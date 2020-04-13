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Путешествия

«Аэроклуб» запустил ресурс для поддержки туристов во время пандемии коронавируса

National Geographic Россия
13 апреля 2020
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Фото: covid19.aeroclub.ru
На сайте можно найти важную информацию, полезную для путешественников, которые пока не могут вернуться в Россию из-за границы.

Агентство делового туризма «Аэроклуб» запустило сайт, на котором собрали всю актуальную информацию для путешественников и тревел-менеджеров на период пандемии.

Наряду с обновляющейся картой распространения коронавируса, ресурс включает в себя актуальную информацию о закрытии границ, экстренные телефоны для тех, кто находится в России и за рубежом. Эксперты собрали информацию о распоряжениях по мерам поддержки российских путешественников, которые не смогли вернуться в Россию до закрытия авиасообщения, в частности, куда и с какими документами обращаться за социальной помощью.

«В этот сложный для всего мира момент мы собрали всю самую важную и актуальную информацию, чтобы обеспечить безопасность путешественников, где бы они ни находились. Мы надеемся, что информация, содержащаяся на этом ресурсе, позволит путешественникам быть в курсе событий и минимизировать возможные риски», — Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба».

Также на сайте размещены ссылки на информацию по «возвратным рейсам», которые организует «Аэрофлот» для вывоза граждан России на родину. В дополнение к списку сайтов всех международных авиакомпаний эксперты агентства собрали информацию по условиям возврата авиабилетов самых популярных перевозчиков. Регулярно обновляется список отелей на территории РФ, которые приняли решение о временном закрытии в связи с пандемией.

Для тех, кто подавал документы на визу или планировал это сделать, собрана информация по работе консульств и визовых центров разных стран, а также предоставлена детальная информация о том, на каких условиях, кому и в какие сроки сейчас выдают визы. Отметим лояльный подход к путешественникам из России консульств Италии, Испании и Эстонии: они готовы бесплатно продлить краткосрочные визы тем, чья поездка пришлась на период пандемии.

Продлевают визы и тем путешественникам, у кого закончилась или заканчивается шенгенская виза, и кто не смог покинуть Евросоюз до закрытия границ. Аналогичное распоряжение касается иностранных граждан, находящихся на территории России. Они могут продлить сроки своего пребывания в ближайшем подразделении МВД, адреса которых также есть на сайте.

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