«Аэрофлот» возобновил рейсы в Швейцарию

Перевозчик сообщил о возобновлении регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Женеву в Швейцарии.

Полеты будут выполняться по сокращенной программе — один раз в неделю. «По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — говорится в сообщении.

Ранее о возобновлении рейсов между Москвой и Женевой с 15 августа сообщил правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На фоне снятия ограничений на регулярные рейсы из РФ «Аэрофлот» уже возобновил полеты в Стамбул, Анталью и Лондон.