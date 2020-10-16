Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Абу-Даби Плаза – это не только самая высокая точка столицы Казахстана, а настоящий город в городе, объединивший на своей территории отель, торговый центр, офисные помещения и бизнес-апартаменты. Общая площадь, которую заняли четыре башни комплекса и гостиница Sheraton, составляет более 515 тысяч квадратных метров, а одна из башен стала самой высокой в Центральной Азии.
Возведению такого масштабного проекта предшествовал длительный период исследований. Международная группа специалистов из разных областей занималась изучением геодезических, геологических и экологических особенностей участка. Необходимо было учесть и инженерные стандарты, и особенности климата Нур-Султана, и множество других тонкостей.
Самая высокая (311 метров) башня Абу-Даби Плаза насчитывает 75 этажей. Устойчивость зданий такого масштаба обеспечивают определенные технологии. В частности, в небоскребе предусмотрены аутригерные пояса, или пояса жесткости. Они придают конструкции особенную прочность за счет дополнительного армирования — пространственные фермы высотой в несколько этажей воспринимают нагрузку собственного веса здания, а также колоссальное воздействие степных ветров. Для обеспечения надежности конструкций и выявления отклонений в Абу-Даби Плаза также применяется система мониторинга несущих конструкций — комплекс сенсоров, установленных в конструкции здания.
Фабрика по производству фасадных панелей была развернута прямо на строительной площадке, что позволило значительно оптимизировать процесс строительства.
Учитывая особенности климата Нур-Султана и особенно столичные морозы, застройщик обработал металлические и бетонные конструкции специальным покрытием, которое позволяет им выдерживать экстремально низкие или высокие температуры и сохранить комфортный микроклимат во всем здании. Стальные несущие элементы каркаса здания и второстепенные балки перекрытий облицованы огнезащитными материалами и обработаны огнезащитными составами.
При строительстве Абу-Даби Плаза применяется скользящая опалубка и скользящие башенные краны (самые высокие в Центральной Азии), которые поднимаются вместе со зданием.
Возведение Абу-Даби Плаза подходит к завершению, но некоторые его объекты уже функционируют. Торговый центр был открыт 2 декабря 2019 года, отель «Шератон» также готов встречать гостей.
Уже сегодня Абу-Даби Плаза – одна из главных достопримечательностей Нур-Султана, которая очень скоро перейдет в статус визуального символа столицы Казахстана.