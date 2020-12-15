Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Открываем Северный полюс
Путешествия

«Аэрофлот» посадит пассажиров без масок на «выделенные места»

National Geographic Россия
15 декабря 2020
маски, covid
Фото: Pixabay
Это одна из мер в рамках усиления контроля над соблюдением масочного режима на борту самолетов

О введении новой меры рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. «Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — цитирует Спивакову агентство «Интерфакс».

Что будут представлять собой выделенные места и где именно они будут находиться, пресс-атташе не уточнила.

При этом Спивакова отметила, что авиакомпания ввела дополнительное информирование о невозможности совершения полёта для пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.

«Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — подчеркнула она.

Днем ранее, 14 декабря, на официальном сайте «Аэрофлота» появилась информация о том, что пассажиры, отказывающиеся использовать средства индивидуальной защиты, не будут допущены к полету. Под средствами индивидуальной защиты, очевидно, подразумевались маски и перчатки.

рекомендации
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?