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Азия
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Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

16 октября 2020
Фоторепортаж об истории возведения мультифункционального комплекса Абу-Даби Плаза, который превратился в одну из визитных карточек Нур-Султана

Абу-Даби Плаза – это не только самая высокая точка столицы Казахстана, а настоящий город в городе, объединивший на своей территории отель, торговый центр, офисные помещения и бизнес-апартаменты. Общая площадь, которую заняли четыре башни комплекса и гостиница Sheraton, составляет более 515 тысяч квадратных метров, а одна из башен стала самой высокой в Центральной Азии.

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Вид на башню и пролетающую комету Neowise (С/2020 F3)
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Абу-Даби Плаза в лучах восходящего солнца

Возведению такого масштабного проекта предшествовал длительный период исследований. Международная группа специалистов из разных областей занималась изучением геодезических, геологических и экологических особенностей участка. Необходимо было учесть и инженерные стандарты, и особенности климата Нур-Султана, и множество других тонкостей.

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Монтаж каркаса архитектурной короны башни близится к завершению
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Брифинг о деталях строительства самого высокого здания в МФК Абу-Даби Плаза
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Начало рабочей смены
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Подготовка к строповке на высоте
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Супервайзеры изучают чертежи и планируют монтаж стены и блочной системы

Самая высокая (311 метров) башня Абу-Даби Плаза насчитывает 75 этажей. Устойчивость зданий такого масштаба обеспечивают определенные технологии. В частности, в небоскребе предусмотрены аутригерные пояса, или пояса жесткости. Они придают конструкции особенную прочность за счет дополнительного армирования — пространственные фермы высотой в несколько этажей воспринимают нагрузку собственного веса здания, а также колоссальное воздействие степных ветров. Для обеспечения надежности конструкций и выявления отклонений в Абу-Даби Плаза также применяется система мониторинга несущих конструкций — комплекс сенсоров, установленных в конструкции здания.

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Завершение монтажа балок каркаса архитектурной короны в Абу-Даби Плаза
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Установка стальной балки на пространственной ферме архитектурной короны
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Установка стальной балки на пространственной ферме архитектурной короны
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Подготовка фасадной панели к монтажу
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Ночная смена
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Установка фасадной панели в проектное положение
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Подготовка фасадной панели к монтажу
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Установка фасадной панели в проектное положение

Фабрика по производству фасадных панелей была развернута прямо на строительной площадке, что позволило значительно оптимизировать процесс строительства.

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Монтажная бригада производит регулировку стальной конструкции во время подъема на рабочий горизонт.

Учитывая особенности климата Нур-Султана и особенно столичные морозы, застройщик обработал металлические и бетонные конструкции специальным покрытием, которое позволяет им выдерживать экстремально низкие или высокие температуры и сохранить комфортный микроклимат во всем здании. Стальные несущие элементы каркаса здания и второстепенные балки перекрытий облицованы огнезащитными материалами и обработаны огнезащитными составами.

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Фотография изнутри кабины башенного крана. Крановщик следует указаниям супервайзера для безопасного размещения стальной балки

При строительстве Абу-Даби Плаза применяется скользящая опалубка и скользящие башенные краны (самые высокие в Центральной Азии), которые поднимаются вместе со зданием.

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Вид на монтажные работы каркаса архитектурной короны на высоте примерно 310 метров
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Приварка кронштейна к периметральной балке фасада для установки фасадного ригеля

Возведение Абу-Даби Плаза подходит к завершению, но некоторые его объекты уже функционируют. Торговый центр был открыт 2 декабря 2019 года, отель «Шератон» также готов встречать гостей.

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Вид на Абу-Даби Плаза. Рабочие возвращаются со стройки по окончании смены.

Уже сегодня Абу-Даби Плаза – одна из главных достопримечательностей Нур-Султана, которая очень скоро перейдет в статус визуального символа столицы Казахстана.

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Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

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