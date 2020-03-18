Окинава: Япония, которую не знают даже японцы
«Куда вылетаете?» — спросила меня сотрудница авиакомпании на стойке регистрации.
«В Токио», — ответил я.
«А на Окинаве были?», — она заинтересованно посмотрела на меня.
Почему-то очень захотелось соврать, что да. Но я ответил честно: нет, не был.
«А я очень хочу на Окинаву! И надеюсь, когда-нибудь полечу. Ваш выход — 25, хорошего полёта!» — девушка улыбнулась и, как мне показалось, вернулась к своим мыслям о далёком острове.
На подлете к Окинаве. Фото: Pixabay
А действительно, почему я до сих пор не был на Окинаве? Да и не только я. Большинство японцев не были на Окинаве. А зря.
Те, кто приезжает на архипелаг, нередко говорят о нём снисходительно: мол, тут и здания невысокие, и номера телефонов короткие. Вроде бы и привычная Япония — те же мини-маркеты, те же рекламные плакаты, машины… но не Япония.
Около 25 тысяч лет назад, во время последнего крупного ледникового периода, на территорию современных Японских островов пришёл народ, который через несколько тысяч лет создаст первую японскую культуру — Дзёмон. В то время уровень Мирового океана был почти на 100 метров ниже современного, и нынешние острова представляли собой просто возвышенности. Этот народ, который учёные не могут точно причислить ни к одной из современных антропологических групп, занял огромную территорию — от архипелага Рюкю до Курильских островов. Позже, когда пришло потепление и ледяные шапки планеты сильно уменьшились, широкие низины стали морем, а возвышенности образовали острова, оторванные от материка. В это время (около VII века до н. э.) на островах появилось новое племя прото-японцев, принесшее с собой новые социальные отношения и заливное земледелие. Племена поначалу смешивались, но потом участь местных племён стала незавидной — их стали вытеснять на север и юг.
Если северные племена айну на долгое время стали врагами японцев, то южане, обосновавшись на небольших островах в Восточно-Китайском море, чувствовали себе более свободно и независимо. Оторванность и от Японии, и от Китая дала островам преимущество. Тут почти самостоятельно существовало уникальное государство, впитавшее в себя, тем не менее, культуру как и Китая, так и Японии.
Фактически до конца XIX века острова, входящие в архипелаг, были государством-королевством Рюкю. Умело играя в политические игры, королевство смогло получить покровительство двух могущественных государств — Китая и Японии, при этом оба гиганта считали, что Рюкю именно их данник. Даже Соединённые Штаты заключили договор с Рюкю как с независимым государством. Но Япония в конце концов отстояла права на острова и в 1879 году провозгласило королевство префектурой Окинава.
Фото: Ольга Яковина
Окинава — только один из 98 (тут несколько точек зрения на количество — 160, 113, 47, 98) островов архипелага под названием Рюкю, который также иногда называют Ликейским, при этом добрая половина островов необитаема. Японцы на Окинаве тоже иногда чувствуют себя не в своей тарелке, ибо местный язык только на бумаге японский, а на деле тут местный диалект, который нужно учить.
Окинава — это ещё и совершенно другой климат: субтропический, влажный. Даже в самые холодные зимние месяцы температура не опускается ниже 15-16 градусов по Цельсию. Плюс чистейшие пляжи с белым песком — такой цвет дают раковины моллюсков и кораллы, перетёртые океаном в пыль.
Постоянное солнце обогащает жителей с избытком витамином D. Океан даёт разнообразие рыбы, богатой жирами и аминокислотами, ответственными за эластичность и обновление клеток человеческого организма.
Фото: Pixabay
В результате префектура Окинава — мировой чемпион по продолжительности жизни. Например, из проживающих в деревне Огими 3500 человек более ста перешагнули столетний юбилей. Сравнив питание жителей деревни со средней диетой японцев, учёные выяснили, что окинавцы потребляют больше мяса и фруктов, в три раза больше овощей зелёного и жёлтого цвета, а также в полтора раза больше соевых бобов. И, что немаловажно, едят мало соли — 9 граммов против 10, рекомендованных японским министерством здравоохранения.
На Окинаве зародилось знаменитое боевое искусство каратэ — «пустые руки». Крестьянам запрещалось иметь боевое оружие, а защищаться было нужно — так и появился комплекс защиты без оружия, родственный русскому самбо «САМооборона Без Оружия». Для тех, кто мечтал овладеть этим боевым искусством, все дороги ведут сюда.
Кроме очевидного ныряния в невероятного лазурного цвета океане с маской или аквалангом, на Окинавских островах есть чем заняться — например, попробовать себя в традиционных прикладных искусствах: выдувании стекла, керамикой. Есть и окраска тканей — бингата, богато оформленные одеяния для местной знати и аидзамэ — более простая по технологии окраска тканей красителем индиго. Кстати, тем, кто был подростком на излёте СССР, это будет проще простого: способ мало чем отличается от варки джинсов-“варёнок» на кухне в кастрюле с анилиновыми красителями.
Мои друзья-японцы, объехавшие практически всю страну, сказали, что если отправляться на Окинаву, то нужно обязательно посетить как можно больше островов, поскольку у каждого из них свое лицо. И во что бы то ни стало добраться до острова Ёнагуни (Йонагуни) около Тайваня, где под водой обнаружены остатки загадочной ступенчатой пирамиды, прозванной японской Атлантидой — такого уж точно нигде в мире нет.