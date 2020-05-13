Японские боги: когда мифы вплетаются в реальность

У токийской станции метро Тораномон (Ворота Тигра) стоит храм, зажатый стеклянными небоскрёбами. Оригинальная постройка XVII века сгорела в пламени бомбардировок Второй мировой войны, однако, окажись прихожане прошлого в нашем времени, они бы вряд ли заметили подмену — настолько филигранно восстановлено здание.

Девушка, одетая в строгий деловой костюм непременно чёрного цвета, явно торопится. Но около каменной арки храма останавливается, делает поклон и неспешно подходит ко входу в святилище. Звон монет, два поклона, два удара в ладоши — недолгая молитва про себя — ещё один поклон. И бизнес-леди снова спешит. О чем она попросила? Об успешной сделке? О любви? Об отпуске? Это не важно: японские боги могут исполнять любые желания. А богов в Японии больше, чем звёзд на небосводе.

Ещё недавно статистические исследования утверждали, что количество верующих в Японии почти в два раза превышает число граждан страны. Сейчас данные говорят, что на 126 миллионов человек верующих насчитывается в полтора раза больше — 182 миллиона. Парадокс объясняется просто: большинство японцев причисляют себя к адептам сразу двух религиозных воззрений — буддизму и синтоизму.