Чудеса Африки: открываем самые экзотические места Кении, Танзании и ЮАР
Колыбель человечества и второй по площади континент планеты, Африка будоражит воображение сокровищами дикой природы и культурным наследием более чем 3000 этнических групп. Вместе с Эмирейтс рассказываем о главных точках силы Кении, Танзании и ЮАР.
Нгаре Ндаре (Ngare Ndare), Кения
В Кении есть место, где можно прогуляться по кронам деревьев, наблюдая за обезьянами и слонами и любуясь водопадами – прямо как Тарзан и его возлюбленная Джейн в диснеевском мультфильме. Охраняемый ЮНЕСКО Нгаре Ндаре (Ngare Ndare) – это роскошный древний лес, находящийся в четырех часах езды от Найроби. Оказавшись на месте, ищите длинный подвесной мост высотой 12 метров и протяженностью 450 метров. С него вы выйдете на деревянную смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на реку, куда слоны часто приходят на водопой.
В Нгаре Ндаре также можно исследовать многочисленные водопады с лазурной водой, заняться скалолазанием, а особо отважные туристы могут остаться на ночь в одном из лесных кемпингов. Удобное расположение Нгаре Ндаре приносит путешественникам дополнительные бонусы: так, не тратя дополнительного времени на дорогу, вы сможете посетить близлежащие заповедники Лева (Lewa) и Борана (Borana).
Ngare Ndare Forest by HandZaround from HandZaround on Vimeo.
Остров Ламу (Lamu Island), Кения
В отличие от многолюдных курортов Турции и Египта, в Африке есть настоящие укромные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Одно из таких мест – это расположенный в одноимённом архипелаге остров Ламу, скрытая жемчужина Кении, некогда одна из основных торговых точек между Европой, Ближним Востоком и Африкой. Такое культурное наследие превратило остров в музей под открытым небом.
Главный город острова, 900-летний Ламу (Lamu Town) – один из старейших населённых пунктов Кении. По узким улочкам бродят очаровательные ослики, на шумных рынках продают удивительные диковины, а резные двери домов и старинные крепости так и просятся в Инстаграм. А еще Ламу – это белые песчаные пляжи, красочные коралловые рифы и лазурная вода, температура которой не опускается ниже 25 градусов. Но самое приятное то, что остров пока еще малоизвестен среди туристов из других стран – ловите момент!
Кратер Нгоронгоро (Ngorongoro Crater), Танзания
А как насчет достопримечательности, чей возраст оценивается в 2-3 миллиона лет? В Танзании можно прогуляться внутри кратера Нгоронгоро, крупнейшей неактивной вулканической кальдеры планеты. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО появился после извержения и последующего коллапса вулкана. С одной стороны кратер покрыт густыми лесами, а с другой – развернулся просторный луг. Благодаря такому природному разнообразию Нгоронгоро стал идеальным местом для пеших и джип-сафари. На территории кратера обитают 25 000 животных, включая особи черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Окруженные ярко-зелеными холмами и лазурными озерами животные наверняка должны чувствовать себя здесь, как в раю. Возможно, поэтому Нгоронгоро называют Эдемом.
Озеро Натрон (Lake Natron), Танзания
В Танзании также находится одно из самых сюрреалистических озер планеты – озеро Натрон, суровая красота Африки. Его воды, смертельно опасные для многих животных из-за повышенной щелочности, привлекают фламинго, из-за количества которых воды озера со стороны кажутся розовыми. Правда, во время сухого сезона озеро приобретает ярко-красный цвет даже без их участия. Это происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые выделяют пигмент красного цвета при повышении температуры воды в озере. Лучшее время для посещения озера – с сентября по ноябрь, когда сезон размножения фламинго совпадает с периодом выделения красного пигмента микроорганизмами. А самые инопланетные пейзажи можно найти на южной стороне озера, на границе с Ол-Доиньо-Ленгаи – единственным вулканом на планете, извергающим белую холодную лаву (его лава разогрета всего до 510°C, а температура самой распространенной базальтовой лавы составляет 1200°C).
Кейп-Вайнлендс (Cape Winelands), ЮАР
Чудеса африканского континента могут порадовать не только ваши глаза, но и вкусовые рецепторы. Кейп-Вайнлендс находится всего в часе езды от Кейптауна и является одним из самых популярных мест в Южной Африке. По сравнению с небольшими уютными винодельнями в странах Европы, винодельни Кейп-Вайнлендс впечатляют своей необъятностью. Окруженный горами, этот регион (где расположены города Стелленбос, Франсхук и Паарль) может похвастаться сотнями живописных ферм, где можно попробовать вина мирового класса и принять участие в традиционных мероприятиях для всей семьи, таких как катание на лошадях и сбор фруктов.
Дорога Садов (Garden Route), ЮАР
Дорога Садов – обязательное для посещения место в Африке, не имеющее аналогов в мире. Растянувшись на 300 км от Кейп-Кода (Cape Code) до Порт-Элизабет (Port Elizabeth), живописный маршрут проходит вдоль береговой линии, через леса, горы, пляжи и озера. Насладиться уникальными видами можно как на машине, так и пешком, выбрав одну из многочисленных туристических троп. Маршрут проходит через небольшие прибрежные города и десятки необычных достопримечательностей. Мы рекомендуем посетить пещеры Канго, самую старую достопримечательность страны, расположенную в живописной долине Канго, и лес Цтисикамма с его гигантскими деревьями и экзотическими птицами. Также стоит посетить лагуну Найсна (Knysna Lagoon), откуда вы сможете отправиться в круиз.
Как добраться
Какое бы из этих мест вы ни выбрали, путешествуйте в Африку с Эмирейтс и воспользуйтесь возможностью открыть для себя Дубай во время пересадки. Это уникальный город, где есть все о чем путешественник может только мечтать – белоснежные пляжи, лучшие аквапарки мира, рестораны изысканной кухни, традиционные базары и футуристические небоскребы (включая Бурдж-Халифу, самое высокое здание в мире).
Airbus A380 в аэропорту Дубая
Эмирейтс предоставляет множество удобных вариантов и гибких условий для планирования отпуска в Африке, выполняя рейсы:
- в Кению. Шесть рейсов в неделю из Москвы и пять рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Найроби;
- в Танзанию. Ежедневные рейсы из Москвы и шесть рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Дар-эс-Салам;
- в ЮАР. Два ежедневных рейса из Москвы и шесть рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Кейптаун; один ежедневный рейс из Москвы и шесть рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Дурбан, а также два ежедневных рейсов из Москвы и шесть рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Йоханнесбург.
Путешествуя с Эмирейтс, вы сможете набраться сил перед предстоящими приключениями даже во время самых долгих рейсов благодаря просторным креслам во всех классах обслуживания. На борту можно выбрать фильм на одном из более 4 500 каналов, включая российские кинокартины, или послушать музыку на бортовой развлекательной системе ice. Клиентам во всех классах обслуживания доступен бесплатный пакет данных объемом в 20 МБайт, чтобы пассажиры могли оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами и делиться яркими впечатлениями от Африки еще до прибытия домой.
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