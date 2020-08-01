Путь познания и улучшения себя. Рассказываем, что такое спорт по-японски

Во время ЧМ-2018 весь мир облетели кадры с японскими болельщиками, убирающими на стадионе мусор после очередного матча. Выиграла ли сборная, проиграла ли — дружные японские фанаты ещё час методично осматривали ряды кресел, когда другие болельщики заливали горе или праздновали победу в баре по соседству. Многие тогда назвали японцев самыми дисциплинированными фанатами своей сборной. И тут кроется ответ на многие вопросы, касающиеся самой Японии. Уборка — это не черта фанатов, как и спорт для японца не способ вести здоровый образ жизни. Иногда кажется, что лозунг «Главное не победа, а участие» придуман специально для них. Попробуем разобраться.

Туристы в старинном городе Камакура, тихом предместье Токио, традиционно посещают древний храм Энгаку-дзи. Купив билет, они сразу направляются к огромным деревянным воротам — непременному атрибуту любого японского храма. Однако если сразу после входа свернуть влево, то можно увидеть необычайно красивое и величественное действо: тут проходят тренировки тех, кто постигает искусство стрельбы из традиционного японского лука. Специально для любопытных поставлена лавочка, с которой видно, как лучники выпускают стрелы. Всё в их движениях, начиная с момента выхода на исходную и заканчивая пуском стрелы, наполнено спокойствием и неторопливым величием. «Чтобы попасть в цель, нужно стать стрелой, — наставляли меткие педагоги, — а чтобы стать стрелой, нужно перестать быть собой».