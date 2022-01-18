Австралия признала «Спутник V». Поиск авиабилетов из России вырос в 11 раз

Отталкиваясь от данных российского правительства, австралийские медики напоминают, что две дозы «Спутника V» обеспечивают от 98 до 100% защиты и в среднем на 89% эффективны против инфекции. Однокомпонентный «Лайт» Австралией не признан. Специалисты TGA также отмечают, что исследования проводились до появления варианта «Омикрон», однако в его случае эффект любых вакцин еще не до конца изучен во всем мире.

После информации о признании Австралией российской вакцины спрос на авиабилеты в этом направлении резко увеличился: в частности, поисковый сервис Aviasales зафиксировал 11-кратный рост поисковых запросов по направлению Россия – Австралия.

Тем не менее, въезд в страну остается непростым. Наличие визы остается необходимым условием, и даже сертификат о вакцинации не избавляет путешественника от необходимости карантина в ряде штатов. Также потребуется сдать два ПЦР-теста: до прибытия в страну, и в течение 24 часов по прилету, притом ждать результатов второго теста придется на изоляции. Ситуация постоянно меняется, и текущие требования нужно проверять на правительственном сайте.