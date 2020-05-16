Танзания в кадре: целующиеся жирафы, хищники, рейнджеры и кости

Селус – один из старейших заповедников континента и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он возник в начале XX века на месте бывших охотничьих угодий, которые, сказать по правде, и сегодня занимают большую его часть. Добраться сюда от главного города страны, Дар-эс-Салама, можно по земле часов за 8, но куда комфортнее перелететь на легкокрылой «сессне» – дорога займет около полутора часов. Фото: Иван Васин

Селус занимает 5% территории Танзании, неимоверные 55 тысяч квадратных километров, что почти на 15 тысяч километров больше, к примеру, площади Швейцарии. В здешней саванне можно встретить множество видов животных, а благодаря большим стадам жирафов Селус часто называют Giraffic Park. Фото: Иван Васин

Многочисленны здесь и львиные прайды. При некотором везении, в Селусе можно увидеть и такую редкую для Африки сцену, как охоту этих грациозных созданий на жирафов (обычно могучие, но весьма ленивые кошки предпочитают пробавляться старыми бегемотами, больными антилопами или зазевавшимися бородавочниками). Фото: Иван Васин

В Селусе – и это бесспорный плюс – в один день можно устроить себе сафари на лодке, на джипе и пешком. И в последнем случае уже задача рейнджера заинтересовать участников «малой формой» – увлекательно и в деталях рассказать про повадки встречающихся жуков и букашек, поведать, как украшают свои огромные гнезда молотоглавы, или научить определять животных по их костям, следам и экскрементам. Фото: Иван Васин

Во время послеобеденных сафари рейнджеры обязательно привозят своих пассажиров на красивую (и безопасную) смотровую площадку и подают им сандаунеры – напитки (вода, кола, пиво или даже коктейли), которые принято смаковать, одновременно наблюдая за заходом солнца. Эту традицию завели британские колонисты – тоником или содовой они запивали горький порошок от малярии. Фото: Иван Васин