)
2. ANA, Япония (86,26%)
3. Delta Air Lines, США (85,69%)
Отметим успех и другой российской авиакомпании, S7 Airlines, занявшей второе место среди европейских перевозчиков (после «Аэрофлота» соответственно). В 2019 году 84,66% их рейсов были осуществлены вовремя.
Лидером 2019 года стало и Шереметьево. Домашний аэропорт «Аэрофлота» занял первое место по пунктуальности осуществленных вылетов. 95,01% рейсов были отправлены вовремя, а для оставшихся 4,99% среднее время задержки составило 15 минут.
Топ-3 самых пунктуальных аэропорта мира1
1. Шереметьево, Москва, Россия (95,01%, 15 минут)
2. Байюнь, Гуанчжоу, Китай (92,5%, 58 минут)
3. Пудун, Шанхай, Китай (91%, 55 минут).
Рейтинг пунктуальности авиакомпаний и аэропортов мира составляется Cirium в 11-й раз. Компания анализирует более 100 000 полетов в сутки, опираясь на данные из 4000+ источников.
Посмотреть полный отчет за 2019 год можно здесь (с регистрацией).
1по версии Cirium