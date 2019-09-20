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Путешествия

Алтай: по следам древности

Текст: Жанна Михиенко
20 сентября 2019
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Фото: Вера Сальницкая
Тысячелетия назад люди пришли на эти земли: охотиться, возводить храмы, обустраивать жилища. Уже давно нет тех поселений, но остались молчаливые каменные свидетели былых времён: пещеры и древние курганы.

Денисова пещера

В Солонешенском районе Алтайского края много пещер. В одной из них, Денисовой, несколько лет вели раскопки археологи. Находки были интересными, ценными – но не более того. Но когда в 2008 году здесь были найдены останки человека возрастом 48–50 тысяч лет, это открытие потрясло мир. Учёные извлекли из останков ДНК, и выяснилось: на Алтае жили люди, представляющие особую ветвь в эволюции – Homo sapiens Altai, «человек алтайский». Сейчас пещера доступна для туристов, здесь можно наблюдать за работой археологов.

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Автор фото – Павел Силиненко

Царский курган

Одна из ярчайших историй алтайской летописи – пазырыкская культура и её курганы, самый знаменитый из которых находится в Чарышском районе в долине реки Сентелек. Это – Царский курган, древний храм. Перед туристом предстаёт ряд высоких каменных стел в окружении гор. Некогда великие сентелекские племена возвели этот курган, но со временем он был разрушен, а время и природа укрыли стелы землёй. Только через 2300 лет – в 2000 году – древнее святилище было расчищено от наносов почвы и 16 сохранившихся каменных глыб были установлены на свои места.

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Фото – Алексей Зырянов

Горная Колывань

Горная Колывань – один из самых интересных туристических районов Алтайского края. Именно здесь находятся скалы, сложенные природой в причудливые фигуры. Ветер точил каменные глыбы сотни тысяч лет. Древним происхождением может гордиться Колыванское озеро Змеиногорского района. На берегу озера можно увидеть реликтовый водяной орех чилим, осколок древней, доледниковой флоры.

Узнать больше о путешествиях на Алтай можно на сайте визиталтай.рф, а также в его официальных соцсетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Горно-Алтайск, фотограф Александр Демьянов
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