Дубай готов принимать международных туристов

Дубай получил сертификат безопасности Safe Travels Stamp Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Этот сертификат разработан для оценки направлений, применяющих высокие стандарты гигиены и соответствующих строжайшим протоколам безопасности, актуальным для реалий 2020 года — именно такие были применены в городе.

Департамент экономического развития Дубая анонсировал открытие различных досуговых центров, летних лагерей, спа- и массажных салонов, тематических парков при условии строгого соблюдения ими необходимых мер. В список вновь разрешенных активностей входят парки аттракционов, авто-мото-клубы, детские центры и закрытые игровые площадки. В закрытых тематических парках будут возобновлены общественные мероприятия, такие как парады и вечеринки, а также живые выступления артистов.

Кроме того, с 7 июля вновь открылись многие популярные достопримечательности. Например, парк развлечений IMG Worlds of Adventure ввёл временные билеты по сниженной стоимости (20 дирхам для жителей ОАЭ, 25 дирхам за поездку на любом аттракционе). В заявлении руководства парка говорится, что в IMG были приняты все необходимые предосторожности для защиты гостей и сотрудников, до открытия на всей территория была проведена полная дезинфекция, и теперь, согласно новым протоколам, каждый час проводится очистка и уборка.