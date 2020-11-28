Арабский лоукостер отменил рейсы из Москвы в Дубай. Еще недавно билеты были в продаже

«В текущем зимнем расписании авиакомпания flydubai поставила в полетную программу рейсы из Москвы в Дубай. Выполнение этих рейсов зависело от решения властей, и впоследствии рейсы были исключены из полетной программы», — цитирует «Интерфакс-Туризм» представителя пресс-службы лоукостера.

Отмечается, что пассажиры, уже успевшие приобрести билеты, получат возврат их полной стоимости в той же форме, в какой была произведена оплата.

Некоторое время назад билеты на рейсы flydubai действительно можно было найти в продаже, их показывали поисковики, билет доходил до оплаты.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ возобновилось 11 сентября. Помимо национальных перевозчиков («Аэрофлота» и Emirates) рейсы из Москвы в Дубай также выполняют «Уральские авиалинии».