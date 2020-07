Огромный гид по Токио от National Geographic Traveler

Масуми Таджима, глава консьерж-службы отеля Mandarin Oriental, Tokyo

Депачика — одна из самых сокровенных тайн Токио. Этот премиальный подземный фудхолл — настоящая страна гастрономических чудес, где вы найдёте аутентичные продукты и вкусные сувениры, в том числе коробочки бэнто, необычные японские ликёры и сладости. Депачики часто находятся в торговых центрах — я особенно рекомендую Isetan Shinjuku Store в Синдзюку и старейший универмаг Японии Nihonbashi Mitsukoshi Main Store, расположенный неподалёку от нашего Mandarin Oriental. Если вы ищете особенный подарок, загляните в Natsuno Ginza – там продаются высококачественные лакированные палочки, на которых можно выгравировать ваше имя или пожелание. В Токио, впрочем, можно персонализировать даже кеды — в White Atelier by Converse в Харадзюку их украсят вашими монограммами, надписями или фото. И конечно, отличный подарок из Японии — чай. Хороших чайных в Токио много, но советую побывать в Sakurai Tea Experience (5-6-23 Minami Aoyama 5th Floor of The Spiral Bldg). Она совсем маленькая (бронируйте места заранее), и отыскать её в огромном здании не так просто (пятый этаж, из лифта — прямо), но именно там вы найдёте лучший гёкуро (элитный сорт зелёного чая). Запишитесь на дегустацию коктейлей на его основе и попробуйте листья гёкуро под соевым соусом пондзу — они великолепны!