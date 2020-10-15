Ассоциация туроператоров разъяснила правила въезда россиян в Японию, Сербию, Абу-Даби и на Кубу

Рейсы в Японию пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в Японию граждан большинства стран, включая Россию, а также на лиц, посетивших какую-либо из стран из специального списка за последние 14 дней до прилета в Японию.

Приостановлено действие всех виз, выданных россиянам до 2 апреля 2020 Посольством или Генеральным консульством Японии. Туристические визы сейчас Япония россиянам не выдает. Ряду категорий иностранцев въезд в Японию разрешен. Но это не туристы.

Россиянам, если они относятся к «разрешенным» категориям и планируют въезд в Японию, необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России и получить справку о результатах ПЦР-тестирования.

В аэропорту прилета в Японии также будет необходимо опять пройти проверку на коронавирус, несмотря на наличие справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, полученной перед вылетом из России. Кроме того, необходимо будет соблюсти карантин в течение 14 дней. Пользоваться общественным транспортом при перемещении из аэропорта до места назначения не разрешается.