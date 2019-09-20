Алтай: по следам древности

Горная Колывань

Горная Колывань – один из самых интересных туристических районов Алтайского края. Именно здесь находятся скалы, сложенные природой в причудливые фигуры. Ветер точил каменные глыбы сотни тысяч лет. Древним происхождением может гордиться Колыванское озеро Змеиногорского района. На берегу озера можно увидеть реликтовый водяной орех чилим, осколок древней, доледниковой флоры.

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