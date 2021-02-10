Aviasales и S7 Airlines приглашают в полёт за любовь

14 февраля пользователи Aviasales смогут отметить прямо в небе благодаря S7 Select, первому в мире сервису по бронированию пассажирских самолётов.

На борт можно попасть бесплатно: 27 парных авиабилетов будут разыграны среди пользователей. Имена победителей выберут в случайном порядке, а результаты станут известны в пятницу, 12 февраля.

Как выиграть свидание в небе:

– зайти на сайт или в приложение Aviasales;

– в поиске задать направление «Москва — Калуга» или «Москва — Калуга — Москва» на 14 февраля 2021 (важно: искать нужно билеты для двоих);

– выбрать билет в полёт за любовь;

– забронировать два места через интерфейс экспресс-бронирования: достаточно заполнить данные на пассажиров прямо на Авиасейлс, не переходя на сайт S7 Airlines;

– дождаться уведомления о выигрыше.