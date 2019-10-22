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Путешествия

Авиакомпания заставила пассажирку с аллергией ехать на автобусе

Анастасия Баринова
22 октября 2019
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Фото: Aerolineas Argentinas
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Фото: Meleri Williams/Favebook
Девушка с аллергией на орехи попросила не подавать их на борту.

Британская студентка Мелери Уильямс (Meleri Williams) страдает тяжелой формой аллергии на орехи: ей нельзя их не только есть, но даже находиться рядом, особенно в закрытом помещении. Она научилась справляться с проблемой: при ней всегда есть лекарство, а когда ей приходится путешествовать – например, самолетом – она просит экипаж не подавать орехи, и до сих пор она не получала ни одного отказа. Стюардессы понимают, что если у пассажира на борту случится анафилактический шок – а именно такова реакция Мелери на орехи – то весь полет будет сорван.

Недавно Мелери должна была лететь из аргентинского города Эскель в Буэнос-Айрес, где ее ждала практика в начальной школе. Рейс выполнял национальный авиаперевозчик Aerolíneas Argentinas. Как обычно, девушка предупредила экипаж о своей медицинской проблеме и попросила исключить орехи из бортового питания. У Aerolíneas Argentinas еда входит в стоимость билета, однако на данном коротком рейсе пассажирам предлагались только орехи и изюм.

Мелери настаивала, что в закрытом помещении при таком количестве орехов вокруг нее даже лекарство может не сработать, и тогда у нее просто закроются дыхательные пути. Но несмотря на длительные переговоры, экипаж пришел к мнению, что отказ от орехов поставит «остальных пассажиров в неудобное положение». Девушке посоветовали отказаться от полета.

Она так и сделала, притом стоимость билета (около 230 евро) ей никто не вернул. Затем студентка попробовала забронировать новый билет, но по этому маршруту летает только Aerolíneas Argentinas, и ее сотрудники сообщили, что орехи подаваться будут в любом случае. Девушке ничего не оставалось, как проделать 1770-километровый путь на автобусе. Это заняло более 20 часов.

Подруга, летевшая вместе с ней и оставшаяся на рейсе, уверяет, что пассажиры были на стороне Мелери и возмущены действиями авиакомпании.

Добравшись до места назначения, Мелери рассказала свою историю СМИ и одновременно попыталась получить в соцсетях официальное объяснение со стороны Aerolíneas Argentinas, но авиакомпания так ей и не ответила.