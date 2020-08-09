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Страна, где все иначе

Определены победители фотоконкурса «Япония: страна, где все иначе»

National Geographic Россия
09 августа 2020
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Работы Юлии Столяренко, Евгения Доманова и Сергея Семенова заняли первое, второе и третье место соответственно
Прием работ проходил на Nat-geo.ru с 18 мая по 31 июля 2020 года

Фотоконкурс «Япония: страна, где все иначе» был организован московским представительством Японской национальной туристической организации (JNTO) и проходил на официальном сайте «National Geographic Россия». На конкурс принимались как фотографии, сделанные в Японии, так и работы, сделанные в России, но тематически и/или сюжетно имеющие отношение к Японии или вызывающие с ней прямую ассоциацию.

Всего на конкурс было принято 1087 работ от 282 фотографов. Жюри в составе представителей JNTO и редакции Nat-geo.ru изучило все работы и определило победителей.

 

Третье место

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Сергей Семенов Первые морозы на озере Хибара

«Неожиданной удачей обернулась спонтанная поездка в район Хибара. Пока в Токио краснели кленовые листы, здесь выпал первый снег. После долгой ночной поездки природа подарила нам отличный подарок — восхитительный морозный рассвет и парящее озеро», — так описывает свой кадр фотограф Сергей Семенов.

Второе место

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Евгений Доманов Уличный музыкант в Киото

«В старинных кварталах Киото можно встретить местных жителей, которые соответствуют по стилю древним эпохам», — говорит фотограф Евгений Доманов, снявший этот кадр осенью 2019 года.

Первое место

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Юлия Столяренко Стрекоза, летящая к кратеру Окама

Это фото, сделанное Юлией Столяренко в префектуре Мияги, принесло ей «золото» и победу в конкурсе.

Обладатель первого места получит главный приз – два билета в Японию из Москвы или Владивостока (туда и обратно) от JTC. Авторы работ, занявших второе и третье место, станут обладателями стильных чайных наборов. Поздравляем победителей!

9 сентября в Москве откроется фотовыставка «Япония: страна, где все иначе», основанная на лучших работах конкурса. Ждем вас на Старом Арбате!

Все работы, участвовавшие в фотоконкурсе, можно посмотреть здесь.

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