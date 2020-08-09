Определены победители фотоконкурса «Япония: страна, где все иначе»
Фотоконкурс «Япония: страна, где все иначе» был организован московским представительством Японской национальной туристической организации (JNTO) и проходил на официальном сайте «National Geographic Россия». На конкурс принимались как фотографии, сделанные в Японии, так и работы, сделанные в России, но тематически и/или сюжетно имеющие отношение к Японии или вызывающие с ней прямую ассоциацию.
Всего на конкурс было принято 1087 работ от 282 фотографов. Жюри в составе представителей JNTO и редакции Nat-geo.ru изучило все работы и определило победителей.
Третье место
«Неожиданной удачей обернулась спонтанная поездка в район Хибара. Пока в Токио краснели кленовые листы, здесь выпал первый снег. После долгой ночной поездки природа подарила нам отличный подарок — восхитительный морозный рассвет и парящее озеро», — так описывает свой кадр фотограф Сергей Семенов.
Второе место
«В старинных кварталах Киото можно встретить местных жителей, которые соответствуют по стилю древним эпохам», — говорит фотограф Евгений Доманов, снявший этот кадр осенью 2019 года.
Первое место
Это фото, сделанное Юлией Столяренко в префектуре Мияги, принесло ей «золото» и победу в конкурсе.
Обладатель первого места получит главный приз – два билета в Японию из Москвы или Владивостока (туда и обратно) от JTC. Авторы работ, занявших второе и третье место, станут обладателями стильных чайных наборов. Поздравляем победителей!
9 сентября в Москве откроется фотовыставка «Япония: страна, где все иначе», основанная на лучших работах конкурса. Ждем вас на Старом Арбате!
Все работы, участвовавшие в фотоконкурсе, можно посмотреть здесь.