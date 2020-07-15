Огромный гид по Токио от National Geographic Traveler

Татьяна Наумова, востоковед, организатор индивидуальных туров в Японию

Гиндза — центральная торговая улица японской столицы, но идти туда стоит не только ради шопинга. При всей кажущейся известности этот квартал хранит свои тайны, и одно из моих любимых занятий здесь — отыскивать новые секретные места. Например, можно взглянуть на Гиндзу с высоты живых садов, оборудованных на крышах многих зданий. Одна из новеньких и самых удачных зелёных смотровых площадок находится на 11-м этаже универмага Tokyu Plaza Ginza, а в начале апреля здесь можно заодно полюбоваться и пышным цветением сакуры. Если пойти дальше в сторону центрального проспекта и на перекрёстке Ginza-Sanchome повернуть направо, окажетесь у входа в магазин Kyukyodo, где торгуют принадлежностями для каллиграфии и благовониями. Не поленитесь пройти сквозь торговые залы и подняться на пятый этаж — там часто проводят выставки современных художников «пути кисти».

Однажды мне посчастливилось поймать выставку кокудзи, что можно перевести как «выгравированные знаки». Это объёмная каллиграфия — мастера сочетают в своём творчестве искусство художника, резчика по дереву и даже скульптора. Выйдя из магазина, поверните направо, перейдите улицу и смотрите внимательнее — под незаметной вывеской Ippodo обнаружится галерея современного искусства, имеющая отличную репутацию среди знатоков. Экспозиции меняются каждый месяц, особенно интересно здесь представляют японскую живопись и керамику — это что-то волшебное!