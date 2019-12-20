«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Тариф «Лайт» включает только перевозку ручной клади весом до 10 кг в салоне самолета – провоз багажа в грузовом отсеке предлагается за дополнительную плату.

Согласно сообщению компании, безбагажные тарифы вводятся на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам, а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

«Ожидается, что новое предложение в первую очередь оценят пассажиры, путешествующие семьей, количество регистрируемого багажа которых обычно меньше, чем один на каждого члена семьи», – заявили в авиакомпании.

Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота» появились в апреле 2019 года. Сначала они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях авиакомпании в Европу, а также 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней компании «Россия». Позднее безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота», «России» и летающей на Дальнем Востоке «Авроры».

Одновременно с введением тарифа «Лайт» «Аэрофлот» отменил самый дешевый в его прежней линейке тариф «Эконом бюджет», который помимо ручной клади включал провоз багажа весом до 23 кг.