Новые приключения в Стране улыбок

Таиланд можно с полным правом считать одним из самых безопасных направлений для путешествий. Количество случаев коронавирусной инфекции с каждым днём сокращается, и правительство постепенно снимает ограничения: открылось большинство внутренних аэропортов, возобновлено движение поездов и автобусов, уже заработали торговые центры, рестораны и некоторые туристические объекты.

Для обеспечения безопасности гостей и местных жителей Туристическое управление Таиланда (ТАТ) разработало проект сертификации общественных пространств Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA. Наличие такого сертификата гарантирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в отелях, ресторанах, шопинг-моллах и других общественных местах. На конец ноября сертификат безопасности SHA получили уже более 7000 заведений страны, в том числе медицинские центры и велнес-отели, которыми славится королевство.