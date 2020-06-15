Арктика: как туда попасть, кого там можно встретить и как там вообще выжить

Организованные туры на Север стоят невероятно дорого: например, круиз на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» обойдется примерно в $30 000 или ₽2 300 000 с одного человека. Помимо атомного ледокола, есть и дизельные. Цена меньше, но всё равно кусается — €9 000 или ₽750 000 с человека. Продолжительность таких туров обычно составляет от 11 до 15 дней, но есть и программы покороче.

Например, можно долететь на самолёте от архипелага Шпицберген до базы «Барнео», расположенной на дрейфующей льдине. Эта база создаётся каждый год на месяц-полтора, как правило, в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце ещё не растопило лёд. На ней строится ледовый аэродром, принимающий регулярные рейсы Ан-74, и отсюда уже открывается новый путь в Арктику — на вертолёте. Стоимость — €23 500 (₽1 970 000) с человека, а продолжительность тура — 6 дней (с проживанием на базе «Барнео»).