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Путешествия

«Аэрофлот» возобновил рейсы в Швейцарию

Интерфакс
17 августа 2020
Авиасообщение восстановилось с 15 августа.

Перевозчик сообщил о возобновлении регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Женеву в Швейцарии.

Полеты будут выполняться по сокращенной программе — один раз в неделю. «По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — говорится в сообщении.

Ранее о возобновлении рейсов между Москвой и Женевой с 15 августа сообщил правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На фоне снятия ограничений на регулярные рейсы из РФ «Аэрофлот» уже возобновил полеты в Стамбул, Анталью и Лондон.

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