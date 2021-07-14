Альмодовар-дель-Рио, Испания: по следам сериала «Игра престолов»

Добро пожаловать в Альмодовар-дель-Рио! Здесь вас ждет увлекательное путешествие в Средневековье. Замок, гордо стоящий на вершине холма, будто вышел из древней легенды: великолепные виды открываются в любую сторону с его башен, крепостные стены защитят от штурма, подземелья напоминают о кастильском короле Педро I Жестоком и его временам. Есть тут и просторный плац для парадов, и уединенная шестиугольная часовня.

В Альмодовар-дель-Рио можно не только познакомиться с истоками Андалусии, но и нырнуть в декорации седьмого сезона «Игры Престолов» – некоторые сцены снимались именно здесь, и конкретные локации съемок отмечены в экскурсии по замку.

Переносимся в испанское Средневековье (ну или фантастическую вселенную сериала) во второй части видеосъемок от Алексея Павлова и студии IMPULS PLUS Revista.