«Аэрофлот» отменил международные рейсы по закрытым направлениям в августе и сентябре

Авиакомпания «Аэрофлот» 6 августа объявила об отмене ранее заявленных на август регулярных международных рейсов в 43 страны. Кроме того, ранее, 5 августа были сняты рейсы в ОАЭ (Дубай) и Мальдивы (Мале) до 16 сентября.

Согласно пресс-релизу «Аэрофлота», в период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

«Аэрофлот» обещает вернуть потраченные средства автоматически в соответствии с формой оплаты (на карту или получение наличных в кассе) тем пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения перевозки.

Если пассажир купил билет на рейсы из перечня отмененных рейсов до 1 мая 2020 года, он может оформить ваучер. Правила получения ваучера размещены на сайте авиакомпании.

Как сообщает АТОР со ссылкой на экспертов в области авиаперевозок, решение авиакомпании связано, прежде всего, с ранее выданным предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно продажи билетов по направлениям, которые еще не открыты для международного авиасообщения российскими властями.

Вторая причина решения компании, по мнению экспертов — сохраняющаяся неясность относительно списка следующих стран-кандидатов на открытие международного авиасообщения. По информации АТОР, список новых стран для открытия авиасообщения ожидается только к 20 августа.