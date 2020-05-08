Авиабилеты могут подорожать на 50% из-за правил социального дистанцирования

По данным IATA, меры по социальному дистанцированию авиакомпаний снизят максимальный коэффициент загрузки воздушных судов до 62%, что ниже «среднего по отрасли безубыточного коэффициента загрузки» равного 77%.

Ассоциация прогнозирует, что в связи с меньшим количеством мест для продажи авиабилеты в 2020 году вырастут от 43% до 54%, в зависимости от региона. И это просто для того, чтобы помочь авиакомпаниям оставаться безубыточными.

В дополнение к предложению использовать лицевые маски, IATA предлагает проверять температуру пассажирам и членам экипажа, организовать бесконтактные процессы посадки и высадки, ограничить движение по салону во время полета и чаще дезинфицировать воздушные суда. Кроме того, IATA выступает за внедрение паспортов иммунитета.

Согласно последним оценкам IATA, авиакомпании потеряют из-за пандемии 314 миллиардов долларов только за 2020 год. Ассоциация предупреждает, что крупные авиакомпании могут обанкротиться до конца года, если не получат срочной поддержки от государств.