Туры на Занзибар пользуются у россиян огромным спросом. Туроператоры продлят чартерные программы

Танзания стала одним из трех первых направлений, с которыми Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение в августе 2020 года. Полеты разрешены только на остров Занзибар. В октябре крупные туроператоры развернули чартерные программы на осенне-зимний сезон, причем не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов.

Спрос оказался велик, поэтому туроператоры продлевают действие соответствующих чартерных программ. Полетная программа аффилированной с Coral Travel авиакомпании Royal Flight будет действовать не до 15 марта, а до 15 мая. Pegas Touristik продлевает срок действия своей программы минимум до 13 мая. Anex Tour, изначально собиравшийся завершить полеты Azur Air в Танзанию 27 марта, планирует чартерную программу уже до середины осени.

«У туристов уже гораздо больше информации, чем когда мы загружали первые рейсы осенью, и их ожидания оправдываются», — сказала в интервью «Интерфаксу» представитель Coral Travel Марина Макаркова.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если будут обнаружены подозрительные симптомы, туристов могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит 100 долларов США.

Танзания — одна из 15 стран, с которыми Россия на данный момент восстановила авиасообщение.