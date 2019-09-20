Алтай: по следам древности

Денисова пещера
В Солонешенском районе Алтайского края много пещер. В одной из них, Денисовой, несколько лет вели раскопки археологи. Находки были интересными, ценными – но не более того. Но когда в 2008 году здесь были найдены останки человека возрастом 48–50 тысяч лет, это открытие потрясло мир. Учёные извлекли из останков ДНК, и выяснилось: на Алтае жили люди, представляющие особую ветвь в эволюции – Homo sapiens Altai, «человек алтайский». Сейчас пещера доступна для туристов, здесь можно наблюдать за работой археологов.
Царский курган
Одна из ярчайших историй алтайской летописи – пазырыкская культура и её курганы, самый знаменитый из которых находится в Чарышском районе в долине реки Сентелек. Это – Царский курган, древний храм. Перед туристом предстаёт ряд высоких каменных стел в окружении гор. Некогда великие сентелекские племена возвели этот курган, но со временем он был разрушен, а время и природа укрыли стелы землёй. Только через 2300 лет – в 2000 году – древнее святилище было расчищено от наносов почвы и 16 сохранившихся каменных глыб были установлены на свои места.
Горная Колывань
Горная Колывань – один из самых интересных туристических районов Алтайского края. Именно здесь находятся скалы, сложенные природой в причудливые фигуры. Ветер точил каменные глыбы сотни тысяч лет. Древним происхождением может гордиться Колыванское озеро Змеиногорского района. На берегу озера можно увидеть реликтовый водяной орех чилим, осколок древней, доледниковой флоры.
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