Аллею сфинксов открыли в Луксоре после реставрации

После многолетней реконструкции в Луксоре торжественно открыта 3000-летняя Аллея сфинксов, протянувшаяся между Карнакским и Луксорским храмами. В мероприятии участвовали президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, иностранные послы и другие официальные лица.
سماء الأقصر تختتم فعاليات الحفل الأسطوري لافتتاح طريق "الكباش" بالأقصر.— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) November 25, 2021
Luxor's sky closes the legendary ceremony for the opening of the Sphinx Avenue#The_Sphinx_Avenue#Luxor_Egypt pic.twitter.com/wtaOqrXDfL
Длина Аллеи сфинксов в Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Реставрационные работы были начаты еще в 40-х годах прошлого века, но часто приостанавливались. Одновременно археологи совершали здесь новые открытия, каждое из которых вносило свой вклад в понимание истории Древнего Египта.
В последние годы интенсивность подготовки Аллеи к открытию была увеличена: страна остро нуждается в увеличении потока туристов. Торжественная церемония состоялась 25 ноября и транслировалась на весь мир.
Строительство Аллеи началось при фараонах из 18-й династии, но ее вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии – последней в Древнем Египте. На протяжении аллеи установлено 1200 статуй. Это был путь, по которому паломники направлялись в храмы, чтобы отдать дань уважения своим божествам.
#Egypt #Luxor #the_sphinx_avenue #احتفالية_الكباش #احتفالة_طريق_الكباش#مصر #الأقصر pic.twitter.com/QOpeQWLqrf— $|-|!M0♍ (@__shimo__) November 25, 2021
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