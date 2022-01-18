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Путешествия

Австралия признала «Спутник V». Поиск авиабилетов из России вырос в 11 раз

Анастасия Баринова
18 января 2022
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Фото: sputnikvaccine/Twitter
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Фото: sputnikvaccine/Twitter
Но из-за пандемии въезд в страну сильно осложнен.

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) разрешила приезжать в страну путешественникам, привитым российской вакциной «Спутник V». С момента введения последней дозы должно пройти не менее 7 дней. В настоящее время более 70 стран мира признают «Спутник V», и многие из них не только разрешают с ней въезд, но и вакцинируют ею своих граждан.

«TGA получила дополнительную информацию, демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывающий путешественник передаст инфекцию COVID-19 другим, находясь в Австралии, или заболеет сам в острой форме», – пресс-служба TGA.

Отталкиваясь от данных российского правительства, австралийские медики напоминают, что две дозы «Спутника V» обеспечивают от 98 до 100% защиты и в среднем на 89% эффективны против инфекции. Однокомпонентный «Лайт» Австралией не признан. Специалисты TGA также отмечают, что исследования проводились до появления варианта «Омикрон», однако в его случае эффект любых вакцин еще не до конца изучен во всем мире.

После информации о признании Австралией российской вакцины спрос на авиабилеты в этом направлении резко увеличился: в частности, поисковый сервис Aviasales зафиксировал 11-кратный рост поисковых запросов по направлению Россия – Австралия.

Тем не менее, въезд в страну остается непростым. Наличие визы остается необходимым условием, и даже сертификат о вакцинации не избавляет путешественника от необходимости карантина в ряде штатов. Также потребуется сдать два ПЦР-теста: до прибытия в страну, и в течение 24 часов по прилету, притом ждать результатов второго теста придется на изоляции. Ситуация постоянно меняется, и текущие требования нужно проверять на правительственном сайте.

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