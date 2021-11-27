Аллею сфинксов открыли в Луксоре после реставрации

Строительство Аллеи началось при фараонах из 18-й династии, но ее вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии – последней в Древнем Египте. На протяжении аллеи установлено 1200 статуй. Это был путь, по которому паломники направлялись в храмы, чтобы отдать дань уважения своим божествам.