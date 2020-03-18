Окинава: Япония, которую не знают даже японцы

«Куда вылетаете?» — спросила меня сотрудница авиакомпании на стойке регистрации.

«В Токио», — ответил я.

«А на Окинаве были?», — она заинтересованно посмотрела на меня.

Почему-то очень захотелось соврать, что да. Но я ответил честно: нет, не был.

«А я очень хочу на Окинаву! И надеюсь, когда-нибудь полечу. Ваш выход — 25, хорошего полёта!» — девушка улыбнулась и, как мне показалось, вернулась к своим мыслям о далёком острове.



На подлете к Окинаве. Фото: Pixabay

А действительно, почему я до сих пор не был на Окинаве? Да и не только я. Большинство японцев не были на Окинаве. А зря.

Те, кто приезжает на архипелаг, нередко говорят о нём снисходительно: мол, тут и здания невысокие, и номера телефонов короткие. Вроде бы и привычная Япония — те же мини-маркеты, те же рекламные плакаты, машины… но не Япония.

Около 25 тысяч лет назад, во время последнего крупного ледникового периода, на территорию современных Японских островов пришёл народ, который через несколько тысяч лет создаст первую японскую культуру — Дзёмон. В то время уровень Мирового океана был почти на 100 метров ниже современного, и нынешние острова представляли собой просто возвышенности. Этот народ, который учёные не могут точно причислить ни к одной из современных антропологических групп, занял огромную территорию — от архипелага Рюкю до Курильских островов. Позже, когда пришло потепление и ледяные шапки планеты сильно уменьшились, широкие низины стали морем, а возвышенности образовали острова, оторванные от материка. В это время (около VII века до н. э.) на островах появилось новое племя прото-японцев, принесшее с собой новые социальные отношения и заливное земледелие. Племена поначалу смешивались, но потом участь местных племён стала незавидной — их стали вытеснять на север и юг.