Люди-колибри. Тайские акробатические этюды с мячом опровергают законы физики

Довольно быстро мы приходим к осознанию категории, к которой следовало бы отнести сепак-такро. Строго говоря, это не совсем спортивная игра, в том же плане, в каком трудно признать чисто спортивной игрой шахматы. Битва умов за доской ближе к искусству боевой стратегии, со спортом ее роднит разве что сама идея определения победителя прямым сопоставлением сторон — но и в этой идее явно просматривается милитаристическое влияние. Сепак-такро — из той же оперы, только из другого акта. Это искусство отдельной пешки, минимальной боевой единицы, искусство владения своим телом, доведенное до блеска гонконгских кунг-фу боевиков.

Люди, которые выплясывают на площадке свои странные танцы, позавчера прыгали с Джеки Чаном по вертикальным стенам, а вчера бегали по верхушкам деревьев вместе с Чоу Юньфатом в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе». Воздух для них — такая же привычная среда обитания, как для нас — зрительская скамейка. Передвигаясь в своей среде обитания со скоростью крыльев колибри, они за пару лет наверняка выучиваются за один прыжок делать что-то более внушительное — например, выпить кофе. Секрет их умений, несмотря на кажущуюся недоступность, прост и традиционен — подсевший к нам пожилой мужчина рассказал, что эти ребята уже несколько лет тренируются по два-три часа каждый день кроме воскресенья.

Забросив попытки успеть глазом за всеми перемещениями мяча, мы переключаем внимание на неожиданного собеседника, которым, по всей видимости, движет то же чувство, что и нами — любопытство. Он на всякий случай объясняет правила, которые, в общем-то, понятны интуитивно. Вброс мяча из бокового полукружия — подача из центрального круга — игра началась. Пройдя этот немудреный инструктаж, мы возвращаем взгляд на площадку — но лишь для того, чтобы констатировать собственное зрительское поражение.