Японские традиции: вечные проводники великой культуры

Традиции пронизывают всю жизнь японца и невидимыми нитями связывают его с прошлым и вечным. Сам того не подозревая, он становится проводником культуры своего народа. Японские дети играют такими же куклами кокэси, как и их далёкие предки. Гламурные юноши поцеживают сакэ из кривых глиняных кружечек тёко, а потом пишут чёрной тушью изящные стихи своей бывшей на бумаге ручной работы кистью для каллиграфии. И это один в один картина из книг японской жизни периода хоть Средневековья, хоть японского ренессанса, периода Хэйан. И даже если на нашем немного захмелевшем романтике надет костюм с галстуком, то картину можно легко изменить — достаточно зайти в комнату его современной квартиры, открыть встроенный шкаф и достать кимоно с семейными гербами.

В небольшой лавке громадного Токио покупатель достаёт из кошелька деньги (да, японцы обожают наличные, безналичная оплата только-только начинает приживаться). Кошелёк из кожи оленя, с лаковым рисунком. Производитель непрерывно работает с 1582 года, а во времена феодальных междоусобиц такая технология использовалась в производстве самурайских доспехов. Теперь компания продает кошельки, портфели, визитницы, сумки. Взяв за основу технологию из Индии, японцы улучшили её и заточили под себя. Спустя 600 лет она получила признанный государством статус «традиционного японского продукта».

На кухне домохозяйка нарезает овощи кухонным ножом, выкованным по типу самурайского меча, причём нож может быть сделан той же семьёй, что ковала мечи для сёгунов Токугава. Украшения она хранит в мозаичной шкатулке ёсэги. Татами заказывает в мастерской, которая веками занимается только циновками.