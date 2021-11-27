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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Путешествия

Аллею сфинксов открыли в Луксоре после реставрации

Анастасия Баринова
27 ноября 2021
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Twitter
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Фото: $|-|!M0/Twitter
Работы, длившиеся с середины ХХ века, подошли к концу.

После многолетней реконструкции в Луксоре торжественно открыта 3000-летняя Аллея сфинксов, протянувшаяся между Карнакским и Луксорским храмами. В мероприятии участвовали президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, иностранные послы и другие официальные лица.

Длина Аллеи сфинксов в Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Реставрационные работы были начаты еще в 40-х годах прошлого века, но часто приостанавливались. Одновременно археологи совершали здесь новые открытия, каждое из которых вносило свой вклад в понимание истории Древнего Египта.

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В последние годы интенсивность подготовки Аллеи к открытию была увеличена: страна остро нуждается в увеличении потока туристов. Торжественная церемония состоялась 25 ноября и транслировалась на весь мир.

Строительство Аллеи началось при фараонах из 18-й династии, но ее вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии – последней в Древнем Египте. На протяжении аллеи установлено 1200 статуй. Это был путь, по которому паломники направлялись в храмы, чтобы отдать дань уважения своим божествам.

Узнайте о новых открытиях на тему мумификации в Египте.

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