Новые приключения в Стране улыбок

Таиланд можно с полным правом считать одним из самых безопасных направлений для путешествий. Количество случаев коронавирусной инфекции с каждым днём сокращается, и правительство постепенно снимает ограничения: открылось большинство внутренних аэропортов, возобновлено движение поездов и автобусов, уже заработали торговые центры, рестораны и некоторые туристические объекты.
Для обеспечения безопасности гостей и местных жителей Туристическое управление Таиланда (ТАТ) разработало проект сертификации общественных пространств Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA. Наличие такого сертификата гарантирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в отелях, ресторанах, шопинг-моллах и других общественных местах. На конец ноября сертификат безопасности SHA получили уже более 7000 заведений страны, в том числе медицинские центры и велнес-отели, которыми славится королевство.
Таиланд — один из мировых лидеров в области медицинского туризма, спа- и велнес-программ. В Юго-Восточной Азии страна занимает первое место по числу медицинских учреждений, аккредитованных американской комиссией JCI. В королевстве доступны новейшие разработки в сфере диагностики, профилактики и лечения, популярны специальные программы похудения. Ну, а настроиться на знаменитый тайский «сабай» — по-философски безмятежное отношение к повседненой жизни помогут курсы йоги и практики медитации, которые проводятся повсеместно.
Любителей активного отдыха в Таиланде ждёт множество развлечений — это и скалолазание, и каякинг, и погружения с аквалангом. Страна стала магнитом для любителей спелеологии, и такие знаменитые пещеры как Прайя-Након притягивают туристов со всего мира. В числе новых видов досуга — сапборд (он особенно популярен на Самуи и Пхукете) и даже йога на сапбордах, которая требует не только сосредоточения, но и отличной физической формы.
Ещё один новый, но уже популярный тренд — экологический туризм: путешествия по заповедникам и национальным паркам. Туристическое управление Таиланда поддерживает местные экологические организации, такие как «Друзья азиатского слона» и Фонд имени Сеуба Нахасатиена. «Друзья азиатского слона» — это специальный медицинский центр для слонов, где больные и травмированные животные могут пройти лечение и реабилитацию, а фонд имени Сеуба Нахасатиена назван в честь известного тайского защитника природы и занимается сохранением лесов. Путешественники тоже могут принять участие в экологических инициативах — например, посетив слоновьи питомники, где животные содержатся в условиях, максимально приближённых к естественным.
Какой бы вариант отдыха в Таиланде вы ни выбрали, вы обязательно вернётесь домой с ощущением гармонии и обновления. И это не случайно: ведь и страна успела обновиться к моменту долгожданной встречи с вами.
16 декабря Таиланд вернул безвизовый режим для путешественников из России. О том, как это работает, мы писали здесь.