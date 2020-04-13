«Аэроклуб» запустил ресурс для поддержки туристов во время пандемии коронавируса

Также на сайте размещены ссылки на информацию по «возвратным рейсам», которые организует «Аэрофлот» для вывоза граждан России на родину. В дополнение к списку сайтов всех международных авиакомпаний эксперты агентства собрали информацию по условиям возврата авиабилетов самых популярных перевозчиков. Регулярно обновляется список отелей на территории РФ, которые приняли решение о временном закрытии в связи с пандемией.

Для тех, кто подавал документы на визу или планировал это сделать, собрана информация по работе консульств и визовых центров разных стран, а также предоставлена детальная информация о том, на каких условиях, кому и в какие сроки сейчас выдают визы. Отметим лояльный подход к путешественникам из России консульств Италии, Испании и Эстонии: они готовы бесплатно продлить краткосрочные визы тем, чья поездка пришлась на период пандемии.

Продлевают визы и тем путешественникам, у кого закончилась или заканчивается шенгенская виза, и кто не смог покинуть Евросоюз до закрытия границ. Аналогичное распоряжение касается иностранных граждан, находящихся на территории России. Они могут продлить сроки своего пребывания в ближайшем подразделении МВД, адреса которых также есть на сайте.