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Путешествия

Арабский лоукостер отменил рейсы из Москвы в Дубай. Еще недавно билеты были в продаже

National Geographic Россия
28 ноября 2020
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Фото: Анастасия Сак
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Фото: Evgeni Fabisuk
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Фото: Evgeni Fabisuk
Авиакомпания flydubai не получила допуска на заявленные рейсы

«В текущем зимнем расписании авиакомпания flydubai поставила в полетную программу рейсы из Москвы в Дубай. Выполнение этих рейсов зависело от решения властей, и впоследствии рейсы были исключены из полетной программы», — цитирует «Интерфакс-Туризм» представителя пресс-службы лоукостера.

Отмечается, что пассажиры, уже успевшие приобрести билеты, получат возврат их полной стоимости в той же форме, в какой была произведена оплата.

Некоторое время назад билеты на рейсы flydubai действительно можно было найти в продаже, их показывали поисковики, билет доходил до оплаты. 

Авиасообщение между Россией и ОАЭ возобновилось 11 сентября. Помимо национальных перевозчиков («Аэрофлота» и Emirates) рейсы из Москвы в Дубай также выполняют «Уральские авиалинии».

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