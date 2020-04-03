Авиация на грани краха

Практически все государства мира закрыли свои границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уменьшился и объем внутренних перевозок. Аналитики компании ForwardKeys рассмотрели, как это отразилось на отрасли, сделав прогнозы на будущее.

По состоянию на неделю 30 марта — 5 апреля загрузка на рейсах международных авиалиний составила 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время активными еще остается 10 миллионов рабочих мест, тогда как годом ранее в отрасли по всему миру трудилось 44,2 миллиона человек.