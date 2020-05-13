Японские боги: когда мифы вплетаются в реальность

У токийской станции метро Тораномон (Ворота Тигра) стоит храм, зажатый стеклянными небоскрёбами. Оригинальная постройка XVII века сгорела в пламени бомбардировок Второй мировой войны, однако, окажись прихожане прошлого в нашем времени, они бы вряд ли заметили подмену — настолько филигранно восстановлено здание.
Девушка, одетая в строгий деловой костюм непременно чёрного цвета, явно торопится. Но около каменной арки храма останавливается, делает поклон и неспешно подходит ко входу в святилище. Звон монет, два поклона, два удара в ладоши — недолгая молитва про себя — ещё один поклон. И бизнес-леди снова спешит. О чем она попросила? Об успешной сделке? О любви? Об отпуске? Это не важно: японские боги могут исполнять любые желания. А богов в Японии больше, чем звёзд на небосводе.
Ещё недавно статистические исследования утверждали, что количество верующих в Японии почти в два раза превышает число граждан страны. Сейчас данные говорят, что на 126 миллионов человек верующих насчитывается в полтора раза больше — 182 миллиона. Парадокс объясняется просто: большинство японцев причисляют себя к адептам сразу двух религиозных воззрений — буддизму и синтоизму.
Синтоизм — путь богов — берёт своё начало от устных мифов о зарождении мира и общества. У него нет священного писания, следовательно нет догматов о добре и зле. И то и другое скорее интуитивно.
Кроме людей в мире существуют боги-духи — ками. Одни более могущественные, другие — менее. С ними можно договориться, их можно обмануть. Если в твоём доме поселился бог бедности, например, то нет ничего проще: его просто нужно прогнать. Мировоззрение простое, как сознание первобытного человека, но в его основе лежит очень важный для каждого из нас постулат: человек — часть природы, и если жить наперекор ей, то последствия будут печальными. Не надо подчинять себе природу, нужно сосуществовать.
Когда в седьмом веке нашей эры с материка пришёл буддизм, он не встретил сопротивления. Напротив, армия ками пополнилась новыми богами. Буддизм — очень сложная для понимания религиозная философия, в которой нет бога-творца, а в центре учения стоит человек. Удивительным образом в Японии эти два учения переплелись настолько, что подчас невозможно отделить одно от другого. Даже храмы зачастую объединены. Но религия борется не только за душу, но и за кошелёк, поэтому священнослужители поступили прагматично и мудро, поделив сферы влияния. Всё, что касается рождения, взросления и жизни, проводится по синтоистскому обряду. Похороны — удел буддистских храмов. Впрочем, японец часто просто не задаёт себе вопрос, кому он воздаёт молитвы — богине Канон или бодхисаттве Авалокитешваре. Какая разница, если помогает.
Разобраться в деталях учений очень сложно, ведь в Японии 182 тысячи религиозных школ и сект. Но религиозный аспект посещения храмов и монастырей часто не является основным. Японцы, согласно мифам, являются потомками богов. Японская императорская династия — единственная в мире, правящая без перерыва две с половиной тысячи лет. У императора имеются три регалии власти, полученные от небесных правителей. Правда, говорят, что настоящие регалии утонули во время морского сражения в 1185 году, а нынешние — всего лишь копия. Вот только это не важно. Важно то, что можно посетить и место, где первый небесный правитель спустился на землю, и храм, где молился первый сёгун перед решающим сражением, и даже храм, где живёт сама Аметэрасу — прародительница японского императора. Это даёт чувство единения с историей, предками. Что говорить, если в день церемонии вхождения на трон нового императора в 2019 году ливший как из ведра дождь в момент прекратился, появилась радуга — стоило лишь новому монарху обратиться с благодарностью к своей далёкой бабушке Аматэрасу.
Мифы переплетены с реальностью. Обряды в жизни японца неотделимы от его семьи и работы. Почти у любого есть амулет — на здоровье, на удачу, на безаварийную езду. Правда, молодёжь уже постепенно отходит от религиозного смысла. Паломничество к древним храмам представляют как туристическую поездку на выходные; поход по древним тропам паломника — как треккинг, укрепляющий здоровье. У кого мало времени, идут небольшими маршрутами — Кумано-кодо (можно выбрать покороче и подлиннее), тропа к святилищу в Исэ или Идзумо. У кого есть 40 свободных дней, могут пройти по знаменитому пути патриарха японского буддизма Кукая, который объединяет 88 храмов на острове Сикоку.
Говорят, что началом этого маршрута стала скупость. Один из богачей, живший у храма Иситэдзи, отказал Кукаю в милостыне. А когда осознал ошибку, следовал за священнослужителем по всему острову. Как бы там ни было, маршрут, которому исполнилось уже 1200 лет, включён в список наследия человечества ЮНЕСКО.
Пройдя путём паломника — будь то религиозные маршруты или знаменитой тропой поэта Басё — посетив храмы по пути, купив амулеты и загадав все желания, человек возвращается домой другим. Кто-то укрепляет здоровье, кто-то — дух. Не знаю, как у остальных, а мои желания исполнились. Просто даже высшим силам не чуждо паломничество — ведь Синто переводится как «путь богов».