Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Африка

Туры на Занзибар пользуются у россиян огромным спросом. Туроператоры продлят чартерные программы

Интерфакс
13 января 2021
бельченко.jpg
Да ну?!
Фото: Владислав Бельченко
занзи.jpg
Жители деревни Джамбиани выращивают водоросли на побережье, так что во время отлива на дне океана возникает причудливый узор. Занзибар, Танзания
Фото: Оксана Агапова
занзибар.jpg
Редкий случай, когда дети не убежали от фотографа, а проявили к камере неподдельный интерес. Занзибар, Танзания
Фото: Нина Слащилина
Танзания уверенно держится в топ-5 самых популярных стран у российских путешественников

Танзания стала одним из трех первых направлений, с которыми Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение в августе 2020 года. Полеты разрешены только на остров Занзибар. В октябре крупные туроператоры развернули чартерные программы на осенне-зимний сезон, причем не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов.

Спрос оказался велик, поэтому туроператоры продлевают действие соответствующих чартерных программ. Полетная программа аффилированной с Coral Travel авиакомпании Royal Flight будет действовать не до 15 марта, а до 15 мая. Pegas Touristik продлевает срок действия своей программы минимум до 13 мая. Anex Tour, изначально собиравшийся завершить полеты Azur Air в Танзанию 27 марта, планирует чартерную программу уже до середины осени.

«У туристов уже гораздо больше информации, чем когда мы загружали первые рейсы осенью, и их ожидания оправдываются», — сказала в интервью «Интерфаксу» представитель Coral Travel Марина Макаркова.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если будут обнаружены подозрительные симптомы, туристов могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит 100 долларов США.

Танзания — одна из 15 стран, с которыми Россия на данный момент восстановила авиасообщение.

рекомендации
Вопросительный знак, вопрос

Кто такие вальщики и чем они занимаются?

Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!