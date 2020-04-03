Авиация на грани краха

Практически все государства мира закрыли свои границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уменьшился и объем внутренних перевозок. Аналитики компании ForwardKeys рассмотрели, как это отразилось на отрасли, сделав прогнозы на будущее.
По состоянию на неделю 30 марта — 5 апреля загрузка на рейсах международных авиалиний составила 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время активными еще остается 10 миллионов рабочих мест, тогда как годом ранее в отрасли по всему миру трудилось 44,2 миллиона человек.
За весь первый квартал общая загрузка авиакомпаний составила 482 миллиона мест; это на 9,4% меньше первого квартала 2019 года (532 миллиона мест). До начала пандемии, в январе, объем авиаперевозок увеличился по сравнению с прошлым годом. Снижение началось в последнюю неделю января, когда китайское правительство объявило об ограничениях на выезд. С тех пор продолжается тенденция к падению — уже по всему миру.
В первую десятку авиакомпаний, продолжающих работать в эти дни, входят KLM (800 000 мест), Qatar Airways (500 000 мест) и Ryanair (400 000). За ними следуют Delta, Air France, American, British Airways, Wizz Air, Cathay Pacific и Jeju Air, но и этот список скоро изменится, поскольку Ryanair в ближайшее время полностью прекратит полеты.
Сокращение спроса в сочетании с запретом полетов уже обошлась отрасли в 880 миллиардов долларов. Помимо авиакомпаний, проблемы испытывают и аэропорты: например, загрузка воздушных ворот Гонконга сократилась на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Аналитики ForwardKeys прогнозируют, что когда пандемия закончится и мир начнет восстанавливать свой привычный стиль жизни, те оживленные рыночные условия, которые были в начале года, не вернутся. Вероятнее всего, множество авиакомпаний обанкротится, а оставшимся для восстановления спроса придется предлагать невыгодные для себя скидки.
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