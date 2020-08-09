Определены победители фотоконкурса «Япония: страна, где все иначе»

Фотоконкурс «Япония: страна, где все иначе» был организован московским представительством Японской национальной туристической организации (JNTO) и проходил на официальном сайте «National Geographic Россия». На конкурс принимались как фотографии, сделанные в Японии, так и работы, сделанные в России, но тематически и/или сюжетно имеющие отношение к Японии или вызывающие с ней прямую ассоциацию.

Всего на конкурс было принято 1087 работ от 282 фотографов. Жюри в составе представителей JNTO и редакции Nat-geo.ru изучило все работы и определило победителей.