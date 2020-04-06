«Мы нормальные. Пожалуйста, не забывайте об этом». Репортаж из Северной Кореи

Весь последний год мы с Дэвидом ездили в сельхозкооперативы, присутствовали на бесчисленных митингах и посещали злачные места Пхеньяна вроде кегельбана «Золотая дорожка» — тут столичная элита катает щербатые мячи, привезенные из Америки. В бедной стране, где большинству всегда было не до моды, сегодня девушки дефилируют по «Золотой дорожке» в мини-юбках и на высоких каблуках — экономика потребления в столице постепенно растет. Правда, в основном мы видим лишь то, что позволяют наблюдатели, представляющие влиятельные правительственные учреждения. Наблюдатели встречают нас в аэропорту по прилете и провожают до трапа на обратный рейс. Каждое утро они ждут нас в фойе гостиниц, выстроенных специально для иностранцев.

В отелях постоянно работает отопление, электричество и есть даже доступ к интернету, вот только постояльцев почти нет. Наш главный наблюдатель — приятный, но нарочито безучастный мужчина по имени Хо Ён Ир. Он сопровождал нас в «Детский Универсам» и на митинги на площади Ким Ир Сена. Мистер Хо (для меня он так и остался мистером Хо) выступал в роли переводчика, гида и человека, обязанного не выпускать нас из поля зрения. Попытайся мы от него ускользнуть — наши визы, вероятнее всего, аннулировали бы.

После многократных попыток вызвать мистера Хо на откровенность, я сумел узнать следующее. Он учил английский. Однажды он видел фрагмент фильма «Унесенные ветром». Он любит Чарльза Диккенса. Его жена — домохозяйка. Кроме того, он патриот. Пускай он интересуется американским сленгом и нашей с Дэвидом работой, но его благоговение перед родиной очевидно. Проводить время с мистером Хо — значит видеть Северную Корею глазами верующего. Ему явно нравится рассказывать об истории своей страны, ее лидерах и памятниках. Но в ответ на наши неожиданные просьбы — посетить автодилера или сходить на урок истории в университете — обычно звучит стандартное: «Это может быть затруднительно». Почти всегда это значит «нет».

Сложно сказать, какая часть из того, что нам позволяет видеть мистер Хо, соответствует действительности. Однажды он привел нас знакомиться с молодоженами в их новую четырехкомнатную квартиру в Пхеньяне, где на стене висел плоский телевизор диагональю 106 сантиметров. Апартаменты находятся в одном из самых представительных жилых комплексов города, с фасадом, облицованным белой и синей кафельной плиткой. Эти престижные башни у реки Тэдонган были выстроены для немногочисленной элиты Трудовой партии Кореи (ТПК). Но мистер Хо утверждает, что паре выдали квартиру благодаря выдающимся производственным достижениям молодой супруги, работницы текстильной фабрики Мун Кан Сун, получившей звание Героя Труда.

Мун чуть за тридцать, но выглядит эта серьезная женщина гораздо старше. Пока ее муж беседует с нами, она тихо сидит в стороне. «Все люди моей страны — одна большая семья, а ее лидеры нам словно родители», — говорит, нервно теребя пальцы, Ким Кёк, работающий механиком на той же фабрике. По его словам, эта квартира — наглядное свидетельство того, как режим заботится о народе. Кроме нас трое людей — два наблюдателя и высокий хмурый мужчина, которого никто не потрудился представить, — внимательно слушают каждое слово.

Всегда есть вопросы, которые я не могу задать. Действительно ли пара живет в этой квартире? Если да — должны ли они постоянно держать квартиру готовой к показу иностранцам в качестве живой иллюстрации обещаний Ким Чен Ына принести процветание народу, привыкшему к бедности и голоду? Все ли их соседи принадлежат к партийной элите?.. [Уже после написания этой статьи квартиру Мун Кан Сун посетил Высший Руководитель Маршал Ким Чен Ын собственной персоной (а его супруга Ли Соль Чжу даже помогла хозяйке вымыть посуду). Мун Кан Сун с мужем действительно живут в доме у реки Тэдонган, среди их соседей — другие передовики производства, а также удачливые предприниматели, работающие на тонкой грани между черным рынком и официальной экономикой. Эти дома — на уровень ниже тех, где живет элита. Квартиры аппарата ЦК ТПК и Совета Министров находятся в охраняемом правительственном квартале у гостиницы «Корё». — Прим. российской редакции.]



Дети, мобилизованные для ежегодных массовых игр в Пхеньяне, словно пиксели, складываются в изображение счастливого патриота в униформе. Фото: Дэвид Гуттенфелдер

Работа журналистов в Северной Корее иногда все же позволяет заглянуть в очень закрытый мир, созданный правящей семьей. Потихоньку мы складываем из хрупких и зачастую мутных фрагментов мозаику — портрет страны, прилагающей большие усилия к тому, чтобы остаться непонятой. Мы стали ценить увиденное мимоходом. Мы обнаружили, как легко застать людей врасплох, фотографируя из окна автобуса, и на какие красноречивые детали натыкаешься, случайно повернув не в том месте. Однажды наш водитель по ошибке свернул с идеально вылизанной улицы Пхеньяна на узкую, пыльную, всю в рытвинах, дорогу, вдоль которой высились неосвещенные дома. В другой вечер мы заметили заплесневелую жилую многоэтажку, каждая комната которой освещалась скудным светом одной голой лампочки. Мы выбирались из относительно благополучного Пхеньяна в города без современных построек, с полупустыми полками в тускло освещенных магазинах. Но чтобы свободно поговорить с северокорейцами о реалиях тоталитарного режима, нужно ехать в Южную Корею, Великобританию или Китай.

«Я так и не могу понять, почему нас вынуждали жить в таких грустных условиях», — говорит бывший северокорейский шахтер, сбежавший в Сеул в 2006 году из-за того, что его отец был заподозрен в политической неблагонадежности.

Беженцы рассказывают о скрытой кастовой системе, построенной на идеологической основе: если хоть один член семьи был осужден за политическое преступление, в тюрьму могут попасть и другие родственники. Мой собеседник — один из примерно 25 тысяч людей, бежавших в Южную Корею. Они спасались от политических репрессий, от жесткого полицейского государства и отчаянной бедности (по оценкам ООН, каждый третий ребенок в Северной Корее хронически недоедает). Правда, общее число беженцев сильно снизилось с конца 2011 года, когда Ким Чен Ын усилил охрану на границе с Китаем.