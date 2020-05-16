Танзания в кадре: целующиеся жирафы, хищники, рейнджеры и кости

«Танзания — земля Килиманджаро, Занзибара и Серенгети» — таков слоган этой восточноафриканской страны. И действительно, самую высокую гору на континенте, шикарные пляжи и сезонные миграции зебр и антилоп гну мечтают увидеть путешественники со всего мира. Однако обилие туристов (90% приезжающих в страну) придает танзанийской топ-3 оттенок легковесности, привкус пусть очень увлекательного, но все же аттракциона. Лишь на юге страны, за пределами основных маршрутов — в заповеднике Селус и и в национальных парках Руаха и Катави — еще можно оказаться в гуще дикой природы и лицом к лицу встретиться с настоящей Африкой.
Крупнейший национальный парк Танзании Руаха отличается одной из крупнейших в Восточной Африке популяций слонов (примерно 15 000). Эту малоизвестную у нас природоохранную территорию можно с полным правом назвать суперзвездой юга – все дело в уникальном сочетании огромного количества животных и потрясающих ландшафтов с лесами баобабов и красно-бурыми холмами, усыпанными живописными валунами.
Руаха – парк «ленивый», здесь нет никакого резона в классическом распорядке дня (подъем в полшестого, утреннее сафари, длительная сиеста и затем послеобеденное сафари). Джип отъезжает от кемпа в 9 утра и возвращается лишь в 5 вечера, останавливаясь на обстоятельный пикник в живописном видовом месте, в которых здесь нет недостатка.
Как правило, в жарком африканском климате животные наиболее активны утром и ближе к вечеру, именно поэтому сафари на природе редко проходят в палящий зной. От докучливого солнца леопарды любят прятаться на деревьях, иногда даже складируя в их кронах добычу – загнанных антилоп.
Африканский буйвол – член «большой пятерки» диких животных, которые считаются главными трофеями охотничьих, а в наши дни и фотографических сафари. В последние годы популяция буйволов в парке Руаха неуклонно понижается из-за обмеления протекающей по парку реки – выше по течению ее воды все больше используются для сельского хозяйства.
Во время гейм-драйва – джип-сафари с наблюдением за дикими животными – внедорожники перемещаются лишь по опутывающей парки сети грунтовок, съезжать с которых строго запрещено. Но обычно этого достаточно для фотографий, ведь и коренные обитатели саванн предпочитают дороги бездорожью.
Во многих национальных парках именно водопой – лучшее место, чтобы обстоятельно разглядеть животных, которые на время заключают «перемирие». В Руахе за этим спектаклем природы можно наблюдать с балкона отеля, возвышающегося над речушкой, и тут определенно пригодятся хороший бинокль и телеобъектив.
Катави – один из самых далеких и потому малопосещаемых национальных парков Танзании. Благодаря изолированному положению на «диком западе» сюда добирается лишь небольшая горстка путешественников – не более 600-700 в год, так что шанс встретить микроавтобус (обычное дело для Серенгети) с туристами стремится к нулю.
Главное в Катави, не считая уже ставших обыденными слонов, жирафов и львов, – это крупнейшие в стране, просто невероятные по численности популяции крокодилов и бегемотов. В засуху местные озера Чада и Катави пересыхают, а единственной «линией жизни» для животных становится питаемая источниками узкая и мелкая речушка Катума – гиппопотамы набиваются в каждую лужу, как сельди в бочку.
Африка – рай для бердвочеров, любителей наблюдения за птицами. Чуть ли не в каждом национальном парке можно увидеть несколько видов пернатых, как эндемиков, так и перелетных, и большие стаи цапель, аистов и пеликанов для Катави – обычное зрелище.