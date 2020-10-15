Ассоциация туроператоров разъяснила правила въезда россиян в Японию, Сербию, Абу-Даби и на Кубу
Россия восстанавливает на взаимной основе авиасообщение с Японией, Кубой, Сербией и начинает полеты в эмират Абу-Даби в ОАЭ. АТОР рассказала, какие правила въезда действуют сейчас в этих странах, и могут ли туда приезжать туристы из РФ.
Точная дата рестарта полетов пока известна только по Японии — 1 ноября. По Кубе и Сербии дат пока нет. По данным АТОР, рейсы в Абу-Даби полетят, скорее всего, только в декабре. Не исключено, что к моменту начала полетов в этот эмират ОАЭ, а также в Сербию и на Кубу, правила въезда в эти страны могут поменяться.
Правила въезда в Японию
Рейсы в Японию пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в Японию граждан большинства стран, включая Россию, а также на лиц, посетивших какую-либо из стран из специального списка за последние 14 дней до прилета в Японию.
Приостановлено действие всех виз, выданных россиянам до 2 апреля 2020 Посольством или Генеральным консульством Японии. Туристические визы сейчас Япония россиянам не выдает. Ряду категорий иностранцев въезд в Японию разрешен. Но это не туристы.
Россиянам, если они относятся к «разрешенным» категориям и планируют въезд в Японию, необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России и получить справку о результатах ПЦР-тестирования.
В аэропорту прилета в Японии также будет необходимо опять пройти проверку на коронавирус, несмотря на наличие справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, полученной перед вылетом из России. Кроме того, необходимо будет соблюсти карантин в течение 14 дней. Пользоваться общественным транспортом при перемещении из аэропорта до места назначения не разрешается.
Правила въезда на Кубу
Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.
Рейсы из России разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария. Бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 туристам будут проводиться по прибытии, в аэропорту.
C 15 октября Куба перезапускает иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Варадеро примет первых интуристов 15 октября, Ольгин — с 22 октября. В Варадеро и Ольгин из России разрешения на рейсы пока нет. Россиянам не нужна виза при туристических поездках на Кубу.
Правила въезда в эмират Абу-Даби
Россиянам, едущим с туристической целью на срок до 90 дней, не нужна виза для посещения Абу-Даби (как и других эмиратов ОАЭ).
Ситуация с карантинными мерами в эмирате Абу-Даби быстро меняется. Ранее сообщалось о необходимости по прилету провести 14 дней на карантине, но пока это требование официально не подтверждено.
Для въезда в Абу-Даби необходим отрицательный результат теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до прилета. Сейчас у России восстановлено авиасообщение также с другим эмиратом ОАЭ — Дубаем.
Правила въезда в Сербию
Сербия из-за пандемии не вводит ограничений на въезд иностранцев (в том числе туристов), за исключением граждан Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии. Им нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест.
Для других иностранцев, и для россиян в том числе, наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или прохождение карантина при въезде в Сербию не требуется. Никаких ограничений на туристические поездки в Сербию нет. Россиянам виза в Сербию также не нужна.