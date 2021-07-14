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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия
Альмодовар-дель-Рио, Испания: по следам сериала «Игра престолов»
National Geographic Россия
14 июля 2021
В провинции Кордова спрятался замок, где разворачивалось действие одного из сезонов сериала «Игра Престолов».

Добро пожаловать в Альмодовар-дель-Рио! Здесь вас ждет увлекательное путешествие в Средневековье. Замок, гордо стоящий на вершине холма, будто вышел из древней легенды: великолепные виды открываются в любую сторону с его башен, крепостные стены защитят от штурма, подземелья напоминают о кастильском короле Педро I Жестоком и его временам. Есть тут и просторный плац для парадов, и уединенная шестиугольная часовня. 

В Альмодовар-дель-Рио можно не только познакомиться с истоками Андалусии, но и нырнуть в декорации седьмого сезона «Игры Престолов» – некоторые сцены снимались именно здесь, и конкретные локации съемок отмечены в экскурсии по замку. 

Переносимся в испанское Средневековье (ну или фантастическую вселенную сериала) во второй части видеосъемок от Алексея Павлова и студии IMPULS PLUS Revista

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