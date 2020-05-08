Авиабилеты могут подорожать на 50% из-за правил социального дистанцирования

Если на воздушных судах будут приняты меры по социальному дистанцированию, то цены на авиабилеты могут вырасти более чем на 50% по сравнению с ценами прошлого года, предупредила отраслевая торговая группа.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), представляющая 290 авиакомпаний, выступила против обязательных правил социального дистанцирования, согласно которым между пассажирами в самолетах должны оставаться свободные места.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи вируса на борту воздушного судна низок. Мы предпримем меры, в том числе обязательное ношение масок пассажирами и экипажем. Но мы должны прийти к решению, которое придаст пассажирам уверенность в полете и сохранит стоимость полета доступной. Одно без другого не принесет долгосрочной выгоды», — заявил гендиректор IATA Александр де Жюньяк.
По данным IATA, меры по социальному дистанцированию авиакомпаний снизят максимальный коэффициент загрузки воздушных судов до 62%, что ниже «среднего по отрасли безубыточного коэффициента загрузки» равного 77%.
Ассоциация прогнозирует, что в связи с меньшим количеством мест для продажи авиабилеты в 2020 году вырастут от 43% до 54%, в зависимости от региона. И это просто для того, чтобы помочь авиакомпаниям оставаться безубыточными.
В дополнение к предложению использовать лицевые маски, IATA предлагает проверять температуру пассажирам и членам экипажа, организовать бесконтактные процессы посадки и высадки, ограничить движение по салону во время полета и чаще дезинфицировать воздушные суда. Кроме того, IATA выступает за внедрение паспортов иммунитета.
Согласно последним оценкам IATA, авиакомпании потеряют из-за пандемии 314 миллиардов долларов только за 2020 год. Ассоциация предупреждает, что крупные авиакомпании могут обанкротиться до конца года, если не получат срочной поддержки от государств.