Огромный гид по Токио от National Geographic Traveler

Делайте ку
Катя Эдж, главный редактор сайта «Красивая Япония»
Единого города Токио нет: столичная метрополия состоит из 23 очень разных муниципалитетов — ку. И её прелесть в том, что в пределах часа можно запросто переместиться из одного мира в другой. Начать с книжного рая Дзимботё, где в антикварных лавках легко отыскать трактаты европейских философов XVIII века, а в магазине «Наука» — прикупить книг о Японии на русском. Отобедать японским карри, которым славится этот район, в арт-кафе Gallery Coffee Shop Koseto. Потом перекусить ореховым или лимонным пирогом во французском бистро Aux Bacchanales, расположенном в ресторанном ряду в модном районе Гиндза, — здешние официанты хоть по-французски и не говорят, но ведут себя надменно, как истинные французы. Провести вечер в сердце Токио — районе Синдзюку. Тут не только расположился Токийский муниципалитет с лучшей (и бесплатной) смотровой площадкой, но и, кажется, смешались атмосферы всех токийских ку. А ещё здесь находятся Sekaido, крупнейший магазин для художников, и уникальный район микробаров Голден-Гай, где вам нужно найти крохотный бар «Гаргантюа». Не буду раскрывать главный секрет, просто скажите на входе по-русски: «Добрый вечер!»
Ищите свою лапшу
Кирилл Самурский, фотограф «National Geographic Россия»
Столица Японии — возможно, мировой чемпион по количеству кафе, ресторанов, пивных и прочих заведений общепита. Везде вас накормят качественно и вкусно. Можно даже покупать готовую еду в мини-маркетах, её разогреют — и выйдет вполне сытный обед. Но когда вы уже начали отличать сио-рамен от сёю-рамен, важно найти своё место. На мой вкус, самый-самый сио-рамен (лапшу на солёном бульоне) делают в сетевом ресторане Yokohama Iekei Ramen, их в Токио 68 штук. А лучший сёю-рамен с бульоном на мисо готовят в крохотном заведении Misoya Hachiroshoten (7-5-5 Plaza Nishishinjuku 102) недалеко от станции Синдзюку. Маленькие ресторанчики всегда самые колоритные, и, чтобы лучше понять японскую душу, надо отправиться в один из обжорных кварталов у железнодорожной станции Симбаси или в квартал Сибуя, на знаменитый перекрёсток: тут тысячи баров-идзакая, где токийцы расслабляются после работы. В них нет меню на английском, поэтому лучше перед ужином почитать про японские блюда и выучить названия тех, что вам приглянутся. У каждого местного ресторанчика — своя специализация, в пивной заказать суши или лапшу не получится, так что обращайте внимание на витрину с реалистичными макетами предлагаемых блюд.
Навещайте богов
Анна Семида, автор телеграм-канала о японской поэзии и традиционной культуре Haiku Daily и поэтического курса «HAIKU-21. Как писать по-русски в японском стиле»
Япония до сих пор исповедует язычество на самом высоком уровне — императора здесь всё ещё считают сыном богини Солнца. Это удивительное сочетание технологических высот и веры в древние мифы не может не будоражить европейские умы. Культ синто — почитание богов, которые буквально везде: в дереве, в пороге вашего дома и даже на кончике ножа или в побегах зелёного лука, который вы будете этим ножом резать. Чтобы ощутить дух богов, а также увидеть, как древний культ сливается с модернизмом, советую отправиться в квартал Кагурадзака, где сохранились узкие улочки и чайные домики с настоящими гейшами. Тут находится одно из старейших синтоистских святилищ Токио, Акаги-дзиндзя, которое в 2010-м перестроил прославленный архитектор Кэнго Кума. Кажется, что это храм не синтоизма, а модернизма: все узнаваемые элементы храмовой японской архитектуры присутствуют, но из-за обилия стекла и света он выглядит слишком уж модно. В здешнем магазинчике вместо традиционных оберегов можно купить амулеты, сделанные по известнейшей манге о ёкаях (японской нечисти) «Китаро с кладбища». После прогуляйтесь по главной торговой улице квартала Кагурадзака, чтобы купить благовония, веера, керамику или попробовать традиционный десерт в одной из кондитерских. Затем сверните в узкий переулок, где найдёте чайные домики, ресторанчики и лучшую французскую блинную во всём Токио — Le Bretagne Crêperie, ведь прежде Кагурадзака неофициально именовался «французским», как московский Кузнецкий Мост.
Бейте в барабаны
Сэй Сумида, менеджер туристической компании «Тайрику Тревел»
Знаменитые тунцовые аукционы теперь проводят не на рынке Цукидзи, а в новом помещении в районе Тоёсу, но внешний рынок остался на месте и по-прежнему входит в обязательную программу поездки в Токио. Впрочем, этот пункт есть во всех туристических маршрутах, а вот расположенный по соседству с ним храм Цукидзи-Хонгандзи в них не включают. Меж тем святилище уникальное — оно относится к буддистской школе Дзёдо-синсю, но при этом выглядит как дворец индийского махараджи. Своим экзотическим обликом Цукидзи-Хонгандзи, построенный на месте разрушенного землетрясением 1923 года древнего храма, обязан настоятелю Ота-ни Козую и архитектору Ито Чута: они много путешествовали по Великому шёлковому пути и были так впечатлены памятниками восточной архитектуры, что решили построить новую обитель в том же стиле. В августе в Цукидзи-Хонгандзи проводится фестиваль традиционного японского танца Бон-Одори, обращённого к духам предков. Люди собираются в храмах, надевают халаты юката, танцуют и бьют в барабаны — вы можете к ним присоединиться, и для этого даже не нужно надевать кимоно. Вход бесплатный, всё начинается в 19:00, но, чтобы занять лучшие места, стоит прийти на пару часов раньше.
Меняйте ракурсы
Татьяна Наумова, востоковед, организатор индивидуальных туров в Японию
Гиндза — центральная торговая улица японской столицы, но идти туда стоит не только ради шопинга. При всей кажущейся известности этот квартал хранит свои тайны, и одно из моих любимых занятий здесь — отыскивать новые секретные места. Например, можно взглянуть на Гиндзу с высоты живых садов, оборудованных на крышах многих зданий. Одна из новеньких и самых удачных зелёных смотровых площадок находится на 11-м этаже универмага Tokyu Plaza Ginza, а в начале апреля здесь можно заодно полюбоваться и пышным цветением сакуры. Если пойти дальше в сторону центрального проспекта и на перекрёстке Ginza-Sanchome повернуть направо, окажетесь у входа в магазин Kyukyodo, где торгуют принадлежностями для каллиграфии и благовониями. Не поленитесь пройти сквозь торговые залы и подняться на пятый этаж — там часто проводят выставки современных художников «пути кисти».
Однажды мне посчастливилось поймать выставку кокудзи, что можно перевести как «выгравированные знаки». Это объёмная каллиграфия — мастера сочетают в своём творчестве искусство художника, резчика по дереву и даже скульптора. Выйдя из магазина, поверните направо, перейдите улицу и смотрите внимательнее — под незаметной вывеской Ippodo обнаружится галерея современного искусства, имеющая отличную репутацию среди знатоков. Экспозиции меняются каждый месяц, особенно интересно здесь представляют японскую живопись и керамику — это что-то волшебное!
Гуляйте тихо
Юичиро Сугимото, менеджер по продукту в Canon
В отличие от европейских садов, где растениям придают искусственные геометрические формы, в японских стараются воспроизвести естественную красоту дикой природы. В Токио много традиционных парков, но одним из самых интересных я считаю сады Хамарикю — они не так известны, хотя и расположены в самом центре города. В этих садах соединяются традиции и модерн, в них чувствуются и Восток, и Запад, можно в одном ракурсе запечатлеть и природу, и современные небоскрёбы, а ещё почувствовать, как в сердце оживлённого мегаполиса время замедляется и почти замирает. В эпоху Эдо (XVII–XVIII вв.) на месте Хамарикю были охотничьи угодья и деревня сёгунов, которые разводили здесь соколов. Позже тут располагалась вилла императора, а затем владения были переданы городской администрации, которая открыла сады для публичного посещения. В них много прекрасных цветов: в марте цветёт рапс, в августе — разноцветные космеи, а моё любимое время наступает в апреле, когда распускается сакура. Ещё в Хамарикю есть пруд с морской водой — во времена Эдо таких было много, но сегодня в Токио остался только один. Через него переброшен деревянный мост в традиционном стиле — эта часть парка мне особенно нравится своей расслабленной и тихой атмосферой, в которую так приятно погружаться. Если захочется перекусить, можно заглянуть в одну из традиционных чайных, где подают лёгкие закуски и напитки.
Ешьте настоящее
Аки Накагава, фуд-эксперт, гастрономический гид по Японии
Простой, но важный принцип нашей кухни: «Удача в приготовлении блюда на 90% зависит от выбора правильных продуктов». Именно поэтому настоящие японские деликатесы можно попробовать только в Японии. По-хорошему, каждое блюдо стоит есть в том регионе, где оно и было придумано, и в подходящий для него сезон, ведь даже у рыбы в начале сезона ловли и в его конце будет разный вкус. Но если искать аутентичные блюда именно в Токио, то нужно идти в маленькие рестораны от шеф-повара – из таких рекомендую мишленовский Ichirin шефа Микидзо Хасимото в квартале Харадзюку. Впрочем, уличная еда в Токио может подарить не менее яркие впечатления, хоть приготовит её не звезда высокой кухни, а просто милая бабушка. Например, окономияки, лепёшки с разными начинками, их особенно любят на западе Японии, где я родилась и выросла. Окономияки делают из капусты, но европейская белокочанная не подойдёт, так что даже если вы пробовали их где-то ещё, то японские всё равно будут отличаться по вкусу. Мой любимый вариант – каки-око (каки – это название тихоокеанской устрицы, а око – сокращённое окономияки), лучшие делают в Hiroshimayaki Teppanyaki Ichika (1-11-11 Kono Bldg. B1, Nishishinjuku) в районе Сибуя: оказавшись там в первый раз, я испытала настоящую ностальгию, просто вкус детства. Место совершенно не туристическое, но официанты понимают по-английски.
Поддавайтесь соблазнам
Денис Морозов, лицензированный гид по Японии
В Токио удивительным образом сочетаются современные небоскрёбы и старинные кварталы с тихими улочками. Один из таких — Ёсивара, более 350 лет бывший центром плотских утех, он расположен в пяти минутах от забитого туристами квартала Асакуса. Когда шум и гам остаётся за спиной, оказываешься среди аллей сакуры и небольших храмов, в которых куртизанки когда-то плакались на судьбу и молили богов о богатом патроне. Дорога проложена по бывшему речному каналу — сейчас он превращён в променад, гуляя по которому то и дело натыкаешься на оставшиеся со Средневековья мостики. Вход в Ёсивару легко найти по старой иве, которую называют «Ива, манящая обратно»: проходящие здесь всегда оглядывались на остающийся за спиной мир соблазнов. Сегодня, впрочем, соблазны тут больше гастрономические — очень рекомендую заглянуть в один из местных ресторанов. В своё время в Японии из уважения к буддизму запрещалось есть мясо животных, и заведения «шифровались»: те, где готовили мясо кабана, именовались «пионовыми», блюда из оленины назывались «кленовыми», конина — «мясом сакуры». Вот в Nakae это самое «мясо» готовят с 1905 года, а история Iseya, который ценят любители темпуры, насчитывает больше 125 лет. Стоит заглянуть и в храм Мацутияма-Сёдэн, у входа в который стоит ящик с дайконом: японскую редьку полагается приносить в жертву местному божеству, взамен оно поможет решить супружеские разногласия (видимо, после посещения Ёсивары это было весьма актуально).
Дарите радость
Масуми Таджима, глава консьерж-службы отеля Mandarin Oriental, Tokyo
Депачика — одна из самых сокровенных тайн Токио. Этот премиальный подземный фудхолл — настоящая страна гастрономических чудес, где вы найдёте аутентичные продукты и вкусные сувениры, в том числе коробочки бэнто, необычные японские ликёры и сладости. Депачики часто находятся в торговых центрах — я особенно рекомендую Isetan Shinjuku Store в Синдзюку и старейший универмаг Японии Nihonbashi Mitsukoshi Main Store, расположенный неподалёку от нашего Mandarin Oriental. Если вы ищете особенный подарок, загляните в Natsuno Ginza – там продаются высококачественные лакированные палочки, на которых можно выгравировать ваше имя или пожелание. В Токио, впрочем, можно персонализировать даже кеды — в White Atelier by Converse в Харадзюку их украсят вашими монограммами, надписями или фото. И конечно, отличный подарок из Японии — чай. Хороших чайных в Токио много, но советую побывать в Sakurai Tea Experience (5-6-23 Minami Aoyama 5th Floor of The Spiral Bldg). Она совсем маленькая (бронируйте места заранее), и отыскать её в огромном здании не так просто (пятый этаж, из лифта — прямо), но именно там вы найдёте лучший гёкуро (элитный сорт зелёного чая). Запишитесь на дегустацию коктейлей на его основе и попробуйте листья гёкуро под соевым соусом пондзу — они великолепны!
Держитесь на воде
Анатолий Краснов, директор туристической компании «Сакура Турз»
Токио – это ещё и порт со всеми присущими приморскому поселению чертами. Он имеет кольцевую структуру, поскольку исторически рос вокруг замка верховного военного правителя – сёгуна. Вместе с тем город вытянут вдоль побережья и изобилует набережными. В Токио также протекают четыре крупных реки, через которые перекинуты бесчисленные мосты: разводные, вантовые, арочные, подвесные. А ещё каналы – сооружать их начали уже в эпоху Эдо (начало XVII – конец XIX века), они расходятся от рек во все стороны и разделяют искусственные острова. Мы часто предлагаем нашим туристам посмотреть на Токио с воды – с этого неожиданного ракурса город выглядит совсем по-другому. Фантастические виды создаёт цветущая сакура, высаженная вдоль каналов, или пламенеющие осенние клёны. Можно взять экскурсию на катере, делать остановки у причалов и гулять по берегу. Или отправиться в вечерний круиз на плавучем ресторанчике якатабунэ – в переводе название этих судов означает «лодка в форме дома». Гостей рассаживают за невысокими столами на циновки из рисовой соломы и потчуют блюдами японской кухни, всюду снуют приветливые официанты в традиционной одежде и негромко звучит национальная музыка. За два часа плавания можно увидеть многочисленные мосты, в том числе известный Радужный, набережные, многоуровневые развязки, новую телебашню Skytree и старую Токийскую телевышку, полюбоваться окрестностями, потягивая холодное пиво или подогретое саке. Якатабунэ отправляются ежедневно, в основном от пристаней районов Асакуса и Синагава. Вечерний круиз стоит около $90 с человека, дневной вдвое дешевле.
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Originally used to ward off evil spirits, Fireworks have a long history in Japan and are parts of Japanese summer. Let’s watch Fireworks festivals with Yakatabune. You can still make a reservation for Fireworks festivals. For more information check link in the bio. 1733年(享保18年)の江戸中期に始まった「両国川開き花火大会」を継承する、伝統、格式共に関東随一の花火大会です。東京都の隅田川で2つの会場に分けて打ち上げられます。第一会場では、大会の目玉でもある計200発の花火コンクール玉を含む約9500発が、第二会場ではスターマインなど約1万500発が花開きます。花火打ち上げ約20,000発。今、貸切と乗合屋形船をご予約可能です。 #tokyo #東京 #fireworks #花火 #japan #yakatabune #屋形船
Заглядывайте в окна
Эрика Аоки, менеджер концертного агентства
Квартал Симо-Китадзава — или попросту Симокита — называют богемным. Его отличают и атмосфера, и публика — стильная, модная, очень толерантная и немного загадочная. Утром здесь тихо, улицы заполняются лишь после полудня. Симокита — рай для любителей винтажных лавок и блошиных рынков. Один из моих любимых секонд-хендов — New York Joe Exchange в бывших банях, где продают одежду от-кутюр. Каждая вещь стоит не дороже $90, а в первое воскресенье месяца тут устраивают распродажу. Устав от шопинга, можно подкрепиться острым карри-супом или съесть десерт в одном из атмосферных кафе. Не пропустите Tolo Сoffee & Bakery, где делают чудесные пирожные в виде персонажа Тоторо (студия Ghibli дала официальное разрешение). А из баров рекомендую Tapglower, в котором разливают 18 сортов японского крафтового пива, — закусок нет, но можно приходить со своей едой. Вечером открываются лайв-хаусы — маленькие клубы с живой музыкой, и такие же маленькие любительские театры. Задержаться в Симоките стоит и для того, чтобы увидеть местный «шаттер-арт» — граффити на железных ставнях магазинов. Особенно хороши рисунки в стиле традиционных гравюр укиё-э на жалюзи старинного магазинчика рисовых крекеров Tamaya.
Смотрите на стены
Даниил Дугаев, журналист, автор путеводителей по токио и Японии
В бесконечном подземном переходе, который ведёт от вокзала Синдзюку в сторону муниципалитета, вмонтирован в стену огромный стеклянный глаз. Это скульптура Ёсико Мияситы, установленная в 1969 году, но по-прежнему суперсовременная, потому что живая. Обычно глаз крутится и переливается, разглядывая толпу (говорят, мимо него проходит около миллиона человек в день), но иногда его выключают. Однажды я пришёл к мёртвому глазу и неожиданно для себя почувствовал горькое разочарование, будто сломалась любимая игрушка. В другом переходе, между станцией Сибуя и торговым центром Mark City, можно увидеть ещё одну замечательную вещь — грандиозное полотно «Миф о завтрашнем дне», написанное Таро Окамото для отеля в Мехико в том же 1969 году. Отель не открылся, мурал чуть ли не двадцать лет провёл на складе, пока его не переправили в Японию. Авангардист Окамото долго жил в Европе, где испытал влияние Пикассо и, вероятно, Миро, поэтому прохожие не понимают, что изображено у них над головами, — а это на самом деле японская «Герника», атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Кстати, в квартале Аояма есть музей Окамото, где хранятся его сюрреалистические скульптуры — обязательно зайдите, особенно если с вами дети.
КООРДИНАТЫ
Виза
Мультивиза на 90 дней оформляется бесплатно за 4–5 дней. Перечень документов есть на сайте посольства Японии.
Сезон
Сакура зацветает в апреле–мае, в октябре–ноябре краснеют листья клёнов, а восхождение на Фудзи возможно с июля до середины сентября.
Как добраться
Прямые рейсы до Токио предлагают «Аэрофлот» и JAL совместно с S7 Airlines. Время в пути — от 10 часов.
Деньги
Банкоматы, принимающие европейские карты, в Токио есть практически во всех крупных торговых центрах, при отелях и туристических ресторанах, но для посещения небольших кафе, блошиных рынков и лавок по-прежнему нужно иметь при себе наличные.
Еда
В Токио вы всегда найдёте где подкрепиться — от недорогих лапшичных до традиционных ресторанов высокой японской кухни кайсэки. Любителям суси стоит обратить внимание на весьма бюджетные заведения кайтэн-дзуси — посетители в них рассаживаются вокруг движущейся ленты конвейера, на которую повара выставляют разные блюда. Можно хватать любое понравившееся, а счёт потом составляется исходя из накопившихся у гостя пустых тарелочек.
Транспорт
Система общественного транспорта в Токио удобная, но сложная из-за большого количества перевозчиков — к счастью, для туристов есть единые проездные Tokyo Combination Ticket, и можно не вникать, какая компания какими поездами и автобусами управляет. Стоимость дневного билета — около $15.
Бани
В онсэны и сэнто — японские термы и общественные бани — не допускаются люди с татуировками, даже если это невинная кошечка на запястье. Иногда разрешение можно получить, если заклеить тату пластырем или прикрыть футболкой, но чаще всего и это не помогает. Список онсэнов-исключений, где толерантны к татуировкам, можно найти на сайте tattoo-friendly.jp.
Шопинг
Во многих японских магазинах иностранцам возвращают НДС в формате скидки при оплате. Услуга такс-фри (8–10%) становится доступной, если вы приобретаете товары (в том числе продукты, косметику и алкоголь) более чем на ¥5000 (около $46) и у вас есть при себе паспорт. Ищите вывеску Tax Free у входа в магазины, но будьте готовы к длинной очереди в кассу.
Полезные советы
Для планирования поездки очень пригодятся сайт Visitjapan.ru и гид по Японии от JAL, а также бесплатное приложение Japan Official Travel App.
Также существует бесплатный консьерж-сервис — через мобильное приложение Tabiko можно спросить у онлайн-консультантов, как добраться, где найти, куда пойти и чем заняться, и тут же получить подробную информацию на хорошем английском языке со всеми нужными ссылками и телефонами. Консьержи по вашей просьбе могут сами позвонить в отель или ресторан и сделать бронь, купить билеты или договориться с водителем о трансфере.