Аэропорт Пулково первым в России получил седьмую свободу воздуха для иностранных авиакомпаний

В аэропорту Пулково с 1 января 2020 года будет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург. Министерство транспорта РФ утвердило список из 30 государств, который в дальнейшем может быть расширен, сообщает Ассоциация туроператоров.

Этот список разделен на две группы. В первую вошли страны, для которых возможно введение режима снятия ограничений на полеты по 7-ой степени свободы воздуха в аэропорту Пулково без ограничений. В этой группе: Бельгия, Польша, Дания, Португалия, Ирландия, Румыния, Исландия, Сербия, Латвия, Словакия, Литва, Словения, Люксембург, Финляндия, Македония, Швейцария, Мальта, Швеция, Нидерланды, Эстония и Норвегия.

Во вторую группу вошли страны, для которых возможно введение режима снятия ограничений на полеты по 7-ой степени свободы воздуха в аэропорту Пулково с ограничениями по пунктам отправления или назначения. Это Австрия (все города, за исключением Вены), Болгария (разрешены полеты только в Софию), Великобритания (за исключением Лондона), Германия (за исключением Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, и Мюнхена), Испания (за исключением Барселоны и Малаги), Италия (за исключением Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (за исключением Парижа и Ниццы), Чехия (за исключением Праги).

Представители управляющей компании аэропорта Пулково уже получили информацию о заинтересованности в выполнении рейсов в Санкт-Петербург по седьмой степени свободы от ряда авиакомпаний, в числе которых венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair, британская easyJet, испанская Volotea, латвийская airBaltic и молдавская FlyOne.