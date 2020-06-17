Японские традиции: вечные проводники великой культуры

Была бы так притягательна Япония, не сохранись в ней традиции? Если бы японцы не восстанавливали сгоревшие в войнах и землетрясениях великие храмы и монументы? Если бы нация решила, что европейская одежда удобнее и практичнее, и навсегда отказалась бы от кимоно? Вероятно, тогда это была бы другая страна и называлась иначе.
В московском метро человек в косоворотке и лаптях смотрелся бы так же нелепо, как и девушка в сарафане с кокошником. Почему тогда в суперсовременных скоростных поездах Японии или на тротуаре, посреди небоскребов люди в традиционной одежде выглядят органично? Просто дело в том, что передача традиций из поколение в поколение в Японии никогда не прерывалась.
Традиции пронизывают всю жизнь японца и невидимыми нитями связывают его с прошлым и вечным. Сам того не подозревая, он становится проводником культуры своего народа. Японские дети играют такими же куклами кокэси, как и их далёкие предки. Гламурные юноши поцеживают сакэ из кривых глиняных кружечек тёко, а потом пишут чёрной тушью изящные стихи своей бывшей на бумаге ручной работы кистью для каллиграфии. И это один в один картина из книг японской жизни периода хоть Средневековья, хоть японского ренессанса, периода Хэйан. И даже если на нашем немного захмелевшем романтике надет костюм с галстуком, то картину можно легко изменить — достаточно зайти в комнату его современной квартиры, открыть встроенный шкаф и достать кимоно с семейными гербами.
В небольшой лавке громадного Токио покупатель достаёт из кошелька деньги (да, японцы обожают наличные, безналичная оплата только-только начинает приживаться). Кошелёк из кожи оленя, с лаковым рисунком. Производитель непрерывно работает с 1582 года, а во времена феодальных междоусобиц такая технология использовалась в производстве самурайских доспехов. Теперь компания продает кошельки, портфели, визитницы, сумки. Взяв за основу технологию из Индии, японцы улучшили её и заточили под себя. Спустя 600 лет она получила признанный государством статус «традиционного японского продукта».
На кухне домохозяйка нарезает овощи кухонным ножом, выкованным по типу самурайского меча, причём нож может быть сделан той же семьёй, что ковала мечи для сёгунов Токугава. Украшения она хранит в мозаичной шкатулке ёсэги. Татами заказывает в мастерской, которая веками занимается только циновками.
Если японец захочет заняться традиционным ремеслом, то придумывать ничего не нужно. По всей стране в больших и малых городах и деревнях можно найти мастерскую и попробовать себя в изготовлении бумаги, сладостей. В Токио поднатаскают в изготовлении хрусталя кирико. В Ниигата, где особенно вкусное сакэ, можно дерзнуть создать свой сорт. В Сэки — ненадолго стать подмастерьем кузнеца, в Сайтаме — изготовить рисовую бумагу. В Киото слепить свои сладости из рисовых лепёшек моти. А можно прикоснуться к будущей японской традиции — поучиться рисовать комиксы и мультфильмы-анимэ. Возможно, как и гравюра на дереве, японские рисунки будут цениться будущими поколениями.
А вот селение Сэки недалеко от города Нагоя. Небольшая деревня известна ценителями японских мечей катана по всему миру. Здесь работают уже почти тысячу лет, пожалуй, лучшие кузнецы страны. За сохранение традиций некоторые из них получили титул живого национального сокровища, а их мечи, выкованные в невзрачных кузницах — предмет вожделения и коллекционеров, и участников исторических фестивалей. На производство меча уходит год.
Сейчас время ценится дорого, и кто-то выбирает более лёгкие пути заработка и жизни в целом. Совсем недавно Япония открыла двери для мигрантов, которые будут заниматься низко-квалифицированной работой в домах престарелых, минимаркетах, больницах. Но уже давно можно встретить одержимых японской культурой иностранцев в сферах, где живёт настоящий «дух старой Японии». Это музыканты, играющие на кото, сямисэне, сякухати. Есть повара, готовящие суси. Есть даже буддийские монахи, настоятели синтоистских храмов, гейши, сумоисты-сумотори. Да, японцы уже привыкли к экспатам — ревнителям традиций. Некоторые иностранцы даже говорят по-японски чище и правильнее молодых японцев.
Через прикосновение к традициям лучше узнаёшь культуру и народ. И только тогда понимаешь, что именно бережное отношение к наследию предков помогает нации идти вперёд и при этом оставаться собой. Хочется изучать историю своего национального костюма, деревянного зодчества, ремёсел. За японцев же точно можно быть спокойными: и спустя века они всё так же будут передавать из рук в руки традиции богов и предков.