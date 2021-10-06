Тулоу: забытые твердыни Китая

Все началось как своего рода игра. Сколько домов-крепостей, похожих на космические корабли, можно насчитать из окна машины? Казалось, в каждой деревне провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая есть как минимум одна такая громадина – а где-то и больше.

В Хэкэне, деревушке с несколькими сотнями жителей, я насчитал 13 тулоу. (В переводе с китайского тулоу означает «земляной дом» – очень скромное определение, все равно что описать Колизей как «каменный круг».) От этих построек веет Средневековьем: высокие землисто-коричневые стены, крохотные окна на верхних этажах и, как правило, единственная обитая железом деревянная дверь.

Вскоре мне уже было мало просто постоять снаружи и поглазеть на тулоу. Я должен был проникнуть внутрь каждой цитадели, попадавшейся на моем пути. Входные двери оставались по обыкновению открыты – а за ними, поверьте, было на что посмотреть.

Глядя на здание снаружи, невозможно представить, что скрывается внутри. Ввысь величественно вздымаются деревянные галереи, образуя до пяти ярусов по периметру внутреннего двора. Каждый ярус вытесан из темной древесины: маленькие одинаковые по размеру комнатки следуют одна за одной. По всей длине, изгибаясь, тянутся коридоры.

Во дворе, вымощенном крупным неровным булыжником, под открытым небом обычно располагаются один или два колодца и небольшое, богато украшенное место почитания предков, обнесенное оградой. Попав в водоворот пространства, поневоле поражаешься замыслу зодчего, поместившего целую общину внутри громадного неприступного сооружения.

По свидетельству Хуана Ханьминя, архитектора, который исследует тулоу, самые ранние письменные свидетельства о них относятся к 1558 году. Это было время борьбы за территорию между разделенной на кланы народностью хакка – переселенцами с северных равнин Китая – и племенами, которые обосновались здесь куда раньше.