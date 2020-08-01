Путь познания и улучшения себя. Рассказываем, что такое спорт по-японски

Во время ЧМ-2018 весь мир облетели кадры с японскими болельщиками, убирающими на стадионе мусор после очередного матча. Выиграла ли сборная, проиграла ли — дружные японские фанаты ещё час методично осматривали ряды кресел, когда другие болельщики заливали горе или праздновали победу в баре по соседству. Многие тогда назвали японцев самыми дисциплинированными фанатами своей сборной. И тут кроется ответ на многие вопросы, касающиеся самой Японии. Уборка — это не черта фанатов, как и спорт для японца не способ вести здоровый образ жизни. Иногда кажется, что лозунг «Главное не победа, а участие» придуман специально для них. Попробуем разобраться.
Туристы в старинном городе Камакура, тихом предместье Токио, традиционно посещают древний храм Энгаку-дзи. Купив билет, они сразу направляются к огромным деревянным воротам — непременному атрибуту любого японского храма. Однако если сразу после входа свернуть влево, то можно увидеть необычайно красивое и величественное действо: тут проходят тренировки тех, кто постигает искусство стрельбы из традиционного японского лука. Специально для любопытных поставлена лавочка, с которой видно, как лучники выпускают стрелы. Всё в их движениях, начиная с момента выхода на исходную и заканчивая пуском стрелы, наполнено спокойствием и неторопливым величием. «Чтобы попасть в цель, нужно стать стрелой, — наставляли меткие педагоги, — а чтобы стать стрелой, нужно перестать быть собой».
Это — Дзэн. Одна из школ буддизма, которая проповедует просветление через отрешение от себя, логики и материи. Отбросить всё и стать стрелой. Кажется, что спортсмены в традиционных кимоно становятся собой только тогда, когда идут вынимать стрелы из мишени. В этом суть отношения японца к спорту — это путь. Путь познания и улучшения себя, прежде всего, в духовном смысле. Когда смотришь на стрельбы, кажется, что сам стал немного спокойнее и подрос духовно.
Боевые искусства, сумо, стрельба из лука. Всё, из перечисленного (кроме сумо) изначально было способом сохранить себе жизнь в непрекращающихся войнах, длившихся с небольшими перерывами веками. Только сумо, первоначально имевшее статус религиозного действа, было связано с каким-никаким развлечением публики. Да и сами борцы не были «профессионалами» — то были просто крепкие парни, зачастую крестьяне, которых феодалы выставляли «от своего округа».
В начале XVII века период междоусобиц окончился, воцарился стабильный мир. Боевые искусства как способ выжить в схватке пришли в упадок, однако именно тогда, в период 220-летней изоляции Японии от внешнего мира, были осмыслены и сформированы те принципы, которые стали называться «Кодексом бусидо» — основные правила жизни и смерти воина. Жизнь от владения мечом уже почти не зависела, поэтому занятия начали проходить под идеей духовного наставничества для постижения своего пути — «До». Недаром в названия всех боевых искусств входит этот иероглиф: Айки-до (Путь постижения духа), Дзю-до (Мягкий путь), Каратэ-до (Путь с пустыми [от оружия] руками), Кю-до (Путь лука), Кэн-до (Путь меча). Да и доступны эти «развлечения» были лишь аристократам, детям воинских фамилий и богатым. У крестьян и ремесленников, составлявших большинство японского общества, на подобные занятия просто не находилось времени — нужно было просто прожить.
Со спортом в нашем понимании Япония познакомилась уже после открытия границ и прибытия на острова иностранцев. Тогда вместе с паровыми машинами, мебелью, метрической системой и западной одеждой японцы увидели гимнастику, бейсбол и футбол. Справедливости ради, игра с мячом под названием Кэмари была популярна в период Хэйан. Цель игры — удовольствие, а не победа: игрокам нужно как можно дольше удерживать мяч в воздухе, используя удары ногой, головой, коленями. На переменах в советских школах в неё тоже играли — помните чеканку?
После открытия границ Японии нужно было наверстать многое, упущенное за века затворничества. За каких-то сорок лет страна преодолела многовековую пропасть в технологиях, довела грамотность до ста процентов. Дальше были войны, и на спорт времени практически не оставалось, хотя физической подготовке всегда уделялось достаточно внимания. Во время оккупации Япония могла лишиться и сумо, и японских шахмат «сёги» — как символов милитаристской Японии, но японцы отстояли своё. Наконец, после войны и ещё одной волны вестернизации страны, у японцев наконец появилось время для спорта. Бейсбол и футбол стали главными спортивными занятиями. Конечно, никуда не делись и боевые искусства: японцы держат первое место по заработанным на Олимпиадах золотых медалях по родному дзю-до (39), которое, кстати, было впервые включено в программу Олимпийских игр во время Токийской Олимпиады в 1964 году. А спустя два года был введён новый праздник — «День физической культуры», который отмечают и поныне.
В наши дни, когда для Олимпиады 2020 года в Токио были созданы самые технологичные медали в истории (их сделали из переработанных телефонов и других электронных устройств), Япония является самой желанной страной для катания на горных лыжах. Олимпиада в Нагано отрыла миру японский горный кластер, и снег, который, по уверению многих спортсменов, является лучшим в мире. Летом процветают водные виды спорта на юге архипелага — Окинаве.
Японские традиции и современный спорт прочно связаны. Утром и вечером токийцы бегают по самому популярному беговому маршруту «кокё-ран» — вокруг Императорского дворца. И есть в этом что-то мистическое, как будто мириады спортсменов оберегают цитадель японской истории и традиций от злых сил.