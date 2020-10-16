Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Абу-Даби Плаза – это не только самая высокая точка столицы Казахстана, а настоящий город в городе, объединивший на своей территории отель, торговый центр, офисные помещения и бизнес-апартаменты. Общая площадь, которую заняли четыре башни комплекса и гостиница Sheraton, составляет более 515 тысяч квадратных метров, а одна из башен стала самой высокой в Центральной Азии.