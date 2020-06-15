Арктика: как туда попасть, кого там можно встретить и как там вообще выжить
Как добраться?
Организованные туры на Север стоят невероятно дорого: например, круиз на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» обойдется примерно в $30 000 или ₽2 300 000 с одного человека. Помимо атомного ледокола, есть и дизельные. Цена меньше, но всё равно кусается — €9 000 или ₽750 000 с человека. Продолжительность таких туров обычно составляет от 11 до 15 дней, но есть и программы покороче.
Например, можно долететь на самолёте от архипелага Шпицберген до базы «Барнео», расположенной на дрейфующей льдине. Эта база создаётся каждый год на месяц-полтора, как правило, в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце ещё не растопило лёд. На ней строится ледовый аэродром, принимающий регулярные рейсы Ан-74, и отсюда уже открывается новый путь в Арктику — на вертолёте. Стоимость — €23 500 (₽1 970 000) с человека, а продолжительность тура — 6 дней (с проживанием на базе «Барнео»).
Однако норвежский Шпицберген и сам является частью Арктики. Доплыть до него можно за €5 900 или ₽500 000, а путешествие туда и обратно займёт около 10 дней. При этом фауна архипелага крайне разнообразна по сравнению с остальным регионом — здесь можно встретить белых медведей, моржей, тюленей и северных оленей.
Есть и более бюджетные варианты — дальше от Северного полюса и значительно дешевле. Например, можно посетить заповедник «Ненецкий»: там вы будете заниматься бёрдвотчингом — наблюдением за птицами, а также познакомитесь с оленеводами и поучаствуете в пеших походах. Цена такого тура составит около 80 000 рублей на человека. Комфорта меньше, чем на круизном лайнере, но и свободы на порядок больше.
Один из самых нестандартных вариантов — туры к кочующим оленеводам. За пять дней и 45 000 ₽/чел вы познакомитесь с их традициями и ритуалами, будете питаться национальной кухней и ездить на оленьей упряжке.
Природа Арктики
Север не только про лёд и скалы. В Арктике своя, мало знакомая жителям средней полосы флора: множество карликовых кустарников, лишайников и мхов, злаков и трав, и совершенно выдающаяся фауна. Этот ледяной край населяют овцебыки (Ovibos moschatus), белые медведи (Ursus maritimus), снежные бараны (Ovis nivicola) и дикие северные олени (Rangifer tarandus). В тундре живут лемминги и арктические беляки (Lepus arcticus) — пища песцов и волков. Дополняют картину росомахи, горностаи и длиннохвостые суслики.
В Арктике можно повстречать и более редких животных: например, «единорогов» Северного ледовитого океана — нарвалов (Monodon monoceros). Это единственный представитель своего рода, название которого обыгрывает его «трупный» цвет кожи: в исландском языке narhval образовано от слов «труп» (nar) и «кит» (hval).
Тут же обитают гиганты морей — моржи, тюлени, усатые киты, косатки и белухи. Последних, кстати, можно спутать с другими морскими созданиями: новорождённые белухи вовсе не соответствуют своему названию — их окрас тёмно-синий, а после года — серый. Лишь по прошествии 3-5 лет после рождения цвет кожи этих млекопитающих меняется на белый.
Как и все китообразные, удивительные белухи произошли от мезохиний — сухопутных млекопитающих, вернувшихся обратно в море. Это объясняется и в названии их отряда: «парнокопытных» часто называют «китопарнокопытными» (а также парнопалыми или артиодактилями), чтобы соответствовать всем представителям отряда.
Ну, а еще Арктика — это фантастические пейзажи полярных дней и ночей: сияющая Аврора, огромные скалы, покрытые снегом, гигантские плавающие льдины и бесконечное море вокруг.
Опасности для организма
В арктическом путешествии важно следить за здоровьем. Влажность, низкая температура, постоянная качка, ограниченное пространство судна для большой группы людей — организм должен мобилизовать все свои силы, чтобы справляться с поставленным объемом задач. Обычно такие факторы быстро отражаются на уровне стресса и вызывают упадок сил.
Научные экспедиции берут с собой все необходимые в экстренных ситуациях медикаменты, а также оснащают учёных — дайверов, пеших исследователей и даже пилотов дронов — устройствами для раннего выявления болезни. В 2019 году под эгидой Русского географического общества были проведены три экспедиции к «вершине» мира, последняя из которых называлась «Открытый океан: архипелаги Арктики — 2019. Северная Земля». Ее целью было изучение не только самого региона, но также реакции человеческого организма на стрессовые условия северных широт и способности его адаптации.
Измерения здоровья участников экспедиции проводились с помощью сервиса Engy Health, позволяющего на основе анализа вариабельности сердечного ритма контролировать уровень нагрузки, стресса и напряжения организма. О принципах работе Engy Health мы писали в материале «С помощью чего космонавты следят за своим здоровьем».
Участники пеших групп, которые много времени проводили на воздухе и ходили в спокойном темпе продолжительное время, улучшили показатели стресса, энергии, баланса и индекса кровообращения. Разумная физическая нагрузка, спокойное правильное дыхание, достаточное количество кислорода смогли выровнять эмоциональный фон, артериальное давление и придали сил даже в экстремальных условиях арктической экспедиции.
Все более популярными становятся экстремальные погружения в воды Северного Ледовитого Океана. Замеры, проводившиеся у дайверов до и после погружения, четко продемонстрировали, насколько важно выполнять погружение с учетом показателей здоровья. При соблюдении режима нагрузок восстанавливалась работа всего организма в целом, о чем свидетельствовали показатели «индекс кровообращения», «энергия» и «баланс». Те, кто погружался без учета показателей ВСР, выходили из воды с упадком сил и повышенным уровнем стресса. У таких дайверов организм восстанавливался намного дольше, что мешало выполнению задач арктической экспедиции в условиях сжатых сроков.
Соколов замерял свои показатели вариабельности сердечного ритма утром и вечером. Главная задача использования Engy Health лично для него заключалась в том, чтобы показать динамику восстановления за прошедшую ночь.
«Когда предстояла серия физически сложных погружений, я готовился к ней заранее — тем же восстановительным сном, а после — старался такой нагрузки не давать долгое время. Так и сохранял баланс. Когда ты контролируешь здоровье с помощью анализа сердечного пульса, нормировать свой режим и оставаться в зоне здоровья намного проще. В Арктике контроль и профилактика здоровья особенно важны», — делится своим опытом Соколов.
Важно понимать, что в Арктике стоит сконцентрироваться на себе. Этот удивительный край подарит вам массу впечатлений, но и бросит настоящий вызов возможностям вашего организма. Как следует подготовьтесь к испытаниям — и отправляйтесь познавать Арктику во всей её красе.