Чудеса Африки: открываем самые экзотические места Кении, Танзании и ЮАР

В Кении есть место, где можно прогуляться по кронам деревьев, наблюдая за обезьянами и слонами и любуясь водопадами – прямо как Тарзан и его возлюбленная Джейн в диснеевском мультфильме. Охраняемый ЮНЕСКО Нгаре Ндаре (Ngare Ndare) – это роскошный древний лес, находящийся в четырех часах езды от Найроби. Оказавшись на месте, ищите длинный подвесной мост высотой 12 метров и протяженностью 450 метров. С него вы выйдете на деревянную смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на реку, куда слоны часто приходят на водопой.

В Нгаре Ндаре также можно исследовать многочисленные водопады с лазурной водой, заняться скалолазанием, а особо отважные туристы могут остаться на ночь в одном из лесных кемпингов. Удобное расположение Нгаре Ндаре приносит путешественникам дополнительные бонусы: так, не тратя дополнительного времени на дорогу, вы сможете посетить близлежащие заповедники Лева (Lewa) и Борана (Borana).