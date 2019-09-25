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Путешествия

Аэропорт с крупнейшим в мире терминалом открылся в Китае

25 сентября 2019
Дасин
Пограничный контроль в пекинском аэропорте «Дасин» займет всего несколько секунд.

Аэропорт обслужит первые рейсы 25 сентября – раньше официальной даты открытия, которая запланирована на 30 сентября.

«Дасин» расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы и сможет принимать до 620 тысяч рейсов в год. Пропускная способность воздушной гавани к 2025 году составит 170 миллионов человек, сообщает BBC

В 2019 году самый большой пассажиропоток был в аэропорту Атланты (США) – 107 млн человек, однако в нем два терминала. 

«Дасин» позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 стандартным футбольным полям. Здание терминала в форме морской звезды разработала всемирно известный архитектор и дизайнер Заха Хадид. Общая площадь аэропорта составляет 700 тысяч квадратных метров, пишет  China Daily

Терминал спроектирован таким образом, что из любой его точки до выхода можно добраться пешком менее чем за восемь минут. Проект обошелся Пекину более чем в 10 миллиардов евро. 

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