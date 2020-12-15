«Аэрофлот» посадит пассажиров без масок на «выделенные места»

О введении новой меры рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. «Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — цитирует Спивакову агентство «Интерфакс».

Что будут представлять собой выделенные места и где именно они будут находиться, пресс-атташе не уточнила.

При этом Спивакова отметила, что авиакомпания ввела дополнительное информирование о невозможности совершения полёта для пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.

«Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — подчеркнула она.

Днем ранее, 14 декабря, на официальном сайте «Аэрофлота» появилась информация о том, что пассажиры, отказывающиеся использовать средства индивидуальной защиты, не будут допущены к полету. Под средствами индивидуальной защиты, очевидно, подразумевались маски и перчатки.