Авиакомпания заставила пассажирку с аллергией ехать на автобусе

Британская студентка Мелери Уильямс (Meleri Williams) страдает тяжелой формой аллергии на орехи: ей нельзя их не только есть, но даже находиться рядом, особенно в закрытом помещении. Она научилась справляться с проблемой: при ней всегда есть лекарство, а когда ей приходится путешествовать – например, самолетом – она просит экипаж не подавать орехи, и до сих пор она не получала ни одного отказа. Стюардессы понимают, что если у пассажира на борту случится анафилактический шок – а именно такова реакция Мелери на орехи – то весь полет будет сорван.



Недавно Мелери должна была лететь из аргентинского города Эскель в Буэнос-Айрес, где ее ждала практика в начальной школе. Рейс выполнял национальный авиаперевозчик Aerolíneas Argentinas. Как обычно, девушка предупредила экипаж о своей медицинской проблеме и попросила исключить орехи из бортового питания. У Aerolíneas Argentinas еда входит в стоимость билета, однако на данном коротком рейсе пассажирам предлагались только орехи и изюм.



Мелери настаивала, что в закрытом помещении при таком количестве орехов вокруг нее даже лекарство может не сработать, и тогда у нее просто закроются дыхательные пути. Но несмотря на длительные переговоры, экипаж пришел к мнению, что отказ от орехов поставит «остальных пассажиров в неудобное положение». Девушке посоветовали отказаться от полета.



Она так и сделала, притом стоимость билета (около 230 евро) ей никто не вернул. Затем студентка попробовала забронировать новый билет, но по этому маршруту летает только Aerolíneas Argentinas, и ее сотрудники сообщили, что орехи подаваться будут в любом случае. Девушке ничего не оставалось, как проделать 1770-километровый путь на автобусе. Это заняло более 20 часов.



Подруга, летевшая вместе с ней и оставшаяся на рейсе, уверяет, что пассажиры были на стороне Мелери и возмущены действиями авиакомпании.